Feijóo abarrota Madrid con un masivo acto contra la amnistía: "Defenderé la igualdad aunque me cueste la presidencia"

El PP ha desbordado todas las previsiones reuniendo a más de 65.000 personas en Madrid para protestar contra la amnistía, según estimaciones del partido. A tan sólo dos días de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que casi con total seguridad resultará fallida, miles de personas han decidido arroparle y salir a la calle para defender la igualdad, la Constitución y la democracia españolas, en riesgo ante los planes de Pedro Sánchez.

Un mar de banderas de España ha inundado la plaza de Felipe II, y sus aledaños, para clamar contra los privilegios separatistas. Entre cánticos de "¡Puigdemont, a prisión!" o "fuera Pedro Sánchez", los presentes han mostrado su rechazo a las pretensiones de un gobierno que "está dispuesto a todo para seguir en el poder".

"Defenderé la igualdad de los españoles aunque me cueste la presidencia del Gobierno", ha proclamado el líder del PP que ha querido exhibir unidad junto a José María Aznar y Mariano Rajoy, a los que ha elogiado, en contraposición a un PSOE en riesgo de ruptura, que reniega de su propio pasado tras protagonizar un duro enfrentamiento con Felipe González y Alfonso Guerra por criticar la amnistía. "Cuando un partido no respeta a sus mayores, no tiene presente ni tiene futuro", ha criticado Feijóo, que ha estado respaldado por la plana mayor del PP, sus 11 presidentes autonómicos, además de diputados y senadores.

El presidente del PP ha advertido al gobierno de que los españoles "no somos tontos y no vamos a tragar" con una amnistía que consuma la "desigualdad" y demuestra la "falta de integridad moral y política" del PSOE. Un discurso que ha concluido proclamando la defensa de la "igualdad, la igualdad y la dignidad".

El "de ninguna manera" de Ayuso

Feijóo ha querido dar las gracias, también, a "los 33 diputados de Vox, al de UPN y al de Coalición Canaria", por su apoyo en la investidura, en uno de los momentos más aplaudidos del acto, además de los discursos del propio líder del PP y de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid ha entonado el "de ninguna manera" para advertir de que los españoles "no van a admitir de ninguna manera" la ruptura de la unidad nacional y la permanente cesión a los separatistas.

"Ya no tragamos más, por eso decimos ¡de ninguna manera!", ha repetido a lo largo de su discurso, al que ha seguido el de José María Aznar, que ha arremetido duramente contra el PSOE advirtiéndole de que el PP "está dispuesto a movilizar todos los esfuerzos" para impedir una amnistía "que no vamos a aceptar nunca". "Como partido, como sociedad, pondremos todos los medios legítimos y democráticos para evitar esa infamia", ha dicho.

Mariano Rajoy y José Luis Martínez Almeida han tomado también la palabra durante el acto en defensa de la Constitución y el Estado democrático, para señalar a un PSOE al que acusan de estar cometiendo un "fraude" electoral, además de atentar contra la "legalidad". "La amnistía es una enmienda a la totalida de nuestra Constitución y democracia", ha advertido el expresidente del gobierno.

La cita ha concluido con el himno de España y un sonoro aplauso de los miles de ciudadanos que han salido en la calle en Madrid, a sólo unos días de la manifestación que tendrá lugar en Barcelona el próximo 8 de octubre y que ha sido convocada por Sociedad Civil Catalana para protestar contra la amnistía.