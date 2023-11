Crispación en el 'Parlament': una diputada de los "comunes" le hace una peineta al secretario general de Vox

El discurso del secretario general de Vox y presidente del grupo parlamentario en la cámara catalana, Ignacio Garriga, ha provocado una airada reacción en la bancada del grupo de En Comú Podem, los "comunes". El dirigente de Vox ha aprovechado la sesión de control en el parlamento autonómico para dirigirse a los "comunes" en los siguientes términos: "Señores comunistas hiperventilados, defenderemos el legado de nuestros abuelos y el futuro de nuestros hijos en legítima defensa".

La reacción de la presidenta del grupo aludido, Jéssica Albiach ha sido la de hacer el gesto de la peineta a Garriga a modo de respuesta a sus palabras. El portavoz de los comunes, David Cid, también ha gesticulado ante el discurso de Garriga, pero sin gestos obscenos.

Los comunistas hiperventilados están muy nerviosos ante la movilización permanente del pueblo español. Están equivocados si creen que sus insultos nos distraerán. Se les va a hacer muy largo. pic.twitter.com/0QRbAQSIGo — G.P. de VOX en Cataluña (@VOX_Cataluna) November 8, 2023

Las intervenciones de Garriga han generado malestar también entre los grupos separatistas y el del PSC. El dirigente de Vox ha aprovechado la sesión de control para, según ha dicho, "lanzar una advertencia" al presidente de la Generalidad, Pere Aragonès: "Desgraciadamente para todos los catalanes, usted señor Aragonès es el presidente de la Generalidad de Cataluña, un presidente que durante su mandato ha destrozado todos los servicios públicos, ha permitido la delincuencia y ha contribuido a la degradación de todos los barrios de Cataluña. Ha perseguido a todos los catalanes que han plantado cara a sus imposiciones ideológicas y ha acabado con las clases medias y populares. Sus años de gobierno, señor Aragonès, serán recordados como la peor época de la historia de Cataluña. Una época de corrupción, una época de despilfarro, una época de manifiesta incompetencia y de continuas ilegalidades".

Críticas a Salvador Illa

Garriga también se ha referido al líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa. "Usted ha traicionado a millones de catalanes, señor Illa. Pagarán por ello. Usted y el señor Aragonès. No tengan ninguna duda. Mientras usted y el señor Aragonès no hagan todo lo que esté en sus manos para devolver la libertad, la prosperidad y la igualdad de todos los españoles, los catalanes no vamos a parar de defendernos".