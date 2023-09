Óscar Puente no sufrió agresiones o amenazas en el incidente del AVE según el atestado policial

Al margen del contenido de la denuncia presentada por el diputado socialista Óscar Puente, de la que aún no ha trascendido detalle, el atestado policial que realizaron los agentes desplazados hasta la estación de Campo Grande en Valladolid no refleja insultos, amenazas o agresión alguna al que fuera alcalde de la capital vallisoletana. No al menos desde que los agentes se personaron en dicha estación y, según los mismos, el tren partió con destino a Madrid.

Concretamente el contenido de este atestado describe que, desencadenado el desencuentro entre un pasajero que preguntaba Óscar Puente por qué le parecía "lo de Puigdemont" y el propio Puente, se avisó a la interventora del tren, como responsable y competente para decidir qué ocurría con el viaje que ya llevaba un retraso importante debido a este altercado. En este sentido refleja el documento policial que fue ella la que decidió continuar dado que no se encontró motivo para que el pasajero, que ha sido denunciado por Puente, fuera desalojado del mismo como pretendía el diputado que aseguraba que le había impedido el paso al vagón, mientras le coaccionaba con sus preguntas.

Cesadas las preguntas incómodas como refleja el vídeo que el mismo pasajero grabó y colgó en sus redes sociales y, una vez que la policía se personó en la estación, los agentes reflejaron que no se apreciaba altercado alguno más por lo que no realizaron detención alguna ni procedieron al desalojo del pasajero aunque sí fue identificado.

Tanto Puente como el señalado pasajero tomaron asiento y se inició el viaje que llegó a Madrid con más de 20 minutos de retraso. De hecho en las imágenes se escucha como el resto del pasaje se queja del retraso que, dicen algunos pasajeros, va a afectar a sus empleos.

Es aquí donde radica la queja del Partido Popular por lo que considera un retraso injustificado y causado por el diputado socialista.

Estimado Óscar Puente: Parar un tren, exigir una interventora, llamar a la policía, provocar un retraso y denunciar por una pregunta incómoda, es abusar de recursos públicos y del tiempo de la gente. Horas de notoriedad a costa del tiempo de muchos.https://t.co/rcGDcbHMNd — Partido Popular (@ppopular) September 29, 2023

Denuncia que el PP hace en la red social X después de que el propio Puente haya cargado contra el diputado popular Miguel Tellado por defender que no había sido víctima de una agresión y contra el propio pasajero.

Este es el neonazi que me ha atacado hoy en el tren. El sr. @Mtelladof está ya tardando en presentar su acta de diputado, por justificarlo. Y él sr. Feijoo esta tardando en pedírsela. pic.twitter.com/WiapS7E4bl — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 29, 2023

Ahora, tras conocerse el contenido del atestado policial, señala Miguel Tellado que aún está a la espera de las disculpas de Puente.