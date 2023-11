La policía de Marlaska usa gases lacrimógenos contra los manifestantes de Ferraz

El tercer día de concentración frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz para protestar contra la amnistía que Pedro Sánchez está a punto de pactar con los golpistas catalanes, se ha saldado con tres detenidos por desobediencia y atentado contra la autoridad, cargas policiales y el uso de gases lacromógenos para disolver a las cerca de 4.000 personas –según datos de la Delegación de Gobierno de Madrid–.

Durante la concentración se han vivido momentos de tensión cuando efectivos de la UIP han intervenido lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo, iniciando una carga contra los manifestantes que se ha extendido por los alrededores de Ferraz. En concreto, los antidisturbios han continuado por la calle Marqués de Urquijo y de la Princesa, donde se ha comenzado a dispersar a los manifestantes entre gritos contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Como se ve en uno de los vídeos que se ha publicado en la red social X, un furgón de la Policía se ha detenido en medio de la calle y agentes se han bajado del mismo para cargar contra los manifestantes que ya se habían dispersados por las calles próximas a la sede socialista.

Antes de las cargas, los asistentes portaban carteles en contra de Pedro Sánchez, Puigdemont y la amnistía, además de gritar lemas como 'Sánchez a prisión'; 'lo llaman democracia y no lo es' o 'no nos engañan, Cataluña es España'. También se han repartido carteles en los que se podía leer 'Amnistía no' y 'Sánchez traidor' portando además altavoces, cacerolas y silbatos.

La de este lunes es la tercera ocasión en la que se producen concentraciones en la calle Ferraz desde que Sánchez pactó con ERC una ley de amnistía que favorecería a los procesados por el golpe de Estado del 1-O, el traspaso de las competencias de Rodalíes o la condonación de hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña.