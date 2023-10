Zelenski dice que Sánchez le ha prometido nueva ayuda militar; el Gobierno de España guarda silencio

Granada ha sido este jueves el escenario de una nueva reunión de la Comunidad Política de Europa. A la misma han acudido 47 presidentes de Gobierno y jefes de Estado, así como el presidente del Consejo Europeo, la presidenta de la Comisión Europea y la presidenta del Parlamento Europeo. Un día marcado en rojo en la agenda del Gobierno de España por ser el acto cumbre y central de la Presidencia española de la Unión Europea.

En la misma ha participado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cuya presencia han estado trabajando durante semanas en el Palacio de La Moncloa. Y es que uno de los temas a tratar en la jornada era la ratificación del paquete de ayudas de los países de la UE a Ucrania pactado el pasado 30 de agosto en la Reunión Informal de Ministros (RIM) de Defensa de Toledo. Se trata de un paquete de 20.000 millones en armamento en cuatro años.

Durante el día, el presidente ucraniano y su homólogo español, Pedro Sánchez, han tenido un encuentro, cuya duración no ha trascendido, y que habría sido "fructífero". Así lo ha asegurado el mandatario eslavo en una larga publicación que ha emitido a través de las redes sociales Facebook y X (antes conocida como Twitter). En la misma, España habría prometido a Ucrania el envío de más sistemas antiaéreos, más munición de artillería y sistemas anti-drones.

I had a fruitful meeting with @sanchezcastejon.

We discussed the new military aid package that includes additional air defense capabilities, artillery, and anti-drone systems.

We are getting ready to open Ukraine’s EU accession talks during the Spanish EU Presidency. I am…