Pedro Sánchez logra el sí de Puigdemont para su investidura

Para el separatismo, las fechas siempre importantes y este 9-N, noveno aniversario del referéndum ilegal organizado por Artur Mas, Junts parece dispuesto a demostrar que van a condicionar la gobernabilidad de España durante los próximos años. PSOE y el partido del prófugo han terminado de cerrar definitivamente el pacto para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont comparecerá este jueves ante los medios para dar detalles de la negociación del pacto. El acuerdo político será presentando a lo largo de la mañana de este jueves pero el otro gran punto de divergencia, la ley de amnistía, tendrá que esperar unos días para ser presentada. Todo parece indicar que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, podría anunciar el pleno para la próxima semana.

A vueltas con el acuerdo

A última hora de este miércoles, se empezó a filtrar la posibilidad de un pacto. Algo que negaban desde el equipo negociador y desde Ferraz donde añadían que seguían negociando. Lo cierto es que en el PSOE tenían listo su pacto político con Junts desde hace días pero faltaba un acuerdo sobre la norma para eximir de sus condenas al separatismo.

Durante meses habían negociado la Ley de amnistía con el entorno del prófugo. Las exigencias aumentaron durante la pasada semana para tratar de incluir a Laura Borrás, condenada por corrupción, o Gonzalo Boyé, investigado por blanqueo de capitales de varios narcotraficantes.

Todo se empezó a ralentizar cuando ya había un calendario para investir a Sánchez. Unas fechas que se fueron a la basura por la negativa del prófugo a dar su voto favorable. El acuerdo del PSOE con ERC suscrito por Bolaños y Junqueras, el "no" de la votación del Consejo de la República, los mensajes de su entorno pidiéndole que "no deje a ningún soldado" fuera de la Ley de amnistía o la ANC suplicándole que no vote a favor. Todo hacía mella en el separatista que volvía a la negociación con nuevas exigencias.

Sánchez confía en el pacto

En una carta a la militancia, remitida este miércoles, Pedro Sánchez aseguraba que los disturbios en Ferraz le "reafirman" en "la necesidad de sacar adelante un gobierno de coalición progresista". El secretario general del PSOE se mostraba "convencido" de que lo hará "posible". " Un gobierno que siga actuando desde la razón y la defensa de los principios de convivencia", añadía en su misiva. Una carta para apaciguar los ánimos y tratar de tranquilizar a un PSOE cada día más impaciente.