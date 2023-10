El misterioso hallazgo del cadáver de Álvaro Prieto en un tren: no prestaba servicio desde agosto

Un reportero de TVE ha avistado un cuerpo atrapado entre dos vagones mientras realizaba una conexión en directo. Todo apunta a que se trata de Álvaro Prieto, el joven cordobés desaparecido en Sevilla el pasado jueves. Los investigadores siempre pensaron que el chico no llegó a marcharse de la estación y que se podía haber subido a alguno de los trenes que se dirigían a su ciudad.

A esta hora, la Policía Nacional confirma el hallazgo del cadáver pero no la identidad del mismo. "Hay que seguir el procedimiento" y "de momento no podemos asegurar que se trate de Álvaro Prieto", señalan fuentes policiales a Libertad Digital. No obstante, las circunstancias en las que se ha encontrado el cuerpo cuadran con la principal hipótesis de los investigadores y la ropa coincide con la que el chico llevaba cuando se le pierde el rastro (pantalón beige, camisa verde y zapatillas).

Tanto es así que las redes se han inundado de condolencias para la familia de Álvaro Prieto. Entre ellas, la del Córdoba C.F. -el club de fútbol en el que jugaba el chico- y la del presidente andaluz, Juanma Moreno, quien ha reconocido estar "conmovido" por el "trágico desenlace". "Esperamos que pronto se aclaren las circunstancias de esta muerte", ha añadido el dirigente popular.

Conmovido por el trágico desenlace de la desaparición de Álvaro Prieto, que nos ha tenido con el alma en vilo todos estos días.

Ahora es el momento de estar con la familia. Todo el cariño de Andalucía para ellos.

— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 16, 2023

Por su parte, Renfe ha publicado un comunicado que ha añadido aún más misterio a la aparición del cadáver. Según la empresa de transporte ferroviario, el tren donde ha sido hallado "no prestaba servicio por avería" y "no se había movido desde agosto". No habría sido hasta este lunes cuando el convoy se ha puesto en marcha para realizar "una maniobra sin viajeros".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que "a falta de una confirmación científica y el reconocimiento de los familiares" sí puede avanzar que el cadáver localizado coincide con los datos del joven de 18 años y que el cuerpo sin vida del chico ha aparecido en una "zona de talleres", algo "más alejada de la que se perimetró" para la búsqueda.

Cientos de avisos

"Lo que sabemos es que fue visto en la Estación de Santa Justa, que perdió el tren que tenía que haber cogido, que luego se empeñó en subir a otro tren que venía de Barcelona con parada en Córdoba, pero que lógicamente no tenía billete y no le dejaron acceder", explicaba a este periódico Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos -que ya ha desactivado la alerta de búsqueda de Álvaro Prieto-, minutos antes de que se hallara el cadáver.

"Hasta ayer habíamos recibido más de 500 avisos entre llamadas, correos electrónicos, y mensajes de WhatsApp dando pistas de Álvaro, pero desgraciadamente sólo cuatro o cinco eran correctas", advertía Amills. Los testigos aseguraban que el chico quería viajar a toda costa y los investigadores -nos comentaba- le han buscado sin descanso en la estación y sus alrededores. El siguiente paso era ampliar el perímetro y seguir las vías.

La desaparición de Álvaro Prieto

Álvaro Prieto -de 18 años- viajó el pasado miércoles a Sevilla para salir de fiesta con unos amigos y volver a casa a la mañana siguiente. Sin embargo, se quedó sin batería en el móvil, perdió el tren que tenía que coger a primera hora de la mañana y no pudo avisar a su familia. En el último mensaje que mandó a su madre, pasadas las siete de la mañana, le dijo que iba "para la parada".

La principal hipótesis que barajaba la policía es que no llegó a salir de Santa Justa. Las últimas imágenes que hay de él son las de las cámaras de seguridad. Las grabaciones muestran al joven saliendo a pie de la estación, pero pudo volver a entrar. Se sabe que hizo varios intentos para colarse para coger un tren. De ahí que la búsqueda se haya centrado en las inmediaciones desde el principio.

En primer lugar, por parte de los efectivos de Policía Nacional y Local, Protección Civil y amigos del jugador. Rastreos a los que este domingo se sumaron miembros de la Unidad Militar de Emergencias, con perros especializados, que se retiraron pasadas las 23.00 horas.

A pesar de los esfuerzos, la búsqueda no dio los frutos esperados. Lo único que siempre tuvieron claro, tanto sus familiares como los investigadores, es que no se trataba de una desaparición voluntaria. Álvaro quería volver a casa.

Varias líneas de investigación

La Policía Nacional también confirmaba este lunes que tenían "varias líneas de investigación" abiertas, en las que estaban trabajando "de manera paralela y simultánea". Pero no ofrecían más información sobre las mismas debido a que "la causa fue declarada secreta por el juzgado de instrucción que entiende del asunto".

Sus padres -por lo que han comentado en diversas entrevistas- contemplaban la posibilidad de que su hijo intentara llegar a Córdoba haciendo autostop y que le hubiera ocurrido algo en el trayecto. Bien que alguien le hicieran algo o que incluso se bajara del coche y fuese atropellado. O incluso que intentara volver con sus amigos para que le ayudaran a volver a casa, ya que no tenía batería ni dinero.

No obstante, cabía la posibilidad de que el chico lograse engancharse a un vagón y sufriese un accidente en las vías, a lo largo del recorrido hasta Córdoba. Los investigadores apelaban a la colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido a la mayor brevedad posible. Los esfuerzos se centran ahora en determinar la identidad del cadáver hallado esta mañana por un trabajador de TVE.