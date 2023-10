El "purgatorio" del PSOE: "Puigdemont está cociendo a fuego lento a Pedro Sánchez"

El Mundo



"Biden respalda a Israel pero le pide que evite la "rabia" de EEUU tras el 11-S". Qué fácil es hablar." "Podemos desafía la autoridad de Sánchez y Díaz con su escalada sobre Gaza". Siempre ha sido un poco revoltosos. Saben que Sánchez les necesita y no hará nada contra ellos. "Belarra ignora el toque de Albares y ahora pide suspender relaciones diplomáticas con Israel e imponer sanciones a sus políticos". La nazi se lo está pasando pipa tocando las narices al jefe. Sabe que puede, necesita su voto y no la tocará un pelo.



La línea editorial de El Mundo a favor de Israel se tambalea. "El presidente estadounidense se desplazó a Tel Aviv para poner un cortafuegos diplomático al potencial incendiario del conflicto, que amenaza con prender en otros países de la región y desembocar en una guerra de dimensiones incontrolables. Horas antes de que el Air Force One aterrizara en territorio israelí, la explosión en el hospital Al-Ahly de Gaza, un crimen de guerra que causó cientos de víctimas y del que israelíes y palestinos se acusan mutuamente, disparó la tensión no sólo en la Franja, sino en todo el mundo árabe". Ayer Israel demostró sobradamente que el ataque fue a causa de un cohete lanzado por Hamás, versión comprobada y corroborada por EEUU. Esto no contribuye a rebajar la rabia de Israel.



"Nada más llegar, Biden respaldó la versión de Israel, que asegura tener pruebas de que el ataque fue perpetrado por la Yihad Islámica". "Asegura tener pruebas". Pero El Mundo, hoy en modo Belarra, no se lo cree. Israel ya contaba con ello, están acostumbrados al antisemitismo. ¿Qué gana Israel bombardeando hospitales? Es de traca, Manso, es de traca.

"Según nuestros datos de Inteligencia, Hamás comprobó las informaciones, entendió que fue un error en un disparo de un cohete de Yihad Islámica y decidió lanzar una campaña global en medios para ocultar lo que pasó", informó el jefe del Ejército. Y Hamás se ha vuelto a salir con la suya.



Eduardo Álvarez se suma a esta línea antisemita y critica a la embajadora de Israel, a la que acusa de "pasarse muchísimos pueblos" por quejarse de que desde el gobierno les acusen de genocidio tras la matanza - supongo que para Eduardo Álvarez también fue una simple incursión - de Hamás. Para Álavarez, "justificaría la inmediata retirada del plácet a la embajadora y mandarla con viento fresco en vuelo chárter a Tel Aviv", dice en la línea Belarra. Cómo son estos judíos, si es que se ofenden por nada. Mira que no dejarse matar calladitos. Si es que Hitler se quedó corto.



Tras acusar a Israel de pasarse "el Derecho internacional y las resoluciones de la ONU por el arco del triunfo" y compararles con Marruecos, dice Álvarez que se comportan "como gallitos, presumiendo siempre de contar con el respaldo del más fuerte de la clase, que es Estados Unidos". En fin, a medida que pasen los días, la salvajada de Hamás en Israel se olvidará y, como estamos viendo, crecerá la judeofobia.

Fernando Palmero sitúa la judeofobia en la izquierda. "La exaltación de Ione Belarra pidiendo que Netanyahu sea llevado a un Tribunal Penal Internacional es el resultado de una larga tradición de judeofobia de la izquierda política y de admiración de unos regímenes en los cuales muchas de ellas no podrían ni respirar". Pues parece que la llama de odio está prendiendo.



David Jiménez Torres reflexiona sobre lo que parece el conflicto eterno. "En cuanto formulamos una idea aparecen consideraciones que la cuestionan, complican o anulan. Un buen ejemplo son las afirmaciones de estos días de que se debe apostar por la solución de los dos Estados. Vale, pero ¿quién gobierna el de los palestinos? ¿Y cómo va a funcionar esa solución si en uno de los dos Estados se puede hacer con el poder un grupo como Hamás, que desea la destrucción del otro Estado? Ocurre algo parecido con las afirmaciones bienintencionadas sobre el derecho del Estado de Israel a defenderse. Claro, pero ¿no demuestra la masacre perpetrada por Hamas un fracaso de las políticas encaminadas a "defenderse"?". "Y ¿no es muy posible que la entrada en Gaza cause graves daños a las fuerzas armadas israelíes, lastrando, precisamente, su capacidad de defenderse de ataques aún más serios -por ejemplo, de Hizbulah-?". Puf, David, demasiado complicado. Hay que ir a cascoporro, tipo Álvarez, Lucas y otros compañeros de redacción.



