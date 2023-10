"Nadie puede sostener que Sánchez le haya engañado el 23J, esa es la cruda realidad"

El Mundo



"Sánchez carga sobre Pumpido la amnistía de Puigdemont". Pumpido lo hará encantado, no hay nada con lo que disfrute tanto como con retorcer la Constitución. El editorial deja claro que Pumpido está al servicio de Sánchez y el Constitucional no tiene, ni independencia, ni credibilidad, como todas las instituciones en las que Sánchez ha metido la pezuña, que son prácticamente todas.



"Sánchez evita la palabra amnistía pero promete "generosidad" y "política" para superar el "problema" catalán tras ser designado por el Rey". Ya, ya, la generosidad saldrá de nuestros bolsillos. Nos toca pagar los votos para que Sánchez siga en Moncloa, preparen las ya muy adelgazadas carteras porque el dictador nos va a sacar hasta los higadillos para dárselos a los separatistas.



"Sánchez se muestra dispuesto a gobernar sostenido por Carles Puigdemont y las fuerzas separatistas y radicales que han declinado participar en la ronda de consultas. El líder del PSOE rechazó el referéndum de autodeterminación y, aunque volvió a eludir la amnistía hasta el punto de evitar mencionar este término, admitió que el perdón a los independentistas pasaría por las Cortes y que «hasta el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar». Esta explícita alusión al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido, tras apelar a la «generosidad» para superar el «problema» catalán, no cabe más que interpretarla como una forma irresponsable de presionar a un TC de mayoría progresista que el presidente en funciones parece concebir a modo de servil red de seguridad". Tranquilos, Pumpido feliz de que le presionen.



Federico Jiménez Losantos también se indigna con la generosidad de Sánchez. "Ha dicho Sánchez al salir de la consulta del Rey que será "generoso" con "Cataluña", es decir, que pagará generosamente, a costa de nuestros derechos y nuestro dinero, los votos golpistas que le aúpen a la Presidencia".



"Y si regala la amnistía a Puigdemont por siete escaños y el referéndum de autodeterminación a Junqueras por otros siete, no va a ser menos generoso con Ternera negándole otra amnistía para sus colegas asesinos". Claro, claro, hay que ser generoso. Es lo que tiene tener de socios a una banda de delincuentes y asesinos, que hay ser muy generoso. "Así que con el partido de la ETA y los partidos del golpe de Estado de 2017 va a crear Sánchez, con Barbie Marciana de becaria, el Gobierno Fentanilo".



"Golpistas, terroristas, felones y rábulas crearán un nuevo régimen mediante leyes que serán puñaladas por la espalda a los españoles. Una dictadura a traición". "Así que, este domingo, en Barcelona, primera manifestación de ciudadanos erguidos. Ante el Gobierno Fentanilo no hay que bajar los brazos jamás". Como siga así vamos a tener que levantarlos como los héroes del 2 de Mayo.

Santiago González le saca los colores a Sánchez si este tuviera alguna vergüenza, que no es el cado. "El segundo candidato designado por el Rey acusaba a Alberto Núñez Feijóo de «hacer perder un tiempo precioso a España solo con tal de comprar tiempo al frente del PP». Es un ejemplo práctico del principio de la transposición de Goebbels, un campeón de la alteridad. Él es el que pretende comprar tiempo (al precio que sea) como inquilino de La Moncloa. El tipo que tiene 121 escaños acusa al que podía mostrar 172 de hacernos perder el tiempo. Por decirlo en palabras de Óscar Puente, su macarra de Valladolid, de «utilizar a la Corona para coronarse líder de su partido». Sánchez acusa de mentiroso a Feijóo, cosas veredes". Y lo que nos queda. Cuatro años más de sanchismo al menos.

El País



"Sánchez apela a la generosidad pero rechaza el referéndum". ¡Toma ya! Sánchez dice que no habrá referéndum, lo que en el idioma sanchezlandés significa que ya tiene fecha para el referéndum. "El líder del PSOE ha rechazado de plano la posibilidad de negociar un referéndum de independencia: "Lo he dicho siempre. Y no solo porque no lo contempla la Constitución, sino porque es contrario a lo que he defendido siempre con mi palabra y con mi acción". Es que tiene una cara. No deja de asombrarme el desparpajo de este sinvergüenza. Es contrario a lo que he defendido siempre con mi palabra. Se ríe de todos los españoles, el macarra chulo playa.



"Como sucedió con su rival, el secretario general del PSOE acudió al palacio de La Zarzuela sin los apoyos suficientes para hacer prosperar su candidatura, pero con una diferencia: la negociación de la Mesa del Congreso y la elección de su presidencia son un indicador objetivo de que es el aspirante con más posibilidades", señala Pepa Bueno el periódico ultrasanchista, otra que tal baila.



