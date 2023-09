Moncloa ha llamado a rebato a todos sus instrumentos mediáticos contra Feijóo

El Mundo

"El PP desborda la calle contra los privilegios contra una élite". Dice el editorial que la manifestación recibió "un respaldo multitudinario en defensa de la Constitución y la igualdad de los españoles". "El líder del PP articuló ayer un discurso de arenga ante las cesiones de Sánchez al independentismo y sustentado en la permanencia de una nación en la que no caben «ciudadanos de primera y de segunda»". " La preservación de la unidad y la igualdad de los españoles ofrece a Feijóo un marco de autoridad moral y política antes de una investidura que debe aprovechar para solidificar un liderazgo comprometido con la cohesión nacional".



A Federico Jiménez Losantos no le gustó el discurso de Feijóo. "Mañana el presidente del PP representa a todos los españoles que nos negamos a que el actual jefe del socialismo, como en su día Largo Caballero, arrastre a la nación al abismo, guiado por su monstruosa ambición personal, así que le pido sólo un favor: no les explique el socialismo a los socialistas como ayer. Queda feo y, además, es falso". "La igualdad ante la ley es un principio liberal y democrático, no socialista". "Que el PSOE haya buscado la igualdad es rigurosamente falso".



Y Raúl del Pozo se fijó en que faltaba sabia nueva. "En el mitin de Felipe II estuvieron José María Aznar y Mariano Rajoy, Isabel Díaz y Martínez, el pequeño gran alcalde, que dijo que hay que salir a la calle porque la amnistía ya está pactada. Entre el calor y el agobio Almeida estuvo rápido, Ayuso llegando al corazón de la gente contra el Gobierno del rencor y el resentimiento; Mariano lento y bien, Aznar muy bien. Todo genial aunque la edad media de los asistentes el mitin era de puretas. Los jóvenes dormían la pedalina". Los jóvenes no van a manifestaciones un domingo por la mañana.



"Nadie allí se hacía ilusiones respecto del resultado de la investidura. Pero Feijóo sale de este domingo investido líder de todas las calles que Sánchez prefiere no pisar", dice Bustos. Ni falta que le hace. Tiene el poder y los medios de comunicación.

El País



"Feijóo reivindica su liderazgo antes de la investidura fallida", titula sosaina el periódico ultrasanchista, que evita la foto de la multitud que apoyó la protesta. Muy propio de la manipulación de los medios ultrasanchistas.



"Feijóo alerta contra la amnistía y pasa por alto su investidura ante 40.000 personas". ¿Cómo que pasa por alto? Natalia Junquera no sabe lo que dice. "A dos días de su debate de investidura, para la que no ha reunido los apoyos necesarios, Alberto Núñez Feijóo ha celebrado este domingo su primer acto multitudinario como líder de la oposición: contra un Gobierno que no se ha constituido aún ―el actual está en funciones desde el 23 de julio― y contra una medida, la amnistía, que tampoco se ha aprobado". Por favor, Natalia, no nos tomes por tontos, que ya conocemos a tu amado líder bastante bien.



Dice el editorial que fue "una ceremonia colectiva de consuelo y reafirmación tras el shock del resultado electoral del 23-J y ante la probable derrota de su candidato en la investidura prevista para esta semana en el Congreso". Puede, pero fue un éxito inesperado.



La mala baba y el sarcasmo del editorial de Pepa Buens demuestra que la izquierda radical está escocida." La intervención de Feijóo sonó por momentos a justificación preventiva de un presumible fracaso en el debate de investidura que empieza este martes". "La reivindicación de su liderazgo al frente del PP desde hace un año y medio se centró en subrayar el crecimiento de su poder territorial con 14 gobiernos autonómicos tras el 28-M pero evocaba, inevitablemente, el reverso de su triunfo insuficiente para conseguir el gobierno de España". Triunfo insuficiente. Simplemente porque Pedro Sánchez está dispuesto a vender a su madre y a toda su familia a los golpistas para quedarse en Moncloa.

ABC



"El PP toma la calle contra la "indignidad" de la amnistía". "El acto de este domingo se ha convertido en un llamamiento necesario y multitudinario a la movilización ciudadana contra la pretensión del independentismo de someter a Pedro Sánchez y a la Constitución", dice el editorial. "La segunda clave del acto se basó en la resignación del PP de que no podrá gobernar". Eso lo sabe todo el mundo desde el 23 de julio por la noche. Que tendremos al dictador Pedro Ortega Stalin para décadas. "Feijóo dio por asumido que Sánchez claudicará en todo aquello que sea necesario". No claudica, lo hace con mucho gusto.



