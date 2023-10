Las cesiones de Pedro Sánchez a sus socios separatistas para conseguir su apoyo y seguir en La Moncloa puede cruzar todas las líneas rojas con la amnistía a los golpistas catalanes del 1-O y abrir la puerta a un referéndum en Cataluña. Sociedad Civil Catalana ha organizado una manifestación que se espera multitudinaria para el próximos domingo 8 de octubre en el Paseo de Gracia de Barcelona. Uno de sus patronos, el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, ha explicado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio los motivos para acudir a la capital catalana para intentar frenar la amnistía.

Félix Revuelta cree que la manifestación del 8 de octubre "va a ser un éxito porque estamos en un momento crucial en la historia de España". Ha resaltado que "en estos momentos si no nos manifestamos estamos perdidos" y que "en Cataluña llevamos muchos años con este abandono del Estado que nos ha dejado a los catalanes constituyentes españoles totalmente abandonados y ha sido siempre por lo mismo, porque los grandes partidos de este país no han sido capaces de ponerse de acuerdo para gobernar cosa que hacen muy normalmente en Alemania y otros países y aquí es imposible".

En este sentido ha indicado que debido a esa falta de entendimiento entre los dos grandes partidos "siempre hemos estado en manos de estos pequeños partidos que mandan mucho en nombre de todos" y ha puesto de ejemplo como el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, "hablaba de Cataluña como si fuera suya. Si eres un señor que tiene 460.000 votos, habla por ERC, pero no por el resto de los catalanes".

Piensa el presidente de Naturhouse que "el ambiente está muy caliente porque ya llevamos muchos años y hace seis años hubo una manifestación y fue masiva". Sobre Sociedad Civil Catalana ha dicho que "es una asociación de ciudadanos en la que no importa el color del partido, tenemos miembros de todos los partidos. La sociedad civil es una sociedad que no tiene nada que ver con los partidos políticos. Somos los ciudadanos los que tenemos que movernos otra vez a la lucha para defender nuestros derechos porque a veces los políticos nos tienen abandonados. Tenemos que movernos nosotros porque no tenemos más remedio. Es una manifestación ciudadana, si vienen los políticos, perfecto. Bienvenidos. Tenemos un lema: esto está montado para combatir el independentismo y para la unidad de España. Nada más. El resto no nos interesa".

Sobre los ponentes ha comentado como en la manifestación multitudinaria de 2017 "vinieron Borrel e Illa y otros muchos y esta vez vendrán otros. No pasa nada. No nos han hecho caso nunca". Ha contado como entró en SCC cuando descubrió en 2014 a "unos ciudadanos catalanes que querían hacer algo por la unidad de España". "Enseguida me apunté con ellos", ha añadido. Félix Revuelta ha señalado que "si nos juntamos 100.000 personas tenemos una fuerza importante. Si ahora sacamos 200.000, 300.000 o 400.000 personas será un éxito y si sacamos 1 millón como la otra vez será un éxito mayor y es lo que intentamos, que nos vean la cara y que piensen que Cataluña es España y que en Cataluña no existe más que un 35% o 36% independentista y que cada día va para atrás". El presidente de Naturhouse ha dicho que los independentistas "saben que eso no tienen futuro. ¿Qué queremos volver otra vez a la Europa de las ciudades? Eso no puede ser. Si el gran éxito de Europa ha sido la unidad de los países. Es absurdo, una cosa de locos".

La gravedad de la amnistía

El presidente de Naturhouse ha asegurado que si Sánchez finalmente les da la amnistía a los golpistas del 1-O esto "crea un precedente" porque "si una rebelión para separarse de un país primero se castiga y luego se conmuta estamos dando apertura que muchas regiones de España y otros países hagan lo mismo". "Haces la rebelión y luego no les castigas van a hacer esto. No puede ser que lo que fue muy grave se quede sin castigo. Y SCC lo ha denunciado, tenemos una demanda contra Yolanda Díaz por unos hechos concretos: uno por reunirse con un prófugo y otro porque no sabemos con qué dinero se reunió con un prófugo, con dinero nuestro o su dinero particular. Estamos con estas dos demandas", ha explicado Félix Revuelta.

Sobre cómo se está empezando a criminalizar a los que se pusieron en contra del golpe en vez de a los golpistas ha dicho con sorna que "puede pasar cualquier cosa en este país". Para Félix Revuelta "la realidad es que gracias al Rey con ese discurso movilizó mucho a Cataluña, nos dio un balón de oxígeno porque estábamos hundidos en ese momento y con la moral por los suelos". Le ha dado las gracias a Felipe VI porque con su discurso "nos animó a salir a la calle y movernos y la verdad es que reaccionó todo el mundo de una forma magnífica". "Yo no voy a manifestaciones porque tengo fobia a las masas, pero a esta manifestación fui. El día 8 estaré otra vez allí", ha finalizado.