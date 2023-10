Raúl del Pozo: Sánchez se toma el 12-O "como si fuera el día de su cumpleaños"

El Mundo



"Bruselas pone límites a la amnistía y la vigilará de cerca". Para fiarse de Bruselas. El editorial comenta el texto que ha presentado la Yoli tras su visita a Puchi, según El Mundo, por encargo de Sánchez. Santiago González también dice que "Sánchez siempre se las arregla para encomendar los trabajos sucios a terceros". Pero Santi, mandar a negociar a la Yoli es como contarle un secreto a una portera, con perdón de las porteras. Yo creo que no la ha mandado nadie.



"La Comisión Europea lanzó ayer una advertencia clara. Didier Reynders, comisario de Justicia de la UE, admitió ayer en Madrid que la concesión de la amnistía es una «competencia nacional», pero avisó de los «límites» de una norma cuyo impacto alcanzaría el delito de malversación. Cabe recordar el especial celo con el que Bruselas persigue la corrupción". A estos les invita Sánchez (con nuestro dinero) a jamón, vino y flamenco y se les pasa el berrinche.



Raúl del Pozo alucina con el aviso del matón a Feijóo por si le pitan el 12-O. "El presidente en funciones no parece consciente del fregado en el que nos ha metido. Está convirtiendo la política, con su desprecio a los acuerdos básicos, en una pelea de gallos. Ahora teme que le piten en el desfile de la Fiesta Nacional y le exige a Feijóo que se contenga en su intento desesperado de agitar la calle antes de la investidura, como si fuera el día de su cumpleaños, cuando lo que se está jugando es la unidad de la nación, el desafío de los enemigos de la Constitución y el intento disparatado de formar un Gobierno imposible. ¿Qué espera, que le ovacionen?". El déspota se ha ganado una doble ración de pitadas.



Federico Jiménez Losantos habla de los terroristas de Hamás y sus amigos. "En la reciente masacre en Israel de Hamás, banda armada de Irán que paga la UE con nuestro dinero, los terroristas han privilegiado la violación, tortura, secuestro, asesinato y profanación de cadáveres de mujeres de cualquier edad, judías la mayor parte, o de otros países que estaban en un festival de música por la paz. Esas violaciones y vejaciones fueron subidas a las redes de inmediato para exhibir su desprecio a toda mujer no sometida a la cárcel del velo y a la esclavitud del heteropatriarcado sunní". Y mientras esto sucedía, "la horda de Podemos y/o Sumar fue a la Puerta del Sol para proclamar que están con los que violan, torturan, matan y profanan los cadáveres de esas hermanas. Violadores y violadoras, uníos". El Gobierno, con los violadores. Otra vez.

El País

"Israel se encamina a una "ofensiva completa" en Gaza". Pues claro. "Decenas de cadáveres en el kibutz". No tardará mucho en salir Podemos/Sumar a justificar la matanza de estos niños. Al fin y al cabo eran judíos. Más Madrid se negó ayer a guardar dos minutos de silencio por las víctimas de Israel pero jaleaba a los asesinos de Hamás en Sol. Qué asco. Qué vergüenza.



"El independentismo recibe con frialdad el dictamen de los juristas de Sumar sobre la amnistía a la espera de la decisión final del PSOE". "Ni Junts per Catalunya ni Esquerra Republicana enviaron este martes representantes al acto en el que Sumar presentó en Barcelona el dictamen de sus juristas sobre la amnistía para los encausados por el procés". Vamos, otro fracaso de la Yoli que solo busca chupar cámara.

ABC



"La división en el Gobierno sobre Hamás debilita la posición de la UE". "En la zona cero del terror de Hamás: «Hay cuerpos degollados por las esquinas, calcinados, desmembrados...»". "Sumar califica al fin a Hamás como terrorista mientras Yolanda Díaz calla". Que se ponga la foto de los cuerpos degollados en su habitación junto al póster del Che.



Alberto García Reyes dice que allá cada uno, pero que "la barbarie provocada por los yihadistas no tiene defensa posible, se ponga como se ponga el sector chiripitifláutico. Guste o no a los chicos y a las chicas de Sumar, Hamás es un grupo terrorista". "Entre otras lindezas, estos salvajes del medievo promueven la crucifixión de sus enemigos, esclavizan a las mujeres y, como hemos visto en sus recientes atentados contra la población civil de Israel, torturan, violan, secuestran, descuartizan y hasta orinan sobre los cadáveres que van dejando a su paso. Quien justifica esto sólo puede ser una alimaña". Pues lo que son, menuda novedad.

Editorializa ABC sobre el chasco de la pesada de la Yoli. "Lo que iba a ser una presentación triunfal del dictamen de una veintena de expertos reclutados por Sumar para justificar una posible amnistía se convirtió en un fiasco protagonizado por Yolanda Díaz debido al súbito enfriamiento de las relaciones entre el PSOE y ERC, y las críticas de los nacionalistas, que están molestos con el protagonismo de la vicepresidenta segunda en funciones". Ya no la aguantan ni sus amiguetes. "Después de dos meses de gestiones, puntualmente retransmitidas por Díaz que se desplazó a Bruselas para reunirse con Puigdemont y que empeñó a su subordinado Jaume Asens en la interlocución, Sumar no ha conseguido nada concreto con todas sus gestiones". Es que nadie les ha dado vela en este entierro.

La Razón



"Israel concentra tropas para una incursión terrestre en Gaza". Marhuenda dice que "la tragedia que sufre el pueblo israelí ha puesto de manifiesto la irrelevancia internacional de Sánchez en las tres presidencias que ocupa: del Gobierno socialista comunista de España, de turno de la UE y de la decadente Internacional Socialista". Tampoco se le ve con muchas ganas de tener especial protagonismo. Él está a lo suyo con Puigdemont.



"Que la mayor parte de la izquierda española esté enferma de antisemitismo y que éste se disfrace de un supuesto apoyo al pueblo palestino, –circunstancia que no acaba de calar en la conciencia social de este país–, es algo de lo que están al cabo de la calle en las cancillerías occidentales, que llevan muchos años luchando contra la pertinaz siembra de odio contra el pueblo de Israel y que, como la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, se alzan indignados contra la ambigüedad calculada de la extrema izquierda en la condena del terror. Si Pedro Sánchez hubiera reaccionado igual ante las vergonzantes declaraciones de sus socios, con destituciones en el gobierno, otro gallo cantaría para España en el concierto mundial", dice el editorial.



Pedro Narváez dice que "la izquierdita chuli, chuche, candy, yoli, la izquierdita Peppa Pig, más que por cerda por ponerse de perfil cada vez que los suyos perpetran una matanza, no es capaz de guardar un minuto de silencio por los muertos en Israel. Luego dicen de Vox cuando no se digna a callarse cuando hay una concentración contra la violencia de género". Bien dado ahí, Narváez. "Esa izquierda de paz con las manos manchadas de sangre en cuanto cómplice del horror. No hace falta que lo cuenten, el odio se ve y se huele por televisión". Se les ve en los ojos, en los gestos, dan miedo.