El País



"Biden avala la versión de Israel sobre el hospital". Es que ha aportado pruebas, aunque yo no entiendo por qué se molestan. No les creerían ni aunque hubiera testigos. "Una matanza multitudinaria sin un autor claro: lo que se sabe (y lo que no) del ataque al hospital de Gaza". "Biden da por buena la acusación de Israel a la Yihad Islámica por el lanzamiento de un cohete fallido. Las autoridades gazatíes aseguran que hubo 471 muertos". Una aclaración que no hace El País, las autoridades gazatíes son Hamás, que es quien gobierna en Gaza. De El País tampoco se puede esperar más.



El editorial pide "diplomacia". Supongo que como la de Belarra. "La explosión en un hospital en la Franja de Gaza —con su balance siniestro de muertos y heridos y de cuya autoría se culpabilizan mutuamente el Ejército de Israel y las milicias islamistas que actúan en el territorio palestino, Hamás y la Yihad Islámica— pone de manifiesto la situación de total desamparo que vive la población civil palestina, que ya no se encuentra segura ni en los lugares que utilizan como refugio", dice el periódico ultrasanchista y antisemita. Los israelíes, como se comprobó el sábado 7, están sin embargo muy seguros. Que se lo digan a los chicos del festival o a los del kibutz.

"Es muy importante que Biden reiterara ayer como salida final política la existencia de dos Estados, que es lo que viene defendiendo la comunidad internacional desde la partición de la Palestina histórica sin que se cumpla efectivamente". Olvida Pepa que entre los objetivos de Hamás e Irán está la destrucción del Estado de Israel, no crear dos Estados, eso es la excusa de los que odian a los judíos para ocultar sus tendencias nazis. Los árabes jamás reconocerán el Estado de Israel.



Y la pobre Úrsula ha caído en desgracia en Prisa. "Por lo importante del momento, hay que lamentar la descoordinación mostrada por la Unión Europea, que se reveló sobre todo con la visita a Israel de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, adoptando un papel que le corresponde al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien desde el primer momento condenó inequívocamente el ataque de Hamás y recordó el deber de Israel de respetar el derecho humanitario". Borrell se ha colocado inequívocamente al lado de los terroristas de Hamás. Se le nota todo. Y eso, que hay que exigir diplomacia a Israel mientras los atentados islamistas se suceden a diario.



En otro editorial, se dedica a atizar a la embajadora de Israel, que yo no sé cómo no nos manda a hacer puñetas y rompe relaciones con España. "Resulta inaceptable la sobreactuación de la Embajada de Israel ante la movilización del espacio político próximo a Sumar y Unidas Podemos en solidaridad con Palestina, que incluye declaraciones muy duras contra Israel. Entre ellas, la ministra en funciones Ione Belarra ha acusado al Estado judío de "crímenes de guerra" y pedía llevar a su primer ministro, Benjamín Netanyahu, ante la Corte Penal Internacional". Y de genocidio, Pepa, no te olvides. Tontunas. Y la que sobreactúa es la embajada de Israel. Ni un reproche directo a Belarra, pero sí al PP, al que acusa de "atacar al Gobierno y cosechar titulares". Hay que jorobarse.

ABC



"Interior refuerza la protección de 10 embajadas y pide a todos los policías extremar su seguridad". ¿Y eso? ¿Acaso temen que ataque Israel a España? Ah, que no, que lo que temen son atentados islamistas, que siempre son proporcionados, como hemos comprobado en multitud de ocasiones. "El conflicto en Oriente Medio despierta a los lobos solitarios". Como si alguna vez hubieran estado dormidos. "Los llamamientos de Hamás a la lucha global se aprovechan de una 'yihad virtual' en la que cada vez se detectan más terroristas con desequilibrios psicológicos". ¿Ser un asesino es un desequilibrio psicológico?