"Al acto sólo debe reprochársele una cosa: que fuera específicamente de partido, y que no fuese en realidad una iniciativa transversal más amplia en defensa plural de un constitucionalismo amenazado. El PP debió impulsar que otros partidos, otras entidades y otros movimientos sociales que defienden esos mismos valores que invoca se sumasen a esta advertencia frente a lo que Sánchez parece dispuesto a hacer con la legalidad en España. La de este domingo no debía ser una protesta ideológica, sino una pluralidad de voces en defensa de la nación. De eso se trataba". Y qué más dará.



Juan Carlos Girauta detesta, como millones de personas, a Pedro Daniel Sánchez Ortega Stalin. "El enloquecido pastelero Puigdemont, desde su Elba de cartón, quiere meter en el saco de los delincuentes que nunca delinquieron a imputados y procesados sin relación con eso que Sánchez llama ahora crisis política y antes rebelión. También prometió llevar al prófugo ante la Justicia y ahora está pensando en ponerle un palacete en Barcelona para que haga allí sus necesidades de presidente moral de Cataluña".



La Razón



"Feijóo organiza todo su poder institucional, en Europa y en la calle contra Sánchez". "El PP superó ayer con éxito un acto que había generado confusión y polémica por el contexto en el que se celebra, en vísperas de que el candidato designado por el Rey comparezca ante el Congreso para presentar su programa de gobierno y pedir el apoyo a su investidura. El confuso acto acabó siendo un gran mitin al aire libre, sostenido en unas bases hipermovilizadas, y fue también el anticipo de la dura línea estratégica de confrontación con la negociación del PSOE con los independentistas que va a seguir la dirección del PP en cuanto el próximo viernes la presidenta del Congreso, Francina Armengol, comunique al Rey el resultado de la votación en la Cámara Baja". ¡A la guerra!



"Moncloa ha llamado a rebato a todos sus instrumentos mediáticos porque en el círculo más cercano al presidente en funciones son conscientes de que el PP tiene hoy unas fortalezas que pueden complicarles mucho no sólo el proceso de negociación, sino también esa nueva legislatura que dicen que ya tienen asegurada gracias al «sí» del expresidente de la Generalitat, el prófugo Carles Puigdemont". Hay que hacerles la vida imposible.



En cuanto a Vox, dice Carmen Morodo que "el presidente del PP tiene que decidir si atiende las presiones de algunos de sus satélites externos de Madrid, o, por el contrario, sigue el criterio de la mayoría de los dirigentes periféricos, y que creen que el 23J no se cumplieron las expectativas electorales por ser demasiado cobardes con Vox y que es ahora el momento de lanzarse a devorar a este partido desde la confrontación y sin practicar la asimilación ideológica que ha seguido el PSOE con Podemos". Presiones de satélites externos de Madrid. Carmen, hija, se te entiende todo. Por cierto, recordarte, que parece que se te ha olvidado, que Ayuso devoró a Vox, no como otros dirigentes periféricos.



Pero es que Morodo tiene poca memoria. "No lo dirán, pero hoy también ya saben que con el partido de Abascal como satélite, el PP tiene muy difícil, por no decir imposible, volver al Gobierno de España. Vox es la causa de que no haya transversalidad posible, y de que en el Parlamento no haya ningún otro partido, y miro al PNV, dispuesto a casarse con sus siglas". ¿Y con Ciudadanos, qué pasó? Con Rivera, no ¿Y el pacto del Tinell? No digas bobadas, Carmen, cualquier excusa es buena para la izquierda para acorralar al PP. Y ya con el tiparraco que nos ha caído encima, acabáramos.



Antonio Martín Beaumont destaca que "la llamada de Alberto Núñez Feijóo fue bien acogida y casi setenta mil personas reventaron la Plaza de Felipe II". "El «todos tras Feijóo» debe servir para devolver el país a la mayoría de los españoles. Antes o después". Parece que va a ser más bien después. Y puede que muchos no lo lleguemos a ver. 40 años de dictadura sanchista.



"Es hora de dejar de lamerse las heridas. Sin duda. La noche del pasado 23 de julio fue la más triste en la carrera política de Feijóo". Hombre, fue la noche más triste para todo el que deseaba acabar con la dictadura sanchista. Vimos que media España prefiere a asesinos y nazis liderados por un macarra chulo sin escrúpulos que a la derecha liberal.



"El PSOE y su «jefe supremo» se han propuesto sacar adelante como sea el Gobierno «progresista». No tienen escrúpulos ni consideran los desperfectos que van a ocasionar a la misma convivencia del país. Porque trampear con las leyes para poner en marcha un proceso constituyente, sin consenso, es avivar viejos fantasmas que enterró nuestra mítica Transición. Es inaceptable que una investidura se compre a una amalgama de diputados que desean acabar con «la España del 78». Emprender ese camino nos va a conducir a una inestabilidad política que pondrá en tela de juicio los principios en los que se han asentado 45 años de democracia". Maldita la hora, Susana Díaz, maldita la hora en la que nos colaste a este golfo.