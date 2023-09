Del sí se puede, de tomar el cielo por asalto, de la venganza contra Yolanda Díaz no queda nada de nada. Podemos ya no puede, no tiene fuerza y sus amenazas, antes creíbles, han quedado convertidas en meros desahogos o bravatas que producen más compasión que otra cosa. Amagan, pero no dan, saben que la única solución para el partido es resistir con los cinco diputados con los que cuentan en el Congreso de los Diputados. No se puede, no se puede.

Las humillaciones a Podemos desde que su líder en la sombra y fundador del partido, Pablo Iglesias, abandonase la vicepresidencia del Gobierno —tras ser vapuleado en las autonómicas de Madrid del 4 de mayo de 2021 por Isabel Díaz Ayuso—, han sido continuas.

Prácticamente han desaparecido territorialmente en las últimas elecciones municipales y autonómicas, y andan enfrascados en un ERE que afecta a más de la mitad de sus trabajadores, cebándose, además, en las mujeres, y racaneando en las indemnizaciones.

Unas elecciones, las del 28-M, en las que Yolanda Díaz apoyó a candidaturas que se integrarían en Sumar para las generales y no lo hizo por los de Podemos. Es más, Ione Belarra culpa directamente a la líder de Sumar de que Podemos tenga que hacer un ERE.

Las humillaciones y ninguneos han sido constantes. Yolanda Díaz dejó prácticamente sola Irene Montero en su defensa numantina de la nefasta ley del sólo sí es sí. Además, el adelanto electoral al 23-J no permitió llevar a cabo unas primarias en la coalición, una de las condiciones "ineludibles" de Podemos para integrarse en Sumar, condición que tuvo que tragarse por la premura de los plazos. Luego vinieron las listas de Sumar y la humillante defenestración en vivo y en directo de Irene Montero, que quedó excluida de la coalición liderada por Yolanda Díaz. Iglesias bramó y lanzó amenazas poco veladas contra la vicepresidenta del Gobierno que, todavía a día de hoy, no ha dado una explicación pública de por qué dejó fuera de las listas a su compañera de gabinete.

Hasta ahora, los de Podemos siguen amagando pero no parece que vayan a ser capaces de dar la estocada definitiva a Yolanda Díaz y, de paso, a Pedro Sánchez. Mucho se ha especulado durante estas semanas sobre si finalmente los 5 de Podemos irían por libre en la investidura de Pedro Sánchez. Hace apenas una semana, volvieron a ponerse gallitos especificando cuál sería el precio a la investidura.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, en un acto del partido estableció con total claridad el precio para que los cinco diputados de su partido apoyen la formación de un nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Sumar: "Es imprescindible que Irene Montero siga al frente de Igualdad", dijo. Además, advirtió a Yolanda Díaz que Podemos no aceptaría un nuevo trágala como el que supuso el pacto electoral para acudir a las elecciones del 23-J: "Acuerdos en esas condiciones no se pueden volver a repetir".

Ni es una condición ni es una línea roja

Pues la amenaza ha durado una semana. De ser "imprescindible" la repetición de Montero en Igualdad a que "no es una línea roja" para votar la investidura de Sánchez.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha insistido esta mañana en que Irene Montero debe repetir como ministra de Igualdad en un futuro posible Gobierno de coalición liderado por el PSOE, si bien ha precisado que se trata de una "propuesta fundamental" pero no una condición. "No estamos hablando de líneas rojas", ha matizado en declaraciones a los medios de comunicación antes de un encuentro de Podemos con militantes en Madrid, dejando claro que Podemos no puede hacer realidad sus amenazas.

No parece, sin embargo, que los tiros vayan por ahí, más bien al contrario. Incluso podría ser que no sólo quedase fuera del Gobierno Irene Montero, sino también la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Serra ha evitado manifestarse sobre cuál sería la respuesta de Podemos si no se incluye a Montero en un futuro Gobierno liderado por Pedro Sánchez y ha subrayado que están esperando a "escuchar la respuesta" del PSOE. "Esperamos que respondan favorablemente", ha apuntado.