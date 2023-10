'El País' recupera el infame titular del 11-S: "Gaza, en vilo tras el ultimátum israelí"

El Mundo

"Sánchez se retrata con Bildu sin condenar el terrorismo". "Las reuniones y llamadas mantenidas esta semana entre Pedro Sánchez y los representantes de ERC, EH Bildu y Junts per Catalunya para que apoyen su investidura son una legitimación política al más alto nivel de tres partidos disolventes que se caracterizan no solo por sus ideas excluyentes, sino por su voluntad probada de imponerlas de forma radical a quienes no comparten su proyecto", dice el editorial. Es lo que vienen haciendo durante años con el apoyo del PSOE.

"Para cruzar el rubicón, al PSOE de Sánchez ya solo le quedaría entregarle las llaves de la Lehendakaritza a Arnaldo Otegi, un ex miembro de ETA con graves crímenes a sus espaldas y que ni tan siquiera ha condenado el doble asalto que acaba de sufrir la tumba del socialista asesinado Fernando Buesa". No lo dudes. Y será una gran lección para el PNV.

Lucía Méndez hace gala de su miseria moral con el ataque de Hamás a Israel. Esta mujer está cada día peor. "Los niños de Gaza nacen con lo puesto, que es una vida desnuda, polvorienta y aprisionada por el hambre y la violencia. La violencia de Hamas y la violencia de Israel, su país carcelero". Los "carceleros" son los de Hamás, que no les permite salir de Gaza. "Los niños de Gaza nacen con la marca de la muerte en la frente, no por el cáncer, ni por una enfermedad rara. Los matan las bombas y los misiles". ¿Y los niños israelíes asesinados sin piedad?

"La vida de los niños de Palestina no vale nada. Como en los tiempos de Herodes, se ha ordenado la matanza de los inocentes. Los terroristas de Hamas masacraron a niños judíos y, diente por diente, Netanyahu mata a niños palestinos". Mientes, Lucía, y lo sabes. Se ha ordenado que salgan de Gaza, pero Hamás los quiere como escudos humanos para que gentuza como tu escriba estas cosas en un periódico que se tiene por decente.

"Nunca nos acostumbraremos al horror. Malditos los Herodes que ordenan la matanza de los inocentes". Y malditos los columnistas antisemitas que justifican la matanza de judíos.

Iñaki Ellakuría explica la diferencia entre los nazis y gente como Podemos o Lucía Méndez. "Los más de 1.200 civiles israelíes asesinados en un día recuerdan antiguos pogromos en suelo europeo y hay quien compara a Hamas con el nazismo por su común voluntad exterminadora de los judíos. Sin embargo, entre esta ideología devastadora y el integrismo islámico hay una sutil diferencia: la consciencia de su podredumbre. Los nazis diseñaron una burocracia y una maquinaria para liquidar a millones de judíos, pero en su absoluta maldad había un poso de vergüenza que los llevó a tratar de esconder al resto sus acciones genocidas, situando los campos de exterminio en Polonia y quemando documentación y pruebas cuando vieron la guerra perdida". Vaya, que sabían que estaban haciendo algo malo. La cómplices del terror de la izquierda, ni eso.

El islamismo "exhibe y celebra sus atrocidades, convencido de que la aniquilación de Occidente -allí donde millones de musulmanes también disfrutan de unos derechos y niveles de confort inimaginables en sus países de origen (también los niños, Lucía) - es su divina misión. No hay más forma de vida, pues, que la torcida interpretación de las palabras de Alá y, por tanto, la guerra contra Israel poco tiene que ver con la legítima demanda política del pueblo palestino -secuestrado por Hamas y chuleado por los golfos del Golfo-, sino con una yihad global que quiere acabar con todos nosotros. Así de claro y así de jodido, Yolanda". Así de claro, Lucía.

El País

"Miles de gazatíes abandonan sus hogares por el ultimátum de Israel". Que el periódico ultra es proterrorismo, venga de donde venga, no es ninguna noticia. Recupera la basura sanchista un titular que provocó la náusea mundial el 11-S: "El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush". Para que quede claro que siguen siendo la misma escoria, titula hoy: "Gaza, en vilo tras el ultimátum israelí para evacuar a un millón de personas". La barbarie hecha periódico.

El editorial critica la respuesta de Israel, como no podía ser de otra manera. "La población civil palestina de la Franja de Gaza no puede convertirse en moneda de cambio del enfrentamiento entre Israel y Hamás", pero la población civil israelí puede ser asesinada, violada, secuestrada y torturada y, además, calladita. Últimátum de la izquierda y su banda mediática. Menos mal que, al menos esta vez y por ahora, Europa ha reaccionado.

"El ultimátum del Ejército israelí para que en cuestión de horas 1,1 millones de personas abandonen sus hogares en el norte de la Franja y se desplacen al sur ante la inminencia de un ataque –previsiblemente una invasión terrestre— coloca a los habitantes de la zona amenazada no solo ante una condición imposible de cumplir en la práctica, sino que además los deja en una situación de vulnerabilidad y desamparo incompatible con la obligación que Israel tiene hacia ellos como potencia ocupante de acuerdo al derecho internacional". ¿Qué ocupante? Israel abandonó Gaza en 2005 y ha sido Hamás los que han estado asediando continuamente a la población judía.

"La crueldad del ataque perpetrado por Hamás y la persistencia en el lanzamiento de misiles contra ciudades israelíes otorgan legitimidad al derecho de Israel a defenderse, pero el coste (...) excede dicho derecho", dice El País. ¿Los israelíes tienen derechos? Qué sorpresa. "Hamás ha pedido a los palestinos que no hagan caso al ultimátum, lo que es una clara muestra de la utilización que hace de unos civiles en cuyo nombre pretende hablar". ¡Una verdad en El País! Paren las máquinas.