Ignacio Camacho comenta la jaula de grillos en la que se ha convertido el Gobierno. A Sánchez, sus socios, les están tomando por el pito del sereno. "La falta de autoridad sobre sus propios socios convierte a Sánchez en un gobernante sin liderazgo para hacerse oír entre el estruendo de los cañonazos. La agresividad antisionista –léase antisemita– de Podemos ha quemado cualquier posibilidad de diálogo con el otro bando, que es el que tiene ahora en sus manos la decisión sobre el siguiente paso". Sánchez necesita todos y cada uno de los votos de Podemos para la investidura y Belarra lo sabe.



Sostres es meridianamente claro. "Israel no bombardea hospitales", no son tan idiotas. "Israel no disparó el misil de ayer pero es que además tampoco era un hospital. En Gaza los hospitales se usan para esconder armamento y a terroristas, aunque de todos modos tampoco podrían curar a nadie dado que en lugar de formar a médicos fanatizan a sus hijos en las madrazas". Es una obviedad que fue un ataque de los terroristas. No hay más que reponderse a la pregunta clave: ¿cui prodest? ¿a quién beneficia? Pues a Hamás. ¿Qué gana Israel bombardeando un hospital en una guerra de opinión como la que hay desatada? Nada de nada. "Estados Unidos, Israel y la OTAN medimos el éxito de nuestras operaciones militares por si consiguen el objetivo y por las pocas bajas que causan. Ellos miden el éxito de las suyas por los muchos cadáveres que luego pueden exhibir". Y eso es lo que han hecho. Lo malo es que hay tanto nazi suelto que les sale bien.



"La rapidez con que la comunidad internacional condenó ayer a Israel, creyendo antes la mentira de un grupo terrorista que la verdad de un Estado democrático tiene que ver con la misma hipocresía occidental y árabe. Todo el mundo pide ayuda humanitaria para Gaza pero Egipto y Líbano han cerrado sus fronteras, negando el apoyo que tanto reclaman. Al rey de Jordania le preguntaron el martes por qué no abría su frontera y su respuesta fue que no puede permitir la entrada de elementos desestabilizadores para su sociedad. Si Israel ofreciera evacuar a los palestinos en grupos de 50.0000, y mandarlos mientras dura la guerra a los países de la UE que tanta solidaridad exigen, ningún Estado les acogería pero continuarían dando a Israel lecciones de proporcionalidad y misericordia". Sostres tiene momentos realmente brillantes.

La Razón



"Moncloa presiona a sus socios con las encuestas". ¿Pero alguien se cree todavía las encuestas? Dice Tomás Gómez que "Puigdemont está cociendo a fuego lento a Pedro Sánchez en una negociación, en la que tiene como objetivo quedarse con bastantes jirones de piel" porque "no le interesa tanto salvar su situación judicial, como pulsar el botón rojo que hará detonar el Estado". "El tramo final de negociación está siendo un purgatorio para el PSOE". Se les ve muy ensimismados, como si vivieran en otro planeta.



Marhuenda es pesimista. También lo era con la guerra de Ucrania, y como él mismo dice, el tiempo le ha dado la razón. "No se entendió que Rusia no estaba sola y que no se la iba a derrotar. Hubiera preferido equivocarme". "El foco del conflicto se ha trasladado ahora a Israel. No es una casualidad. Hamás ha actuado impulsada por los enemigos de las democracias. Era ingenuo pensar que Rusia, Irán o China, por citar algunos países que se benefician del debilitamiento de los antiguos países coloniales, iban a concentrar la nueva guerra fría solo en Ucrania. Putin tiene ahora las manos libres y los ucranianos un grave problema. Biden ha acertado viajando a Israel para apoyarle en su lucha contra el terrorismo islamista. El problema es que los aliados de Hamás se sienten muy cómodos desatando la furia islamista contra Occidente. Los disturbios y los conflictos se extienden. Lo que quieren es la destrucción del pueblo judío a la vez que humillar a Estados Unidos y Europa. Son sus enemigos. Era ingenuo creer que no era así". Y encima con cómplices como la izquierda europea y, sobre todo, española. ¿Por qué Belarra y su banda no se van a vivir a Gaza o a Irán?