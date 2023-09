Junts y ERC acuerdan bloquear la investidura de Sánchez si no negocia también un referéndum

La competición entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC sobre quién presiona más a Pedro Sánchez ha terminado con una propuesta de resolución conjunta en el parlamento autonómico catalán en la que las dos fuerzas separatistas amenazan al líder socialista con no apoyar su investidura si no se compromete también a negociar, además de la amnistía, un referéndum de autodeterminación.

"El Parlament se pronuncia a favor de que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes españolas no apoyen una investidura de un futuro Gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum", reza la resolución arbitrada in extremis por JxCat y ERC, que cuentan también con el apoyo de la CUP. Dicho texto será votado este viernes en la cámara autonómica.

Tras meses de fuertes desavenencias y semanas de duros enfrentamientos a cuenta de la investidura de Sánchez, JxCat y ERC han firmado una resolución que encarece aún más que Sánchez revalide el cargo de presidente del Gobierno. Los de Puigdemont y los de Junqueras andaban a la greña sobre quién estaba arrancando más concesiones a los socialistas y a Sumar hasta que este jueves han acordado una resolución que podría hacer embarrancar las negociaciones.

ERC se adelantó a Junts al introducir el referéndum en el pliego de condiciones para la investidura, pero el partido de Puigdemont ha reaccionado y se ha sumado a esa petición. En teoría, ambas formaciones pretenden que Sánchez se avenga a negociar durante la XV legislatura las condiciones para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Tanto republicanos como posconvergentes dan por hecha la amnistía, razón por la que han decidido introducir una nueva condición en las negociaciones para investir a Sánchez. En el PSOE consideraban que las discrepancias y desavenencias entre los independentistas facilitaban las negociaciones, pero el movimiento de última hora puede reducir las opciones de Sánchez.