"La propuesta de abrir un corredor humanitario hecha por Naciones Unidas debe ser atendida sin demora. Israel está obligado a sopesarla". Volvemos a las mentiras. La propuesta ha sido aceptada por Egipto, EEUU e Israel y ha sido Hamás quien se ha negado rotundamente a sopesarla.

Apela El País "al sentido de proporcionalidad y responsabilidad de las autoridades israelíes" "para evitar la muerte de los civiles palestinos de Gaza". A los civiles israelíes que les den morcillas. Por cierto, para ser proporcional el ejército israelí tendría que decapitar niños palestinos. Eso no va a pasar.

Berna González Harbour se empeña en negar lo de los bebés decapitados. A ver si Hamás tiene la gentileza de mostrar el vídeo, igual que ha hecho con los niños secuestrados. "Que Hamás ha cometido atrocidades es una realidad que supera nuestra capacidad de aguante, que ya estaba bastante dada de sí. Pero añadirle mentiras y exageraciones, crear una ilusión con herramientas de ficción, solo resta credibilidad al Gobierno de Israel". Los únicos que pierden credibilidad a chorros es la izquierda politica y mediático con sus sí, pero...

"Lo que hace Hamás es terrorismo, sí. Lo que hace Israel es apartheid, es castigar y ensañarse con la población civil, es venganza y no defensa, es violar la legislación internacional, es mentir al divulgar bulos. Y nadie nos puede negar el derecho a decirlo". Y lo que hace El País y los medios al servicio de Hamás es terrorismo informativo. Son cómplices del terror. Y nadie nos puede netar el derecho a decirlo.

ABC

"Sólo Bildu confirma su apoyo a Sánchez para la investidura". La compañía soñada por la izquierda. Hay qué ver lo que les gustan los terroristas, ya sean de ETA o de Hamás, de las Farc, o Sendero Luminoso. "Pedro Sánchez, con gesto jovial y con una sonrisa que quedará para la historia negra del partido, ha decidido fotografiarse con una condenada por apología del terrorismo como Mertxe Aizpurua", dice el editorial. Es un paso adelante, reconoce abiertamente que los etarras son sus socios preferentes.

"Al PSOE le hemos visto cruzar muchas líneas rojas en los últimos años". "Sin embargo, la definitiva naturalización de EH Bildu supone un hito excepcional incluso para Pedro Sánchez". No existen hitos excepcionales para Pedro Sánchez para retener el poder, desengañémonos.

"La foto entre Pedro Sánchez y los políticos 'abertzales' comprometerá el futuro del socialismo y resulta hoy tan vergonzosa que Patxi López se ha negado a comparecer tras el encuentro, ante la evidente falta de argumentos con los que blanquear lo inaceptable. Esta huida hacia adelante es, además, un signo de la mutación definitiva del PSOE". Algunos van con retraso. Y esto es lo que se votó. Todos sabíamos de lo que era capaz este déspota. Y ahí le tienen.

Jon Juaristi dice que "por tendencia congénita, toda la izquierda occidental, incluso la socialdemócrata, es antisemita, así como la derecha cristiana, también por atavismo, es antijudía. Es verdad que socialdemócratas y cristianos tratan de reprimir como pueden estas inclinaciones". "La izquierda comunista es antisemita hasta las cachas, como lo ha demostrado la Pirada Mayor del Reino". Y encima están en el gobierno.

"Como judío, reconozco que me preocupa la posibilidad de un gobierno con un sector de energúmenos abiertamente partidarios de borrar a Israel del mapa. No creo en la equidistancia de la izquierda. En su conjunto es antisemita, aunque espero que Iceta se reporte y que incluso Borrell se lo haga mirar. Lo que me inquieta de verdad es el islamoizquierdismo de la basura sumarial y podemita, cada vez más explícito". Se sienten impunes. Como se sentían los nazis.

La Razón

"Bildu consigue que Sánchez se haga la foto de la vergüenza". Que Sánchez no tiene vergüenza, caramba, a ver si nos enteramos. Estos titulares le dejan frío. No obstante, Marhuenda insiste. "El candidato socialista Pedro Sánchez se hizo la foto de la vergüenza con Mertxe Aizpurua, la recadera de los dirigentes del antiguo aparato político y militar de ETA". "No lo hizo con un rostro serio y cariacontecido, sino con una enorme sonrisa, aunque menor que la que mostró Aizpurua". ¿Y para qué va a disimular, si luego le votan?

También el editorial se sorprende de la sonrisa de Sánchez, que es a la vez un bofetón en la cara de once millones de españoles. "El álbum fotográfico del encuentro entre el líder de un partido que puso las víctimas y los albaceas de los verdugos contrasta con el rictus y el tono de las reuniones con Núñez Feijóo. La izquierda ha tomado partido y ya ni siquiera se parapeta en la equidistancia por tacticismo". "La foto con la sonriente Aizpurua simboliza como ninguna la derrota del vencedor por unos miserables escaños y el poder. Es la democracia en retirada y la quiebra moral e institucional con el deber de guardar la memoria, la dignidad y la justicia. Es difícil asumir que el mayor peligro para la convivencia y el futuro resida en La Moncloa. Y pese a todo, Sánchez entenderá más pronto que tarde que blanquear el mal no sale gratis". ¿Ah, sí? ¿Cuándo? El 23-J quedó todo muy claro. Y es que hay españoles, y no pocos, que son capaces de votar a un tipejo como Sánchez.