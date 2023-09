La Fiscalía hace rectificar a la ponente del TC: Díez propondrá rechazar el recurso del PSOE sobre los votos nulos

La Fiscalía del Tribunal Constitucional ha hecho rectificar a la magistrada izquierdista, Laura Díez, encargada de la ponencia del recurso del PSOE sobre el recuento de los votos nulos de las elecciones generales del pasado 23 de julio en la provincia de Madrid.

Un recuento que tenía como objetivo anular la proclamación del dirigente del PP, Carlos García Adanero, como diputado electo y que Pedro Sánchez sólo necesite la abstención de Junts, el partido de Carles Puigdemont, para ser investido. La Fiscalía en el Supremo se había mostrado partidaria del recurso del PSOE.

No obstante, este lunes el fiscal jefe del TC Pedro Crespo aseguraba que los razonamientos que exponía la sentencia del Supremo se ajustaban a la doctrina que emana de la jurisprudencia constitucional y que la decisión del Supremo no vulnera el derecho fundamental de los socialistas. Crespo insistía en que los pronunciamientos anteriores del Constitucional "no permiten reconocer la existencia de un derecho incondicionado, basado en la mera voluntad manifestada de los interesados, a la revisión por las Juntas Electorales de los votos declarados nulos y no protestados, ni sostener que tal supuesto derecho forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos".

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que tras esta decisión "se vislumbra además la sombra del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Posiblemente, se iba a estimar el recurso de los socialistas este martes y se iba a realizar un recuento electoral que no iba a cambiar el resultado y que iba a dejar la imagen del Constitucional por el suelo, mostrándose ante los ciudadanos como una prolongación del PSOE y de Pedro Sánchez".

"Tras el escándalo mediático suscitado los últimos días, se ha decidido dar un viraje que se ha materializado a través de la Fiscalía del TC primero y de la magistrada ponente Laura Díez después. El informe de la Fiscalía era inapelable y definitivo. El recuento de los votos nulos no cabía en la doctrina constitucional", añaden.

Cabe destacar que la Sala Segunda del Constitucional se reunirá este martes para abordar el fondo del recurso y adoptar una decisión final, teniendo encima de la mesa la nueva propuesta de la magistrada ponente Laura Diez de desestimar el recurso del PSOE. "Tras lo sucedido hoy, lo previsible es que mañana el recurso se desestime de forma definitiva", concluyen.

Todo ello, después de que el Constitucional haya rechazado hoy por unanimidad la recusación de la propia magistrada izquierdista que había solicitado el PP. La Sala entendía al respecto que los hechos alegados carecen de relación y no son susceptibles de integrar la causa de recusación invocada por el PP, esto es, tener interés directo o indirecto en la causa.