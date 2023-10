Los insultos de la portavoz del gobierno de la Generalidad, Patrícia Plaja, contra Sociedad Civil Catalana (SCC) por convocar una manifestación en contra de la amnistía y de la autodeterminación y el apoyo explícito de Oriol Junqueras a los independentistas que hostigan y amenazan a los estudiantes constitucionalistas de S'ha Acabat han sido puestos en conocimiento de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vêra Jourová, y del Comisario de Justicia, Didier Reynders.

El presidente de la organización constitucionalista Impulso Ciudadano, José Domingo, es quien firma la carta en la que se documentan los comentarios insultantes y despectivos de Plaja y el apoyo de Junqueras al separatismo violento. "El martes día 3 de este mes, la portavoz del gobierno regional de Cataluña criticó de manera abierta y pública la convocatoria de la manifestación, añadiendo que era una manifestación "en contra de los catalanes", a lo que siguió, en referencia a los organizadores de la manifestación que eran personas que "lo que tienen es catalanofobia"", apunta Domingo en la misiva.

Según dijo Plaja, los miembros de Sociedad Civil Catalana (SCC), la entidad organizadora, "son aquella gente que no aporta, que no suma, que no quiere construir, que simplemente lo que tiene es catalanofobia y critican todo aquello que sale de Cataluña".



La portavoz aprovechó una pregunta en la rueda de prensa para presentar los acuerdos del ejecutivo regional catalán para arremeter contra SCC y criticar la manifestación, de la que ha dicho que "no es a favor de nada; es una vez más en contra de los catalanes".

"No se les escapará -apunta Impulso Ciudadano dirigiéndose a Jourová y Reynders- la gravedad de que la portavoz de un gobierno, en relación a una asociación cívica, diga que es "catalanófoba" y que la manifestación que convoca es "en contra de los catalanes". Quien habla en nombre del gobierno ha de mantener un respeto exquisito, también por las opiniones discrepantes y la obvia discrepancia con quienes cuestionan los planteamientos del propio gobierno no puede convertirse en insulto y, mucho menos, en acusaciones que tienen como resultado el señalamiento de quienes no comparten los planteamientos del gobierno".

La Generalidad incita al hostigamiento

Para Impulso Ciudadano, "es obvio que una acusación como la de catalanofobia, dirigida a un colectivo claramente identificado por su ideología supone una manifestación del discurso del odio que la Unión Europea y, en concreto, la Comisión Europea, se han comprometido a combatir". La organización constitucionalista señala que ese discurso de la Generalidad " puede tener como consecuencia el hostigamiento a quienes son señalados de esta forma, pues el vínculo entre discurso del odio y violencia está claramente identificado y en el caso de Cataluña se ha constatado de manera fehaciente; puesto que esta continua estigmatización de los colectivos constitucionalistas ha llevado también a un constante acoso a los mismos".

A modo de ejemplo se destaca que "coincidiendo con las palabras de la portavoz del gobierno de la Generalidad se producía el hostigamiento al colectivo constitucionalista S’ha Acabat! en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, un hostigamiento que exigió la intervención de la policía para defender a los constitucionalistas".

Impulso Ciudadano alude a las amenazas sufridas por estudiantes constitucionalistas el pasado martes durante la feria de entidades de la citada universidad y destaca que "este señalamiento por parte del Gobierno de la Generalitat a los colectivos constitucionalistas no es un hecho aislado". "También en los últimos días -continúa la misiva- hemos visto como Oriol Junqueras, el presidente de ERC, el partido que ostenta la presidencia del gobierno de la Generalidad calificaba como "manifestaciones pacíficas" los ataques a S’ha Acabat! en los campus universitarios".

Impulso Ciudadano recuerda también que la exconsejera de Universidades, Gema Geis, de Junts per Catalunya (JxCat) tachó de "fascista" a la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña por oponerse a la discriminación del español en los exámenes de acceso a las universidades en Cataluña.

Campaña orquestada

"Vistas en su conjunto estas declaraciones, que aún podrían extenderse más, pues son una constante en las autoridades públicas de la Generalitat, es difícil no concluir que forman parte de una campaña orientada a deslegitimar y estigmatizar a quienes discrepan del nacionalismo. La atribución de cualidades indeseables (fascistas, catalanófobos), a la vez que se apoya la reacción violenta contra ellos es un mecanismo claro de la retroalimentación entre discurso del odio, violencia y exclusión del debate público determinados planteamientos críticos con el poder", denuncia la carta.

Tras preguntarse si en la Unión Europea hay ciudadanos de primera y de segunda y si la Comisión Europea va a hacer algo contra los discursos de odio dirigidos a los constitucionalistas de Cataluña, Impulso Ciudadano alerta de que "los avisos que venimos lanzando desde hace tiempo no han conseguido todavía una acción decisiva de las instituciones de la Unión Europea y el resultado es que la vulneración de los principios democráticos básicos continúa. Si no se toman medidas ahora, más adelante puede ser ya tarde".