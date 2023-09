Puigdemont dice que "España está podrida" por la condena al exconsejero que le puso escolta en Waterloo

El expresidente de la Generalidad huido Carles Puigdemont ha cargado contra jueces y fiscales por la condena a cuatro años y medio de cárcel contra el exconsejero de Interior Miquel Buch y cuatro años contra el exsargento de los Mossos que le ayudó a huir y le hizo de escolta en Bélgica Lluís Escolà.

"He trasladado al conseller Miquel Buch y a Lluís Escolà toda mi solidaridad y cariño, y mi consternación por este acto de barbarie que acaba de cometer España, con los jueces y fiscales al frente. España está podrida en sus cimientos y las órdenes del rey de ir a por todos nosotros siguen intactas. El "¡a por ellos!" guía la política, la justicia y la información, y la verdad importa muy poco", ha asegurado Puigdemont en la red social X.

La sentencia contra Buch por fichar como asesor de la consejería de Interior al mosso Escolà, que en realidad se dedicaba a actuar como guardaespaldas de Puigdemont, y al mismo agente ha soliviantado al independentismo, inserto en las negociaciones con el PSOE y Sumar sobre la amnistía y la investidura de Pedro Sánchez. Al respecto, Puigdemont ha añadido en su mensaje que "si no han entendido por qué no renunciaremos nunca a la unilateralidad y a la independencia, y por qué desconfiamos del Estado español, aquí tienen una de las muchas (razones) que tenemos acumuladas".

Condena "por venganza"

Según Puigdemont, Buch y Escolà han sido "condenados por un delito que no han cometido, sólo por el hecho de que han sido leales y comprometidos política y personalmente conmigo. Punto. Los han condenado como un acto de venganza y de represalia porque no han podido cogerme. Era previsible que hubiera una condena, al igual que era evidente que no había delito. Lo sabíamos todos los que hemos tenido algo que ver con la causa".

La sentencia de la Audiencia de Barcelona considera probado que Escolà ejercía de guardaespaldas de Puigdemont, que jamás accedió al sistema informático de su lugar de trabajo en la consejería de Interior cuando era uno de los asesores de Miquel Buch y que el entonces consejero estaba al corriente de las actividades de su subordinado, razón por la que ha sido condenado por prevaricación y malversación.

"Muy bestia"

Uno de los portavoces del partido de Puigdemont, Josep Rius, ha calificado la sentencia de "barbaridad" y "salvajada". En la misma línea se ha expresado el condenado, a quien la sentencia le parece "muy bestia". A las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Buch ha declarado que "en tan sólo un mes ya está escrita una sentencia de más de 80 páginas. Sorprende esa rapidez. Y viendo el resultado de la sentencia, que es condenatoria de una manera injusta y muy bestia, da la sensación de que había mucha prisa en condenarme".

El presidente de la Generalidad, el republicano Pere Aragonès también se ha pronunciado en X sobre la sentencia: "Esta condena es una auténtica aberración. Ahora y siempre, la amnistía y la autodeterminación son el camino".