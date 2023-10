"Está en manos de los ciudadanos hacer presión para bloquear la amnistía y que no se produzca"

Distintas asociaciones de la sociedad civil de Cataluña que no se han doblegado ante el separatismo llevan pidiendo varias semanas a los ciudadanos que acudan en masa a Barcelona para la gran manifestación organizada por Sociedad Civil Catalana de este domingo 8 de octubre en contra de la amnistía a los golpistas del 1-O y la autodeterminación. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio han sido la Asociación Unión de Brigadas y la Asamblea por una Escuela Bilingüe las que han pedido que Barcelona sea un clamor contra las cesiones de Sánchez a sus socios separatistas.

Es el caso de David, portavoz de la Asociación Unión de Brigadas, que lleva años limpiando las calles de Cataluña de banderas separatistas y lazos amarillos y que hace unos días retiraron una gran estelada en un colegio público de Gerona. Ha señalado que aunque parecía que la retirada de elementos independentistas de los espacios públicos era una cuestión de hace unos años y que había desaparecido eso no fue así. "No desapareció en ningún momento porque no tenemos altavoces en los medios ni recursos para pedir el grito de auxilio que estamos viviendo en Cataluña".

Ha contado que la Unión de Brigadas de limpieza "nace de manera totalmente trasversal de ciudadanos libres e iguales que nos encontramos como reza el poema de Martin Niemöller: cuando los nazis vinieron a llevarse a los judíos guardé silencio ya que yo no era judío hasta que al final, cuando los nazis vinieron a por mí, no había nadie que dijese nada. Nosotros nos negamos a abrazar el pensamiento vertical en el cual los separatistas han conseguido poner a la sociedad catalana entre la espada del franquismo y la pared de la negación de España. Si no afirmas confirmas la inexistencia de España y pero si lo haces, ya está. Eres un autoritario y un facha".

Uno de los ejemplos más recientes de la intolerancia separatista ha sido los ataques a la marcha organizada por S’ha Acabat! en la Universidad Autónoma de Barcelona el pasado martes. El portavoz de la UB ha dado su apoyo a Júlia Calvet y ha dicho que secundan "su mensaje de que este domingo indiscutiblemente es responsabilidad de todo ciudadano libre y responsable de acudir a la manifestación de Barcelona".

Agotamiento ante la "generosidad de Sánchez"

Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, también ha intervenido en esRadio para alentar a los ciudadanos a acudir a la manifestación del domingo en Barcelona. Ha dicho que "es nuestra esperanza" porque cree que "igual que lo hicimos en octubre de 2017 está en manos de los ciudadanos hacer suficiente presión para bloquear la amnistía y que ésta no se produzca porque es un ataque muy grande a nuestro Estado de Derecho y después de seis años vemos como los que aquellos que lo pusieron en peligro por lo visto no son culpables de lo que hicieron y en cambio los que defendimos la Constitución Española parece que sí que lo somos".

Ha señalado que hay una especie de "agotamiento" que sienten al ver de nuevo a Pedro Sánchez que "vuelve a hablar de que va a ser generoso con Cataluña". Ha recordado que "Cataluña no es independentismo" aunque "por supuesto que parte de los catalanes son independentistas, pero Cataluña es una sociedad plural igual que es una sociedad bilingüe". Para Losada "no puede ser que hable de generosidad quien está dando privilegios a una parte de los ciudadanos y además habiendo engañado a sus propios votantes no incluyendo eso en su programa electoral".

Cree que "por eso es tan importante que el domingo todos los ciudadanos voten a quien voten, sean de la ideología que sean salgan a la calle porque la amnistía es algo que nos afecta a todos y no es una cosa de derechas o de izquierdas es poner en peligro a nuestra Justicia, a nuestro Estado de Derecho y a hacer inocentes a aquellos que provocaron un conflicto en Cataluña". Ha indicado que no se puede olvidar que "si en Cataluña entre 2017 y 2020 no ha pasado nada y no ha habido enfrentamiento civil es porque los constitucionalistas hemos estado en nuestra casa y no hemos caído en provocaciones".

"Recordemos que el 95% de los incidentes de violencia política son provocados por el independentismo por tanto hay una parte de la sociedad que está sometida al independentismo, que no provoca conflictos y nunca se la tiene en cuenta y ahora nos dicen encima que somos culpables y que poco menos tenemos que pedir perdón a los que pusieron en peligro la democracia", ha señalado la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe.

Sobre la materia que ella más conoce y que es la batalla para que se pueda estudiar también en español en las escuelas públicas de la región ha dicho que "sigue habiendo resistencia, pero ahora estamos en una situación de impasse y las personas que están predispuestas a pedir sus derechos saben que en un momento más o menos corto el Constitucional se tiene que pronunciar sobre el recurso de la sentencia del mínimo del 25%". "Nosotros continuamos teniendo recursos en marcha, pero no el volumen que teníamos antes porque los ciudadanos están esperando que haya una resolución que realmente suponga que todos los centros apliquen el mínimo del porcentaje en las dos lenguas oficiales y que dejen de ser recursos individuales que les ponen mucho más en la diana", ha finalizado.

La violencia de la Genestapo

El portavoz de la Unión de Brigadas ha comentado también el clima de violencia que hay en la región por parte del separatismo. Ha dicho que "es la violencia a la que nos encontrados sometidos, pero es violencia provocada por la Genestapo. Es el totalitarismo llevado a su máxima exponencia. Los Mossos son muchas las veces que nos identifican y nos han llegado a decir que son separatistas".

Ha querido señalar que "esto no es independentismo, es separatismo. Porque cuando hablamos de independentismo estamos comprando el relato del federalismo nacionalista catalán que se resume en una agresión permanente de los inferiores españoles sobre los superiores catalanes y que Cataluña es una nación que se siente como tal y España un estado artificial como lo definía Enric Prat de la Riva. Esto no es independentismo, esto es separatismo totalitarista que practica el darwinismo social y la Genestapo es el mecanismo que utilizan las oligarquías separatistas para imponerlo".