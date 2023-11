El PSOE acusa a Gallardo de simular una "felación" ante dos procuradoras y se suspende el pleno

La viceportavoz socialista, Patricia Gómez, ha acusado al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de haber hecho un gesto "obsceno" en el que simulaba una "felación" --como afirman desde el PSOE-- hacia dos procuradoras socialista y le tilda de "indigno".

Gómez ha increpado por estos "gestos" a García-Gallardo en el hemiciclo durante el debate de una Proposición No de Ley defendida por el procurador socialista Diego Moreno y le ha advertido de que cesara en su actitud, al tiempo que ha reclamado al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, que le llamara al orden.

Posteriormente, durante su intervención para defender la postura del PSOE ante una iniciativa del PP, Patricia Gómez ha mostrado su "indignación" ante el "hecho lamentable" vivido con este gesto "obsceno" denunciado por el PSOE, desde donde se indica que iba dirigido a Patricia Gómez y Nuria Rubio.

"Es usted un indigno, no es digno de representar a esta cámara , ya vale con el acoso y el señalamiento, ya está bien de insultos, gestos obscenos, no tiene dignidad", ha lamentado Gómez, quien ha afeado además que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no le haya cesado.

"Usted no representa a esta tierra y la está degradando como nadie", ha zanjado la socialista en referencia a García-Gallardo.

Por su parte, el portavoz del VOX, Carlos Menéndez, ha recordado en una de sus intervenciones posteriores a Gómez Urbán que "los únicos obscenos e indignos son los que venden España por siete votos".

"Está ustedes muy preocupados esta mañana por provocar y generar crispación para tapar la traición que están generando", ha lamentado Menéndez, tras lo que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha llamado a todos los portavoces a la mesa y ha frenado el Pleno.

"Los portavoces de todos los grupos acérquense un momento aquí a la Mesa", ha exigido en concreto el presidente de las Cortes desde su puesto en la Mesa del Parlamento desde donde ha conversado unos minutos con todos los portavoces.

Pasado ese tiempo, el presidente de las Cortes ha suspendido la sesión por cinco minutos para que los portavoces se reúnan con sus procuradores para explicarles el mensaje de Pollán.

Un portavoz del equipo de Gallardo ha rechazado que el gesto —que no ha quedado registrado en la retransmisión oficial de la sesión porque las cámaras enfocaban al parlamentario socialista— sea el que denuncian las procuradoras. "No ha hecho el gesto que se le atribuye, sino el de lloriqueo, con la mano recogida debajo del ojo", señala el citado portavoz.

No es la primera vez que el representante de Vox en Castilla y León protagoniza una polémica. El 20 de diciembre de 2022, Gallardo llamó "imbécil" al diputado de Ciudadanos, Francisco Igea. Aunque su mayor polémica fue cuando propuso obligar a los médicos a ofrecer una ecografía en 4D a las mujeres que quieran abortar. También es conocido por defender que "la finalidad del sexo es la procreación" y no "satisfacer deseos sexuales" fuera de la "familia o el matrimonio".