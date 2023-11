La UE se prepara para un referéndum separatista y regula mecanismos para evitar "interferencias" de países como Rusia

Casualidad o no, justo cuando Pedro Sánchez está negociando un referéndum separatista con Junts, ERC y Bildu, el Parlamento Europeo ha decidido impulsar una norma para evitar "interferencias" de países como Rusia en los procesos electorales o los referéndum.

El lunes por la noche, los colegisladores de la UE llegaron a un acuerdo provisional para impulsar nuevas normas con el fin de que las "campañas electorales y de referendos sean más transparentes y resistentes a la interferencia".

Según el propio texto publicado por la UE, "las nuevas normas regularán las campañas políticas, en particular las campañas on line, al tiempo que proporcionarán un marco para que los actores políticos se promocionen más fácilmente en toda la UE". Según sus propias expresiones, se trata de que las elecciones afiancen su "soberanía digital" dentro de la UE. Y que los ciudadanos puedan "detectar fácilmente la publicidad política on line y quién la respalda". Es decir, saber si hay mensajes o campañas cruzadas de apoyo de colectivos o de países extranjeros, por ejemplo, como Rusia.

"Las nuevas reglas harán que sea más difícil para los actores extranjeros difundir la desinformación e interferir en nuestros procesos libres y democráticos", señalan desde la UE. "También aseguramos un entorno favorable para la campaña transnacional a tiempo para las próximas elecciones al Parlamento Europeo".

Así, la propaganda con cualquier matiz político "tendrá que estar claramente etiquetada. Según las nuevas normas, será más fácil para los ciudadanos, las autoridades y los periodistas obtener información sobre quién está financiando un anuncio, su lugar de establecimiento, la cantidad pagada y el origen de la financiación, entre otros detalles".

Y todo ello se aplicará a elecciones o referéndum. Justo cuando Sánchez negocia un referéndum separatista en Cataluña. Y cuando se confirman los lazos de Rusia con ese mismo separatismo.

La norma insiste en que "para impedir que los patrocinadores no pertenecientes a la UE interfieran en los procesos democráticos europeos, se ha incluido la prohibición de que las entidades de terceros países puedan financiar publicidad política en la UE en el período de tres meses previo a una elección o referéndum".

El texto acordado introduce la posibilidad de que se impongan sanciones periódicas por infracciones repetidas. De acuerdo con la Ley de Servicios Digitales, las sanciones pueden alcanzar el 6% de los ingresos anuales o la facturación de un proveedor de anuncios.

Hay que recordar que en febrero de 2022 Putin invadió Ucrania, pero su maniobra de desestabilización de las democracias europeas empezó mucho antes. La eurodiputada Maite Pagaza ha explicado recientemente en Es Radio la estrategia de la UE desde hace dos años para abortar estas interferencias después de que The New York Times desvelara cómo uno de los principales asesores de Puigdemont, Josep Lluís Alay, había viajado a Moscú y estaba relacionado con la creación de Tsunami Democràtic. Pagaza señala que la operación de injerencia en Cataluña es un ejemplo sofisticado de operación híbrida, ya que Rusia encontró un escenario fértil para probar su estrategia. Y usó para ello agencias de noticias y medios digitales, como son Sputnik y Russia Today".