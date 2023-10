Claves de la detención del asesino de Elisa Abruñedo diez años después

La Guardia Civil ha detenido este martes a un vecino de Narón como presunto autor de la violación y asesinato de Elisa Abruñedo, el 1 de septiembre de 2013. La víctima, de 46 años y madre de dos hijos, salió a dar un paseo y ya no regresó. Su cadáver fue hallado oculto entre unas zarzas a 200 metros de su domicilio en la aldea de Lavandeira, en el municipio coruñés de Cabanas. Presentaba signos de haber sido agredida sexualmente y acuchillada en varias ocasiones. Un crimen atroz que había quedado impune hasta ahora.

En la zona fueron recogidos restos biológicos que podían haber servido para identificar al responsable del crimen, pero el perfil genético de éste no estaba en la base de datos. No tenía antecedentes. De ahí que no haya sido hasta este momento, tras diez años de investigación, cuando se ha llegado hasta él. Se ha realizado un cribado de ADN masivo en varias localidades de la comarca de Ferrolterra que ha sido un "elemento esencial", en palabras del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Aunque -ha asegurado- no ha sido el único.

Según explican fuentes próximas a la investigación a Libertad Digital, en un primer momento las pesquisas se centraron en el entorno más cercano a la víctima. Pero después se amplió el radio de actuación y "se pidieron voluntarios" que quisieran someterse a las pruebas genéticas para intentar identificar al asesino. "Un familiar directo del detenido se presentó", aseguran, "su ADN era compatible" con las muestras recogidas tras el el asesinato de Elisa pero "no totalmente coincidente". Ya estaban muy cerca, sabían "en qué familia" tenían que buscar.

¿Quién es el arrestado?

En el momento de la detención, el varón -de 49 años y natural de Cabanas- se encontraba en su puesto de trabajo en el municipio de Ferrol. Se dedica al sector del metal. Los agentes han requisado diversas escopetas de caza y armas blancas durante el registro de su domicilio. La operación ha sido desarrollada por agentes de la comandancia de Coruña y de la Unidad Central Operativa (UCO), y dirigida por el juzgado de instrucción número dos de Ferrol, que ha decidido mantener el secreto de sumario. Este miércoles se le ha tomado declaración a su entorno.

Por las fotografías y publicaciones que podemos ver la cuenta de Facebook del arrestado, es un hombre pelirrojo y agreste que ha estado activo en sus redes sociales durante todo este tiempo. El 7 de septiembre de 2013, tan sólo unos días después del crimen de Elisa Abruñedo, ya compartía con sus seguidores las imágenes de un jabalí que había capturado ese día. Es amante de la caza, la pesca y montar a caballo. Aficiones que ha disfrutado y compartido en su perfil sin pudor en la última década.

Cabanas respira

Los investigadores "trabajaron calladamente, pero sin tirar la toalla", ha señalado Pedro Blanco. El marido de Elisa, Manuel Fernández Martínez, murió con la pena de no ver al autor de estos terribles hechos entre rejas. El hombre murió en 2015 a consecuencia de un accidente laboral en un muelle del Arsenal Militar de Ferrol, donde le cayó parte de la carga de un camión encima.

Una desgracia que también tuvieron que asumir inevitablemente los hijos del matrimonio. Adrián y Álvaro, que ahora tienen 34 y 29 años, nunca perdieron la esperanza -como han transmitido en varias entrevistas- de que detuvieran al culpable del asesinato de su madre a unos metros de su casa. Ahora, ellos dormirán más tranquilos. Y los vecinos de Cabanas, también.