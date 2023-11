Los sindicatos policiales critican a Marlaska y piden el cese del delegado del Gobierno en Madrid por las cargas

La manifestación de protesta en la sede principal del PSOE en Madrid contra la amnistía que se está pactando con los partidos independentistas catalanes para conseguir la nueva investidura de Pedro Sánchez acabó con cargas y el uso de botes de humo y gas lacrimógeno. Un hecho que no solo ha irritado a buena parte de los manifestantes, que se estaban comportando de forma correcta, sino también ha causado malestar en la propia Policía Nacional.

Los sindicatos policiales han coincidido de forma unánime en culpar de los hechos al Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, el máximo responsable operativo de la seguridad en la región, y han exigido su cese o destitución inmediata. Y en criticar a un ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que nunca sale a dar la cara por los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

JUPOL, uno de los sindicatos mayoritarios de la institución, ha pedido "el cese o la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Madrid por las órdenes emitidas en la noche de ayer" y ha solicitado a Interior "que deje de esconderse, que dé la cara y que depure las responsabilidades existentes tanto en la cúpula del Gobierno como en la de Interior, así como, la defensa de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron bajo órdenes políticas".

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, ha manifestado "su sorpresa" por la "celeridad y contundencia con la que se han tomado por parte de la cúpula policial la decisión de actuar". "Una forma de proceder que si se hubiera aplicado por ejemplo en los disturbios de Barcelona de 2019 hubieran podido evitar cientos de policías heridos y que tres agentes de la UIP ahora no estuvieran jubilados por las lesiones sufridas", ha añadido.

También ha manifestado que la actuación policial se produce por "órdenes directas, recibidas en los diferentes grupos intervinientes, por parte de la cúpula del Gobierno, y tras diversos intentos de los manifestantes de romper el cordón policial y el lanzamiento por parte de estos de objetos contundentes contra los agentes". Además, hace "un llamamiento a la calma a la ciudadanía para evitar que se repitan situaciones como las vividas la pasada noche en Ferraz".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el otro sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha reaccionado en un primer momento a través de la red social X, antes conocida como Twitter, con un escueto pero claro mensaje: "No a que se nos juzgue ... No a que seamos los culpables. Hay responsables pero no son policías".

Posteriormente, ha emitido un comunicado en el que piden que "se den públicamente las explicaciones pertinentes y oportunas sobre la secuencia del desarrollo de los acontecimientos mediante la comparecencia urgente en rueda de prensa del delegado del Gobierno en Madrid y del ministro Marlaska, en tanto en cuanto son ellos los máximos responsables en la materia y son quienes deben rendir cuentas ante la ciudadanía sobre lo sucedido".

El sindicato ha recordado que las actuaciones policiales "son fiscalizadas ante distintas instancias, tanto internas, como judiciales y siempre trabajamos sometidos al imperio de la Ley y acatando las órdenes de la superioridad" y ha denunciado que los miembros de la UIP tuvieron que actuar "ante la infiltración de grupúsculos violentos en una manifestación pacífica, la reventaron con el objeto de sobrepasar el cordón policial suponiendo un grave riesgo inminente".

La Unión Federal de Policía (UFP) ha solicitado también la "dimisión o cese" del Delegado del Gobierno en Madrid por ser "el máximo responsable de lo sucedido" frente a la sede nacional del PSOE, ha mostrado su apoyo a los agentes que participaron en el dispositivo por cuanto "se limitaron, como siempre hacen, a cumplir órdenes", y ha acusado al Gobierno de hacer un uso "partidista" de la Policía "para reprimir a ciudadanos que se manifiestan legítimamente".

"En nuestro país hemos vivido situaciones bastante más graves en materia de orden público que la vivida ayer en torno a la sede del PSOE. Recordemos las manifestaciones de ‘Rodea el Congreso’ o el asedio a la Policía Nacional en vía Laietana en Barcelona con motivo del Procés. Las órdenes entonces fueron aguantar, aunque nos estuvieran literalmente masacrando, mientras que ayer se ordenó la utilización de material antidisturbios que hacía muchos años que no se utilizaba –en alusión a los gases lacrimógenos–", ha añadido el sindicato.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha censurado la actitud de Marlaska: "¿Dónde está el ministro del Interior?, ¿por qué está tan callado? Resulta bochornoso y lamentable que el mayor responsable político de la seguridad pública en España esté escondido, sin dar la cara por los policías. Resulta escandaloso que este ministro se mantenga silente, esperando a que escampe la tormenta y que sean los policías quienes reciban críticas por hacer su trabajo".

"Resulta indignante que quien tanto corre para sacar réditos políticos de nuestros éxitos, en comparecencias y ruedas de prensa, no diga nada ahora. Resulta muy llamativo que nadie, ningún partido, le pida explicaciones por las directrices, los criterios generales -no los operativos, los tácticos- que guiaron el dispositivo de anoche. Con los policías, señor ministro, hay que estar a las duras y a las maduras. Salga, dé usted la cara y asuma la responsabilidad política de su departamento", ha proseguido.

El sindicato ha mantenido que "la actitud de los ciudadanos que asistieron a esa protesta fue mayoritariamente pacífica y respetuosa", pero que "una minoría, violenta y exaltada y situada en la cabecera de esa concentración, trató de rebasar el vallado policial, agredió a los compañeros, encendió bengalas (poniendo en peligro al resto de personas) y lanzó objetos contundentes". "Pedimos a los organizadores de este tipo de actos que rechacen y condenen la violencia de los camorristas profesionales, que no han logrado empañar la actitud cívica del resto de asistentes", ha añadido el sindicato policial.