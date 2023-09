Álvarez de Toledo: "Con toda firmeza y toda claridad, a la calle contra el Gobierno y el golpe"

"Es el mundo al revés: los que pactan con los golpistas, los que se reúnen con los golpistas, los que gobiernan con los golpistas, los que se hacen fotos cuquis con los golpistas son ellos, y resulta que los que denunciamos el golpe somos los golpistas, es el mundo al revés. ¡Ya está bien!", decía Cayetana Álvarez de Toledo este jueves en Es la Mañana de Federico, para rematar recordando que "¡no hay excusa. Con toda la firmeza y toda la claridad, a la calle contra el Gobierno y el golpe!", señalaba llamando a la participación en el acto que ha convocado el PP para el próximo 24 de septiembre en Madrid.

La diputada del PP ha atendido este jueves la llamada de Es la Mañana de Federico, en esRadio, para comentar la convocatoria que ha hecho Alberto Núñez Feijóo contra el golpe y la amnistía de Sánchez y los golpistas. "Estos momentos son de responsabilidad individual, una gran responsabilidad ante la historia", decía con gravedad Álvarez de Toledo.

Tras recordar que hay otra manifestación convocada en Cataluña para recordar el 8 de octubre de 2017 cuando más de un millón de personas salieron a la calle en Cataluña con banderas de España contra el golpe del 1-O, ha dicho que "hay que celebrar cualquier tipo de manifestación que se produzca". En este sentido, "este acto del pp del día 24 lo celebro y espero que sea masivo. Estamos en un momento de emergencia democrática".

El proceso que debió descarrilar

En su reflexión, Cayetana dice que el proceso de ruptura que mantiene el PSOE de Sánchez desde el Gobierno en su estrategia de mantenimiento en el poder gracias a golpistas y filoterroristas "debió descarrilar el 23 de julio pero no lo conseguimos. Pero aquello no fue un fracaso, fue un traspiés y tenemos que seguir. No podemos bajar los brazos ni resignarnos, sino oponernos con todas nuestras fuerzas.

Lo que busca la Amnistía es "acabar con la España constitucional. El destinatario de la amnistía es Pedro Sánchez y para lograrlo tienen que hacer pasar a los golpistas por demócratas y a los demócratas por golpistas. ¡Es el mundo al revés!", se quejaba Cayetana.

Los tibios

Por la gravedad de la situación, Cayetana Álvarez de Toledo, pedía que el acto del PP sea masivo y que acudan todos los demócratas, también los de vox. "Hay que hablarle a los tibios y decirles que esto no va a ser fácil, pero que esta vez no podemos quedarnos en casa. No es el momento de decir que esto es muy grave pero que yo no me manifiesto con el PP o con Vox".