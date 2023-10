El PSOE culmina su traición a España y al Rey: hasta El País tacha de "error" la foto con Puigdemont

El Mundo

"El PSOE viaja a Bruselas para pedirle sus votos al prófugo". Me ha dicho un pajarito que Santos Cerdán tuvo que arrastrarse por el suelo y lamerle la suela de los zapatos a Puchi mientras el "president", palabras del PSOE, le pisaba la cabeza. "La amnistía es, simple y gravemente, el precio a pagar por su investidura -una forma de corrupción- y por ello tiene que enviar a un emisario a sellar el pacto con una fotografía para el mundo entero. La imagen no solo es la rehabilitación final del fugado, sino la legitimación total del procés, de su objetivo y relato a imponer: el 1-O fue producto de un «conflicto» y por ello no hay responsabilidades ni políticas ni penales que asumir por parte de sus perpetradores. También se envía un mensaje a nivel europeo. El coste en la UE es incalculable", dice el editorial. ¿La UE? ¿Para qué sirve la UE?



"Tampoco es casual la fecha: el día previo a la jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Un último regalo simbólico a Puigdemont: otra contribución de Sánchez a la deslegitimación retrospectiva de todas las instituciones que defendieron nuestro ordenamiento tras el 1-O". Qué será lo siguiente.



Eso mismo se pregunta David Jiménez Torres. "El problema no es que después de la amnistía pueda venir el referéndum de autodeterminación. El problema es que después de la amnistía puede venir cualquier cosa". "¿Quién podría decir honestamente, y a la luz de lo que ha ocurrido desde 2018, que conoce los límites de Sánchez, o de su partido, o de su ecosistema? Y ¿hay algún motivo para pensar que quienes justificaron todo lo anterior no defenderán lo siguiente? La amnistía será una vergüenza para nuestra democracia, pero también, y quizá sobre todo, supondrá un grave aviso". Si todo vale para que no gobierne la derecha, ¿qué piensa hacer Sánchez? ¿Suspender las elecciones? ¿Detener a Feijóo y Abascal, como Daniel Ortega en Nicaragua? ¿Inhabilitarlos, como Maduro a María Corina Machado en Venezuela? Estemos preparados para cualquier cosa porque esto es solo el principio. Y no pongan sus esperanzas en Europa porque Europa no hará nada.



Raúl del Pozo dice que "la vergüenza se retrata en la sede del Parlamento Europeo. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, sale en la foto con Puigdemont". "Algunos dirigentes del PSOE están diciendo que, si la alternativa está entre un gobierno del PP y la amnistía, que le den por el saco a las derechas". Pedro Sánchez se ha cargado la democracia. "Pero lo que no esperan es la venganza de las calles". Lo siguiente será sacar al Ejército para disparar a los manifestantes. Del dictador Sánchez se puede esperar cualquier barbaridad.



"El Gobierno ha dividido el país en dos y eso ocurre porque el sanchismo tiene que agarrase a las minorías anticonstitucionales y llama amnistía a un fraude de ley. La democracia es también la protección de las minorías, pero ahora tendremos que luchar para que no nos aplasten". Ya nos han aplastado. "Pero que no digan que defienden España cuando defienden sus culos en el escaño". ¿Defender España? Esto es un golpe de estado en toda regla.

El País

"La reunión entre Puigdemont y el PSOE acerca la investidura". Para vomitar. "El PSOE otorga la legitimidad política que exigía el líder de Junts, fugado de la justicia española desde octubre de 2017, mandando a su número tres a Bruselas". O sea, el PSOE deslegitima a los jueces y al Rey. ¿Es realmente consciente el PSOE de lo que está haciendo? Eso no es un partido, es una banda de delincuentes. Hoy debería haber bajas en masa, empezando por Page y Felipe González.



"La fotografía de los dos políticos en el Parlamento Europeo supone el reconocimiento explícito por parte del Partido Socialista del líder de Junts como interlocutor", dice el editorial. Una traición a España y al Rey, eso es lo que supone. Sánchez debería estar ya en la cárcel. Hasta Perú ha demostrado ser más democrático que España.



"Una imagen como la de este lunes es algo más que simbólica porque se produce 48 horas después de que el presidente del Gobierno apoyara por primera vez abiertamente la amnistía demandada por Puigdemont. Lo hizo el sábado ante el comité federal de su partido, reconociendo que le tocaba hacer virtud política (apagar los rescoldos del procés) de la necesidad parlamentaria (los siete votos de Junts), pese a que hasta el 23-J se había negado a esa posibilidad". Sanchismo en estado puro.



