Hallan los cadáveres de un padre y su hijo de 7 años en un barranco de Navarra

Se han confirmado las peores sospechas. La Guardia Civil ha localizado y recuperado a primera hora de este martes los cuerpos sin vida de un hombre -de 54 años- y su hijo -de 7 años- desaparecidos desde ayer en Navarra. Los cadáveres estaban en un barranco del Balcón de Pilatos en la Sierra de Urbasa (Navarra), cerca de donde fue hallado el vehículo del hombre en la tarde del lunes.

La madre del pequeño había puesto la denuncia unas horas antes en Estella al percatarse de que el niño no había ido al colegio y no lograr contactar con ellos. La pareja estaba divorciada y el menor había pasado el fin de semana con su padre, que debía llevarlo al centro escolar el lunes (donde lo recogería su expareja al terminar la jornada lectiva). No lo hizo. Y él tampoco fue al trabajo.

Los investigadores del caso trabajan para esclarecer el origen del suceso pero -aunque es pronto para alcanzar conclusiones y barajan varias hipótesis- todo apunta a que el padre del menor acabó con la vida de ambos. La posibilidad de que se trate de muertes accidentales pierde peso a medida que se conocen más detalles sobre las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos.

¿Accidente o asesinato?

Según confirman a Libertad Digital fuentes próximas al caso, el dispositivo de búsqueda encontró la furgoneta del varón "con las puertas abiertas", "las llaves puestas" y "los abrigos dentro". Y, aunque "no había denuncias previas por violencia de género", sí han podido confirmar que "él había tenido problemas de salud mental".

La autopsia será fundamental para poder determinar el grado de responsabilidad del hombre en los hechos. Entre otras cosas, confirmará aspectos como si las muertes se produjeron el domingo, coincidiendo con el cumpleaños de la madre, o si el padre había suministrado a su hijo algún tipo de medicamento sedante antes de que su cuerpo se precipitara por el barranco.