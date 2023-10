Expertos juristas contestan a Zapatero: "Si los indultos generales están prohibidos, con más razón lo está la amnistía"

"Si los indultos generales están prohibidos en nuestro ordenamiento jurídico, con más razón lo está la amnistía". Así han respondido los expertos juristas consultados por Libertad Digital las afirmaciones realizadas por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la entrevista efectuada este lunes en el programa ‘Más de uno’ de Carlos Alsina en Onda Cero.

En referencia a la amnistía para los golpistas del 1-O que negocia el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC y Junts a cambio de su aval en la investidura, Zapatero afirmaba lo siguiente: "Estoy a favor de la amnistía. La amnistía es una institución de la que disponen todas las democracias homologables a las nuestras. De hecho, ha oído decenas de amnistías desde la Segunda Guerra Mundial".

"Fíjense la reflexión más allá del proceso y de esta posible amnistía. ¿Por qué España va a renunciar a tener esa institución ante una eventualidad, ante una circunstancia? ¿Por qué vamos a decir que no cabe? Cabe en nuestro ordenamiento, igual que cabe en los ordenamientos democráticos, que todos reconocen la división de poderes, el principio de igualdad, pero que contemplan situaciones excepcionales para que este instituto actúe en favor del interés público, en favor del interés general. Obviamente, situaciones excepcionales", añadía el expresidente del Gobierno.

Las mismas fuentes consultadas por LD tildan de "absurdas" las palabras de Zapatero. "Es cierto que en ordenamientos jurídicos de algunos países está recogida la amnistía, pero no es el caso de España. Cuando no la prevés en la Ley, es porque no quieres preverla. El silencio de nuestra Constitución al respecto indica que está prohibida", sostienen.

"La amnistía es ilegítima. Un asunto tan trascedente para la sociedad obliga a la ciudadanía a pronunciarse de forma expresa. Dicho pronunciamiento se podría haber efectuado si el PSOE hubiera incluido esta propuesta en su programa electoral, cosa que no ha hecho. Otra posibilidad, sería convocar un referéndum para que todos los españoles se pronuncien sobre este asunto tan importante", añaden.

"El artículo 62 de la Constitución recoge que el Rey no podrá autorizar indultos generales. Por tanto, Si los indultos generales están prohibidos en nuestro ordenamiento jurídico, con más razón lo está la amnistía, que es una medida con mayor trascendencia todavía que un indulto general", concluyen.