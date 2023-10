Las comunidades judías españolas ven "espeluznante" el auge del antisemitismo en España

El ataque de Hamás a Israel y la respuesta del país judío ha servido a la izquierda española y parte del Gobierno de Pedro Sánchez para posicionarse al lado de los terroristas palestinos y demostrar que en Europa hay un aumento del antisemitismo. Sobre cómo está esta cuestión en España el secretario general de la Federación de Comunidades de Judíos de España, Maxo Benalal, ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que están "estupefactos".

En este sentido, ha dicho que los judíos en España no sólo son "españoles" sino que están "en nuestro país, pero es verdad que desde hace 8 años hemos estado viviendo, sobre todo con el auge de partidos como Podemos, un aumento de antisemitismo total". Maxo Benalal ha añadido que "no solamente nos hemos dado cuenta en España, la propia UE se ha dado cuenta y lleva 4 o 5 años tratando de tomar medidas para evitarlo".

Sobre cómo en otros países como Francia el origen del antisemitismo es distinto ha dicho que "muy curiosamente el hecho francés se comprende por una población islámica muy importante" mientras que "en España no es un problema de una población islámica sino de población española cristiana. Ya de entrada hay un concepto completamente diferente". "En este caso al día siguiente de los atentados terroristas se atacó una primera sinagoga en Madrid. De la manifestación en Sol bastaba con las burradas que algunos españoles-españoles estaban soltando en ese momento justificando muertos. Algo verdaderamente espeluznante", ha apuntado.

Golpe a Israel

El secretario general de la Federación de Comunidades de Judíos de España ha comentado que el ataque de Hamás se produce cuando "Israel lleva ya negociando desde hace varios años con los acuerdos de Abraham de la época de Trump". Unos acuerdos que "se han hecho con países sunitas o el caso de Marruecos que es un poco particular. Esto le molesta a los chiitas que no pueden aceptar una amistad o una paz entre Israel y países musulmanes y el principal país de esa creencia es Irán". Ha señalado que "el mayor enemigo de Irán es Arabia Saudí" y "en este momento estaba Israel llegando al camino de paz con Arabia Saudí que es el mayor país árabe que hay. Esta era la forma para los iraníes de evitar que se llegue a ese acuerdo de paz". Maxo Benalal ha recordado que "en toda la zona no conozco ningún país musulmán democrático. Si partimos de esto ya tenemos un problema".

Sobre la masacre ha contado que "estamos hablando de cuando entró el ejército israelí en un kibutz al lado de Gaza descubrieron más de 40 bebés que habían sido degollados y decapitados". "Estamos hablando de palabras mayores. Estos animales humanos… no sé como alguien puede justificarlo. No sé como Borrell puede tener la cara dura de encima justificar o criticar las acciones. Hay que pensar que estamos hablando de un país en el que se han matado a mil personas y que ya hay tres mil y pico en los hospitales. Estamos hablando de un país en shock. A nivel población y muertos si comparamos Israel y EEUU y el atentado del pasado sábado con el 11-S equivaldría a haber matado a 200.000 americanos. La vida en Israel tiene mucha importancia. Hace 15 años cuando Hamás secuestró a un soldado israelí, Israel cambió a más de mil personas por un solo soldado", ha explicado.

Sobre cómo será la reacción de Israel ha indicado que "ahora tenemos el problema de cómo se va de aquí para adelante" porque "Israel está atacando Gaza en los puntos en los que sabe que Hamás tiene sus centros. El problema que hay con Hamás y en el sur del Líbano con Hezbollah es que todos los centros de almacenamiento de cohetes y material bélico se colocan debajo de colegios, debajo de hospitales, de edificios civiles y en edificios donde están las oficinas de la ONU. Tienes un problema, pero el segundo problema es: ¿Qué tiene que hacer el ejército israelí? ¿Entrar en Gaza sabiendo que hay más de 100 rehenes, niños, mujeres y bebés que están ahí y que van a acabar matando? Es muy difícil. A mí no me gustaría estar ni en el punto de decisión ni siquiera cerca de él", ha reflexionado.

Dinero público europeo para Gaza

El secretario general de la Federación de Comunidades de Judíos de España ha comentado cómo la UE no corta el grifo de la financiación de Gaza. Ha contado que "desde el año 2021 hasta 2024 la UE ha regalado a Gaza y los palestinos 1.200 millones de euros". Un dinero que, según Maxo Benalal, "llega ahí y nadie controla, nadie sabe y nadie audita". En este sentido, ha contado que "España ha dado muchísimo dinero, ha comprometido 200 millones de euros en ayuda a Gaza y a los palestinos que nadie controla".

"Hasta hace dos meses era diputado balear y cuando se decidieron dar ayuda a Gaza y palestinos usé una proposición no de ley al PSOE, que entonces gobernaba, para que simplemente se respetase el hecho de dar ayudas a organizaciones reconocidas por el Estado español, no quise decir que se controlasen. Pues PSOE, independentistas y Podemos me dijeron que era un racista. En realidad pedí que fuese el Gobierno de España el que controlase y como había un gobierno socialista independentista el hecho de ver España en esa frase hizo chirriar a mucha gente", ha relatado.