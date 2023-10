Llaman "escaramuza" a la matanza de Hamás y "genocidas" a los judíos en 'El Mundo'

El Mundo

"Israel encara la gran ofensiva por "tierra, mar y aire" contra Hamás". "Los testimonios del salvaje ataque al kibutz Be'eri". "La matanza y sus niños secuestrados". Joaquín Manso se asquea de las reacciones antisemitas, que rozan el nazismo, de la izquierda española. "Los ejes del mal cuentan siempre con una quinta columna de opinión pública dedicada a debilitar la causa de la libertad desde el mismo seno de las democracias. Esta vez resultó especialmente escalofriante la indiferencia hacia el sufrimiento exhibida desde el primer día: aún estaban mostrándose las primeras monstruosidades cuando ya estábamos escuchando justificaciones cargadas de dogmatismo, de ignorancia y de odio. La izquierda radical es esencialmente antisemita después de muchas décadas de acción cultural antiimperialista y panarabista y cuenta hoy con toda la potencia de las redes sociales. La anomalía de España es que ese discurso está incorporado al Gobierno con Sumar y a los partidos antisistema que lo sostienen". Y los medios de comunicación como La Sexta, El País, El diario de Escolar, Público, etc.

La pena es que ese discurso antisemita también está en El Mundo. Ayer Lucía Méndez, hoy Antonio Lucas, capaz de calificar de "exterminio" - algo que todavía no ha sucedido - la reacción de Israel y de "escaramuza" la matanza de Hamás. "Hamas no son todos los palestinos. Hamas es un grupo fanático capaz de exponer a un pueblo en las azoteas para que Israel haga diana", pero... los judíos son peor y han de ser exterminados, ¿verdad Lucas? "Esta batalla iniciada salvajemente por milicias armadas va a ser la carta blanca para otro genocidio". ¿Genocidio? ¿Te refieres al Holocausto?

"Todo vale en la venganza, en el odio de los humillados". ¿Odio? Para hablar de odio cuando se habla de judíos con lo que hicieron los nazis habría que ser muy cuidadosos. Pero nuestra izquierda ha desatado su odio a los judíos y no puede parar.

El País

"Emergencia total en Gaza". Pepa y los Migueles, dale que te pego dando lecciones a Israel sobre cómo tiene que responder al ataque terrorista. Desde sus chalets de lujo, claro. "El Estado de Israel tiene todo el derecho de combatir a Hamás, considerada organización terrorista por la Unión Europea, y de responder al infame ataque del sábado 7 de octubre, pero es imperativo que lo haga ateniéndose escrupulosamente a los principios del derecho internacional humanitario". Ya estamos con los peros.

Lo primero que tiene que hacer Israel, según los antisemitas de El País, "es proteger a los civiles palestinos, que no pueden ser sometidos a un brutal castigo colectivo". A los civiles judíos que les den morcillas. "El segundo es evitar que escenas de represalias indiscriminadas enciendan una ira aún más descontrolada en la ciudadanía palestina y en el resto de sociedades musulmanas, inclinando la balanza hacia el lado de la violencia y congelando sine die la tímida normalización de relaciones entre Israel y algunos países árabes". Venga ya, hombre. Los que atacan siempre son los árabes, siempre es el islam el que practica el terrorismo. "El tercero es preservar de su lado el apoyo geopolítico de las democracias avanzadas que se agrietará si se desata una reacción aún más desproporcionada". Tranquilos, Israel no va a pasar a cuchillo a los palestinos, ni practicar violaciones, ni coger niños rehenes, ni decapitar bebés. Es muy difícil ser más animal de Hamás y los que los apoyan.

ABC

"La repuesta de Israel al ataque terrorista: Estamos listos". Ignacio Camacho advierte. "El antisionismo, la variante contemporánea de un antisemitismo mal camuflado, explotará la violencia judía para ganar adeptos y clamar por una condena universal contra el Gobierno del antipático Netanyahu. Dentro de unos días es probable que nos horrorice el espectáculo de las montañas de muertos y el éxodo de los refugiados. Y tendremos razón siempre que no ignoremos la bárbara agresión previa del bando contrario. Pero recordad que vuestro compasivo pacifismo de catálogo tendrá escaso impacto en un pueblo decidido desde hace años a ganar la guerra, no el relato". Supongo que a un pueblo que ha sufrido un Holocausto se la trae al pairo lo que diga una zumbada como Belarra.

La Razón

"Israel dicta sentencia: objetivo, la destrucción total de Hamás". Pedro Narváez flipa con los nazis que tenemos en el Gobierno. "Contemplamos gestos antisemitas inexplicables. Ione Belarra con estilismo palestino. Ione Belarra pidiendo que se denuncie a Israel por «crímenes de guerra». Ione Belarra, a la que todo le parece un delito de odio". Menos los suyos y las de los suyos, claro. Esta mujer ha perdido la cabeza. "Tenemos a los terroristas a las puertas de los museos, y cuando alguno explota, explótame, expló, los yolandistas dirán, encima, que es culpa nuestra. Aún no acierto a comprender cómo se duda de que Hamás es un grupo terrorista (de la misma manera que se normaliza que Sánchez estreche la mano de ETA) y que el desierto lejano podría volver al centro de París o de Madrid". Son así. La izquierda es una máquina de odio, son un peligro para la humanidad, sobre todo la española. Pero los votan, hay mucho enfermo en España.

Chapu Apaolaza dice que "a la izquierda española le puede el odio a Israel y otro tipo de compromisos que ellos sabrán. En Podemos no es que los financiara Irán pero se los pasaban cerca. Así que contextualizan los ataques de un grupo terrorista financiado y apoyado por Irán tipos que se hicieron famosos en una televisión iraní. Será casualidad, pero lo cierto es que, si el día de un atentado no te pones del lado de la víctima, es que estás del lado de los verdugos". La izquierda siempre está al lado del terrorismo, siempre.

"Luego están las equidistancias por las que la gente queda al pairo a mitad de camino entre dos realidades intolerables: la ocupación de un territorio y degollar bebés kibutznik, como si fueran dos orillas comparables". Y que hablan de proporcionalidad.

"No se aparecen por aquí la igualdad ni el feminismo, de normal tan alerta. No hay manifestaciones para las mujeres que violaban delante de los cadáveres de sus compañeros maniatados. Para ellas no hay metoo, ni #seacabó, ni aparece la palabra manada. A las secuestradas y muertas del festival de música tecno les hubiera gustado volver a casa, solas, borrachas o de la manera que fuera con tal de que no hubieran paseado sus cadáveres desnudos y descoyuntados en la trasera de una pickup". Esas mujeres a nuestras feministas de pro les tienen sin cuidado. Se merecen lo que les ha pasado, es que van provocando.

"Dicen que en España no hay judeofobia. Los echamos de la Península y los gasearon por millones, pero tampoco debía de ser antisemitismo". "Ni siquiera cuando matan judíos por el hecho de ser judíos hay antisemitismo". Hay más antisemitismo que islamofobia, y eso que los que matan, los que atentan en Occidente siempre son los mismos, los islamistas. Cosas de mentes enfermas.