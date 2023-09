Sociedad Civil Catalana convoca una manifestación contra la amnistía y la autodeterminación el 8 de octubre en Barcelona

"No en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación". Sociedad Civil Catalana (SCC), la entidad constitucionalista que convocó la gran manifestación del 8 de octubre de 2017 contra el golpe de Estado separatista, vuelve a llamar a los ciudadanos a manifestarse para protestar contra las concesiones a los separatistas en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez. Será el mismo día y en el mismo lugar, 8 de octubre en Barcelona y en el sexto aniversario de aquella manifestación que resultó crucial para que la asonada separatista fracasara. Ese día, más de un millón de personas recorrieron las calles de Barcelona ante el estupor del gobierno separatista.

https://x.com/Societatcc/status/1701517216720581020?s=20

SCC fue la primera sorprendida por el éxito de su convocatoria, dado que hasta ese momento las calles eran monopolio del separatismo. Pero la gravedad de los hechos que se venían produciendo desde hace semanas en Cataluña y la posibilidad cierta de que los golpistas consiguieran sus objetivos provocaron una manifestación histórica.

La entidad constitucionalista considera que la encrucijada actual es tan peligrosa como la de octubre de 2017 y por eso ha decidido convocar una manifestación en contra de la ley de amnistía que preparan el PSOE y Sumar para facilitar el voto favorable de los separatistas en la investidura de Pedro Sánchez. Y en contra también de la autodeterminación que formula sin ambages el presidente de la Generalidad, el republicano Pere Aragonès, como paso siguiente tras la aprobación de la amnistía.

SCC ha emitido una nota con los puntos del último acuerdo de su junta directiva en la que destaca que la movilización se convoca por respeto al Estado de Derecho y "con el propósito de visibilizar y dar voz a todos los ciudadanos catalanes y del resto de España que no están dispuestos a aceptar que sean objeto de negociación cuestiones que minarían los fundamentos del sistema democrático y de libertades que emanan de nuestra Constitución, refrendada por todos los españoles".

El separatismo ha conseguido la impunidad

A la vez, recuerda que "hace sólo seis años Societat Civil Catalana tuvo que convocar la primera manifestación masivamente apoyada para frenar el golpe de los que, al frente de las instituciones del Estado en Cataluña, querían romper España y destruir Cataluña. Volvemos a hacerlo ahora. El mensaje del 8 de octubre de 2017 fue alto y claro. Los catalanes defendimos nuestra españolidad desde Cataluña, nuestros derechos, la libertad frente a la deslealtad y la muerte civil. Deberíamos haber aprendido algo de la firme respuesta ciudadana en aquella y en las siguientes manifestaciones, también en 2019. Es obvio que no lo hemos hecho. No hemos sabido o querido aprender de aquellos gravísimos sucesos. Los secesionistas sí aprendieron que no valía la pena arrepentirse; podían incluso jactarse de que lo volverían a hacer. Sus envites han conseguido la impunidad y minar la fuerza del Estado y su credibilidad".

Las preguntas de SCC

El comunicado se muestra especialmente duro por las cesiones al separatismo. SCC se pregunta si "¿existe todavía alguna duda de que la permanente cesión a los nacionalistas en cuestiones territoriales es un camino equivocado? ¿Que mirar hacia otro lado -o apoyar directamente- la política lingüística de los secesionistas ha llevado a la inconstitucional exclusión del español en algunas partes de España? ¿Que el indulto -medida a la que se opuso SCC- ha elevado las exigencias separatistas a un nivel superior como es la amnistía? ¿Existe alguna duda de que tampoco la autodeterminación tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico?".

"No nos dejemos engañar -continúa el texto-. No estamos en manos de los votos del separatismo. Está en nuestras manos, en las de los partidos y ciudadanos constitucionalistas, iniciar un periodo de regeneración que nos lleve a una celebración del cincuenta aniversario de la Constitución en 2028 con el orgullo del trabajo bien hecho, cada uno desde su responsabilidad. La sociedad civil debe ejercer su irrenunciable papel fiscalizador de los partidos políticos para que estos no olviden a quién sirven y a quién se deben. Y los partidos políticos y sus líderes están obligados a anteponer una fundamental visión de Estado en la que el cortoplacismo partitocrático no les impida consensuar los temas trascendentales para la supervivencia de nuestro país y su presencia entre los de mayor solvencia democrática, económica y social. Para poner freno a la sinrazón, todos somos necesarios, no sobra nadie. Invitamos a adherirse a la manifestación a todas aquellas asociaciones y entidades que comparten nuestra enorme preocupación por el deterioro democrático de nuestro país".

"El 'todo vale' es una locura"

En el comunicado, SCC señala además que "Cataluña es España. Lo es desde hace más de 500 años. Los años de mayor esplendor han sido, precisamente, los que hemos construido juntos. Los nacionalistas con criterio y espíritu crítico, que evidentemente los hay, lo saben. A pesar de ello hace décadas que han preferido dejarse arrastrar y llevarnos a la decadencia y al enfrentamiento; han renunciado a participar en el gran proyecto inclusivo que es España. No puede extrañarnos. Comerciando con sus votos en el Congreso de los Diputados han conseguido cesiones que han consolidado su régimen supremacista; han prosperado en la impune conculcación de los derechos fundamentales de la mayoría de los catalanes, y han debilitado las bases del Estado democrático de derecho. Su obra de ingeniería social tiene un propósito nunca escondido: la exclusión y demonización de España".

"El 'todo vale' es una locura, una carrera hacia el abismo, una burla al Estado de derecho. NO EN MI NOMBRE. NI AMNISTÍA, NI AUTODETERMINACIÓN", concluye la nota de convocatoria.