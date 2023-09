Óscar Puente se enfrenta a un pasajero del AVE que le preguntó por Puigdemont y provoca un retraso en el tren

Según han contado fuentes a Libertad Digital, Óscar Puente ha protagonizado este viernes un incidente en el AVE Valladolid-Madrid

Tras un retraso, Puente y un pasajero se han enfrentado en el andén donde les habían reubicado. El altercado ha continuado dentro del vagón, donde Puente ha reclamado que ese señor no se subiera al mismo tren que él.

Tras las primeras informaciones, pasajeros han subido vídeos a las redes sociales sobre el incidente. En uno de ellos, se puede ver cómo un joven pregunta repetidamente por Puigdemont a Puente, que responde que le está acosando y reclama al interventor que llame a la Policía.

En otro de los vídeos, ya con un agente, pasajeros protestan por el retraso del tren, que llegó a ser de 45 minutos, mientras el ex alcalde de Valladolid reclama repetidamente la expulsión del pasajero del vagón. "Así no llegamos nadie a trabajar", asegura una de las pasajeras. También se le escucha decir a Puente "es que cierran la puerta y ya viene otra vez". Y añade: "Lo que no entiendo es que en aviones y en trenes enseguida cuando se produce una situación de este tipo desalojan al pasajero".

Según fuentes policiales, tras ser increpado Óscar Puente ha avisado al interventor del AVE quien a su vez ha avisado a la Policía Nacional, que se ha personado en el vagón y ha identificado a todos los testigos de la discusión.

El político socialista, exalcalde de Valladolid y diputado nacional, ha anticipado que interpondrá la correspondiente denuncia por lo ocurrido.

Óscar Puente ya intervino el martes —sustituyendo a Pedro Sánchez— en el primer debate de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, dando un espectáculo barriobajero e indigno de un representante de la soberanía nacional.

El altercado en el andén del AVE se ha producido cuando se dirigía precisamente desde Valladolid a Madrid para intervenir a partir del mediodía en la segunda votación de investidura del candidato popular. De nuevo será Óscar Puente quien dé réplica al discurso del candidato Núñez Feijóo, aunque sólo dispondrá de 5 minutos, no de los 30 (convertidos en 43 por cortesía de Francina Armengol) de que dispuso el pasado martes.

La versión del PSOE

Según añaden fuentes del PSOE que recoge Europa Press, el hombre que habría protagonizado el altercado ha mencionado al expresidente catalán, el prófugo de la justicia Carles Puigdemont con el que ahora están negociando la investidura de Sánchez a cambio de sus siete votos en la investidura.

En un momento dado, y según estas fuentes del PSOE, antes de subir al tren esta persona lo arrinconó contra un vagón, lo que motivó que se acercara a la zona personal de seguridad para, acto seguido, llamar a la Policía. Antes de llegar a Madrid, y ya dentro del tren, el viajero volvió a increpar al exalcalde de Valladolid, dice el PSOE.

La versión del pasajero involucrado

Según otro vídeo distribuido también en redes sociales, el pasajero ni le acosó ni le intimidó, simplemente le hizo una pregunta sobre el prófugo Puigdemont, y Óscar Puente exigió que el pasajero se bajase del vagón y no continuase viaje a Madrid.

Lo de Óscar Puente: pic.twitter.com/uUpZCs0DEw — Diego Chopenawer (@dchopenawer) September 29, 2023

En este vídeo, grabado posiblemente por el pasajero involucrado en el incidente, da la impresión de que Puente sobreactúa ante lo que parece una simple pregunta sobre Puigdemont.

En otro vídeo selfie el pasajero cuenta cómo fue todo el incidente con el político socialista.

Uno de los participantes del altercado de Óscar Puente relata lo sucedido. pic.twitter.com/SsOGhLIxi6 — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) September 29, 2023

En el mismo reitera que él le preguntó que qué le parecía "lo de Puigdemont" porque en su día su opinión era muy negativa sobre el expresidente de la Generalidad, prófugo de la Justicia. Quería saber si había cambiado de opinión, pero Puente no le contestó, sino que se limitó a pedir que lo echaran del tren.