"Recibir a Santos Cerdán bajo una foto del referéndum ilegal del 1-O demuestra lo lejos que está hoy el expresident de la mayoría de los catalanes. La delegación socialista cometió un error al no negarse a la foto con esa puesta en escena". ¿Un error? Es una infamia. El PSOE pagará esta traición.



"La princesa Leonor jurará la Constitución en ausencia de tres ministros". Está de suerte, la princesa. Se ha librado de toda esa inmundicia y no tendrá que soportar el hedor que dejan podemitas y nacionalistas. Lástima que no se ha podido librar también de la basura socialista. Que se ponga unas pinzas en la nariz cuando Sánchez se le acerque.

ABC

"El emisario del PSOE visita al prófugo Puigdemont para cerrar la investidura". Si hasta ahora era dudosa la legitimidad de Sánchez, ahora es ya un presidente ilegítimo. España nunca votó eso. "El día antes de que la Princesa de Asturias renueve el compromiso de la Monarquía con la democracia constitucional, el Partido Socialista volvió a regalarnos una foto para la infamia con la esperanza de que la noticia pasara inadvertida. Santos Cerdán, número tres del PSOE, completa su siniestro álbum fotográfico después de retratarse sonriente con el presidente Sánchez y con Mertxe Aizpurua hace apenas unos días". Desde luego Antonio Caño lo clavó. Un insensato sin escrúpulos. "A la colección de falsedades perpetradas por Pedro Sánchez hay que sumarle este nuevo hito que quiebra definitivamente la institucionalidad del PSOE". El partido de los traidores y los embusteros.

Isabel San Sebastián dice que "Leonor de Borbón y Ortiz jura hoy la Constitución garante de nuestros derechos y libertades en su momento de máxima vulnerabilidad, cuando sus enemigos se disponen a tomarla al asalto y quien posee los instrumentos necesarios para defenderla la traiciona sin pudor, en nombre de una ambición enfermiza que confunde su conveniencia con el bien de los españoles". No los confunde, Sánchez ha dado un golpe de estado para acabar con la alternancia democrática.



"Leonor encarna lo mejor de su generación; Pedro Sánchez, lo peor de la política. El cesarismo sectario, el recurso sistemático a la mentira, el fomento de la polarización como arma de fragmentación social destinada a pescar votos, la mediocridad intelectual maquillada con trampas, el relativismo moral más descarnado". No es lo peor de la política sólo, es lo peor del ser humano.



"El caudillo del PSOE" deja "a los pies de los caballos a cuantos ciudadanos plantaron cara a esa asonada, empezando por el Rey". "Pero lo más repugnante del caso es que, en aras de justificar ese ansia indisimulada de poder a cualquier precio, invoca el interés de España y apela a la convivencia a sabiendas de que sus socios solo aspiran a romperla". No es sólo Sánchez, es el PSOE en pleno.

La Razón

"Sánchez acepta la foto con la Heredera y posará como González en el 86". "Moncloa peleó contra el criterio de Zarzuela para evitar la foto del presidente al lado de la Princesa". Pues ahí Zarzuela se equivoca. Menudo trago tener que hacerse una foto con el tiparraco que acaba de apuñalar a tu padre.



Sabino Méndez interpreta a la perfección el mensaje del dictador a sus apóstoles. "Si examinan con atención el discurso entre líneas, lo que dice Sánchez a sus generales es que si no hay amnistía se quedan sin trabajo y eso no puede ser. Cuando dice que traga por España es un eufemismo para decir que, o tragan, o a la calle. Lo más preocupante es ver que imaginan que ellos (una sala con unas decenas de delegados socialistas) son España".

José Antonio Vera dice que "el presidente en funciones ha aclarado, con una sinceridad que sorprende, que concederá la amnistía porque es lo que le permite seguir en la Moncloa". "Luego en el futuro, para continuar en el poder, accederá igual a otros planteamientos de sus socios separatistas y antisistema. Conclusión más que evidente. ¿Qué le pedirán? Lo que le piden ya es obviar la Constitución. Cambiarla no es legal ni posible sin el PP. Obviarla sí". "Los asociados de Sánchez marcan el camino de la España que viene. Y esos aliados quieren saltarse la Constitución que va a jurar hoy Leonor de Borbón". Los asociados no tendrían ningún poder sin el principal culpable de haberse cargado la democracia: el PSOE. Nos esperan tiempos oscuros.