"Es llamativo que el presidente del PP hablara este martes de la falta de apoyos de aquel como de "incoherencia numérica": él estuvo en idéntica situación hace un mes". ¿Llamativo? Los socialistas pusieron a Feijóo de chupa de dómine por intentar la investidura. Incluso llegaron a meter al Rey, recuerden al macarra de Óscar Puente. Que asco da el periódico ultrasanchista.



"El pacto de legislatura que busca Sánchez trasciende la votación de su investidura, pero tiene un límite obvio en la demanda independentista de un referéndum de autodeterminación sin cabida en el ordenamiento jurídico español". Ay, que me parto de la risa. Sánchez y los límites, jajajaja. "El líder socialista no mencionó la palabra amnistía, pero enmarcó su voluntad respecto a Cataluña en una política de "generosidad" en línea con las medidas de gracia ya adoptadas por su Gobierno: los indultos a los líderes del procés". Bueno, los indultos también los había negado en campaña. Como todo, vaya, es un yonqui de la mentira.



"El candidato a la reelección como jefe del Ejecutivo deberá persuadir a los ciudadanos sobre la conveniencia para España de una medida de gracia que facilite el citado reencuentro entre catalanes". Que ni se moleste, los ciudadanos no son idiotas y sabemos que todo lo que hace Sánchez es porque le conviene a él y que a los catalanes separatistas, que es a quienes beneficia la medida, se la trae al pairo el reencuentro con el resto de España. De verdad, Pepa, un poco de respeto por los ciudadanos.

ABC



"Sánchez sigue sin mencionar la amnistía tras el encargo del Rey y aboga por un pacto «de legislatura» con Puigdemont"." Cuenta atrás de 55 días para la investidura: sin foto de Sánchez con Puigdemont pero sí con Bildu". Mira si están envalentonado que ya hasta se atreve a fotografiarse con los etarras. Y luego hablarán de la foto de Feijóo con un narco hace un siglo o dos cuando no era narco ni era nada.



Sánchez "ha zambullido al PSOE en la superación de una línea roja que el propio partido, y muchos ministros, consideraban abiertamente ilegal hace unas semanas. De hecho, dejó intuir que una ley de amnistía será 'avalada por el Congreso' y después visada convenientemente por el TC, dando por hecho que esas instituciones ya están instruidas y que ese compromiso será suficiente para recabar los votos de Junts, el PNV o ERC", dice el editorial, que sigue creyendo en un PSOE bueno.



"Sánchez planteó como una línea roja más –irrenunciable– la celebración de un referéndum de autodeterminación. Lo que ocurre es que tantas y tantas veces ha sido tan taxativo en posiciones políticas que luego ha rectificado, que ya no resulta creíble". Nos está chuleando.



Teodoro León Gross tampoco se cree a Sánchez. "A Sánchez basta oírle apenas dos o tres frases, en momentos como ayer, para intuir sin error la clase de milonga que va a colocarte". Parece que todos le tenemos calado, pero ahí le tienes. "Nadie, de hecho, puede sostener que el presidente le haya engañado ahora o el 23 J. Sánchez no engaña absolutamente a nadie. Y esa es la cruda verdad, aunque resulte incómoda". De incómoda nada. El que votó a Sánchez el 23J votaba sectarismo, votaba ETA, votaba secesión, votaba violencia, votaba guerracivilismo, votaba intolerancia, en resumidas cuentas, votaba echar a media España de su propio país. Y sabían lo que votaban.



"Cuando Sánchez pone ese tono de profeta de una secta seudoreligiosa vendiendo pasaportes para la vida eterna, puedes darte por encalomado". "Pero nadie podrá decir que le ha engañado, ni los once millones que lo apoyaron ni los once millones que no. Nadie". Totalmente de acuerdo, Teodoro. A apechugar con lo votado.

La Razón



"Los socios de Sánchez enfrían la investidura para subir el precio". Puro teatro para rellenar periódicos. "La investidura no se prevé ya antes de la segunda semana de noviembre. El PSOE teme el boicot de sus aliados a la jura de la Princesa Leonor". Al PSOE le importa una higa la princesa Leonor.



Pedro Narváez dice que "el Rey tuvo que tragarse ayer una bola de humo por algo que no podía deletrearse. La palabra maldita que se esconde entre las mentiras de Sánchez no podía gritarse porque es lo que se dice un secreto a voces". El Rey ha tenigo que tragar cosas mucho peores. La verdad es que no le envidio el papelón.



"Todo el mundo habla de ella, amnistía, así, tan mona, pero el que tiene que patearla hasta meterla en la portería la esquiva como una amante de la que, cuando llegue el momento disfrutará mucho más".



"Cuando, por fin oigamos amnistía de labios del presidente en funciones sabremos que el mundo, el que conocíamos hasta ahora, se ha puesto definitivamente del revés, que las togas pueden reciclarse para usarlas de túnicas de Halloween. Truco o trato". Ya la hemos oído. Se le da demasiada importancia a esa palabra. Los españoles han votado, o al menos es lo que han reflejado las urnas, que tragarán con lo que les eche Sánchez. Y eso no tiene vuelta de hoja.