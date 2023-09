Feijóo avisa de que hablar de referéndum es "un cebo" para que la amnistía parezca "algo más sensato"

Un día después de la segunda votación de investidura, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a su Galicia natal para participar en la clausura del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, donde se ha declarado "orgulloso de no ser presidente" — aclarando que "por ahora"— porque no accedió a "chantajes".

"Aceptar las condiciones que exceden el marco del Estado de derecho no lo puede hacer ningún candidato a la Presidencia del Gobierno", ha dicho. Si cedes al chantaje, estarás "en libertad condicional". "Ni siquiera la Presidencia del Gobierno justifica los medios. Estoy muy orgulloso de no ser presidente, por ahora", ha remachado.

Al acto han asistido como público, entre otros, los expresidentes de España y Chile, Mariano Rajoy y Sebastián Piñera; los titulares de los gobiernos de Galicia, Castilla-La Mancha y Canarias, Alfonso Rueda, Emiliano García-Page y Fernando Clavijo; y el vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas.

En su intervención, Feijóo ha querido alertar de las trampas y trucos de la negociación entre Sánchez y sus socios. Concretamente ha señalado que el referéndum que aparentemente exigen los independentistas de Junts y ERC como condición para investir a Pedro Sánchez es sólo "un cebo" que "no está encima de la mesa". El objetivo es que luego parezca "algo más sensato" dar una amnistía para los golpistas catalanes del 1-O, en pago a que renuncien al referéndum.

España sabe que hay alternativa

El líder popular dice haber "quedado satisfecho" del debate de investidura, en el que, además, dice haberse "divertido", una sesión de investidura a la que se ha presentado porque considera que era "un deber" hacerlo como "ganador de las elecciones" y candidato designado por el Rey.

En su opinión ahora España "sabe que tiene un gobierno alternativo", por lo que no consiera que la investidura pueda describirse como un fracaso. "Porque la democracia no consiste en poder elegir el Gobierno, sino también en poder cambiar el Gobierno", ha añadido.

Para Núñez Feijóo el debate fue "un acto esclarecedor" por "el mutismo" del presidente en funciones. Y sin mencionar directamente la barriobajera intervención del diputado Óscar Puente, Feijóo ha contrapuesto las "cabezas que embisten" con las que "piensan".

Sánchez, culpable de la tirantez del clima político

Feijóo ha puesto el foco en la eventual aprobación de una amnistía que dejaría "deslegitimadas" a las instituciones que aprobaron la aplicación del artículo 155 en Cataluña y que supondría "mantener el vigor" de la declaración de independencia pronunciada en 2017 por Carles Puigdemont.

Feijóo ha apuntado directamente a Sánchez y a la actual dirección del PSOE del actual clima político español, "tan tirante". "El factor fundamental que altera la estabilidad democrática es el cambio que se produce en la dirección del Partido Socialista. No podemos echarle la culpa al independentismo de lo que siempre ha defendido. No ha cambiado su actuación, lo que ha cambiado es la respuesta del Partido Socialista a sus exigencias", ha reflexionado el líder de la oposición. Un PSOE que, como ha "perdido las elecciones" ahora "asume las tesis" de los independentistas para seguir gobernando. "No es convivencia, es conveniencia. Y no es una oportunidad, es oportunismo".

"Me parece legítimo una persona que pide que se condonen sus irresponsabilidades. Lo que no es legítimo es que alguien condone las irresponsabilidades (...) para lucrarse desde el punto de vista personal, que es tener la Presidencia del Gobierno", ha añadido.