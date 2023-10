Podemos presiona para que Congreso y Gobierno voten contra la respuesta de Israel a Hamás

Tras las manifestaciones y repulsivas reacciones de representantes de la izquierda española sobre la masacre del sábado en Israel, Podemos ha dado un paso más al intentar llevar al Congreso una Proposición no de Ley crítica con Israel y en defensa de los intereses de Hamás, objeto de los intensos bombardeos de estos días.

Según ha explicado el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, la proposición pide un "alto el fuego" y la defensa de "los derechos humanos de toda la población civil". También pide que el Gobierno de España "pida a Israel que cumpla las resoluciones de la ONU". Ante los medios, ha criticado a quien "sólo pide condenas de una parte". A su juicio, "no les interesa hablar de un conflicto que dura muchas décadas".

La PNL, ha insistido, busca que se exija "un alto el fuego en la franja de Gaza y evitar los castigos colectivos". "Que no asistamos impávidos ante lo que puede ser una matanza terrible", ha dicho sin aludir a la reacción de su partido y compañeros ante la matanza de Hamás. Nuestro país, ha dicho, "siempre se manifiesta por los derechos humanos y en contra de agresiones militares".

Al no tener portavoces adjuntos los morados no pueden cursarla directamente y requiere la firma de uno de los portavoces del grupo en el que se integran, Sumar. El diputado ha explicado que el texto de la iniciativa parlamentaria ha sido remitida en el seno del grupo parlamentario, dado que al carecer Podemos de portavoces adjuntos no puede rubricarla directamente. No obstante, ha apostillado que no cree que haya ningún problema para que Podemos, que es un partido dentro de la coalición y ejerce su autonomía política, pueda registrar esta proposición no de ley si así le parece necesario.

Más concentraciones críticas con Israel

A esta iniciativa se suma la convocatoria, por parte del grupo formado por IU, Podemos y Comuns en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de concentraciones silenciosas este miércoles a las 12 horas a las puertas de los ayuntamientos "en solidaridad con todas las víctimas del conflicto entre Palestina e Israel".

Según informa IU en un comunicado, también han aprobado una declaración en la que condenan "firmemente el asesinato de civiles por parte de cualquiera de los bandos en conflicto" y especialmente muestran su "solidaridad y apoyo a los palestinos y palestinas en el conjunto de Palestina o en el exilio, como consecuencia de la guerra de ocupación que lleva ejerciendo Israel desde hace 75 años".

Piden además que "no se paralice ningún programa de ayuda humanitaria a la población palestina en ningún territorio y, particularmente, en la Franja de Gaza, que sufre la brutal represión israelí" y demandan en concreto al Gobierno de España "al reconocimiento del Estado de Palestina, con todas las consecuencias" y a que medie "a nivel internacional para poner fin al conflicto".