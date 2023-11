El último obstáculo, el Rey: "Todos a la calle o a llorar en casa lo que no supimos defender"

El Mundo



"El PSOE otorga al PNV el derecho a decidir si aplica leyes españolas con una "cláusula foral previa"". El derecho a decidir lo otorgan los españoles, no el PSOE. Bueno, eso antes de Sánchez. "Sánchez arranca la legislatura de la ruleta rusa cercado por sus socios: "Durará lo que dure su palabra"". Le pone la ruleta rusa a este psicópata. "Después de los pactos del PSOE con ERC y Junts, el acuerdo rubricado ayer entre Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar consagra la ruptura entre una España de primera categoría y otra de segunda que los socialistas han asumido plenamente para mantenerse en el poder" . "Los partidos nacionalistas se han adueñado del presente y del futuro de España, y lo han hecho a través de uno de los dos partidos vertebradores que deberían evitarlo". En lugar de irse se han quedado en España pero mandando. Olé por el PSOE, alguna vez lo pagará.

Santiago González confiesa su "error de cálculo". "Tenía escrito que ante este desbarajuste, uno ya solo confiaba en Puigdemont. Está tan loco que en sus reclamaciones acabaría chocando con la realidad y al okupa de la Moncloa no le quedaría más remedio que plantarse. El error es que Sánchez está peor que el golpista y no hay reclamación por disparatada que sea que no esté dispuesto a atender". Ponte a la cola, Santi.

Jorge Bustos ve que "las cosas se van a poner feas". Y cuenta lo que va a pasar para que nos pille preparados. "Primero irán a por los jueces. Serán escrutados en comisiones partidistas, sometidos a escarnio y purga mediante la jubilación forzosa que ensayó Berlusconi o mediante la ley Echenique para disolver este CGPJ y elegir otro a pachas con Boye, ya puede Reynders decir misa. A la vez, como se legislará poco y lo que Puigdemont quiera, habrá que limpiar los medios de voces críticas con demasiada audiencia. Métodos hay muchos: injerencia accionarial, boicot en actos oficiales, amenazas telefónicas, disuasión mafiosa anunciando el regreso de la publicidad a RTVE. Después llegará el turno de los empresarios: fiscalidad extractiva, señalamientos personales, regulaciones lesivas, uso prospectivo de Hacienda para intimidar al que sienta la tentación de hacerse el héroe. Y al fin apuntarán al último obstáculo: el Rey". "Las libertades que no se ejercen se pierden. Así que todos a la calle. O a casa a llorar lo que no supimos defender". A la calle mandarán a la policía, dirán que son unos fachas violentos . Y si hace falta, enviarán al Ejército. No hay que ver lo que ha pasado en Venezuela o en Nicaragua.

Y Lucía Méndez se vuelve a lucir con una columna infantil y demagoga hasta el vómito sobre que ya nadie se manifiesta por los pobres que me hace pensar que a esta mujer le falta un hervor. Dice tantas tonterías que sonroja a cualquier adulto.

El País



"Sánchez teje una mayoría transversal frente al PP y Vox". No, señores, no, contra más de la mitad de los españoles que les votan y apoyado por todos los partidos que odian España. No confundamos. "El Gobierno garantiza que no se romperá el principio de caja única de la Seguridad Social". Palabra de Sánchez, jajajaja. "La Fiscalía considera "insuficientes" los indicios para imputar a Puigdemont en el ‘caso Tsunami Democràtic’". ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso.

Ana Irís Simón piensa en todos aquellos que se creyeron que Sánchez no llegaría a vender España por unos votos, sobre todo los que votaron al PSOE. "Menuda papeleta. No la que introdujeron en el sobre, sino la que el PSOE les ha dejado como contrapartida: tratar de convencerse de que amnistiar a quienes han metido la zarpa en el bolsillo de los españoles es lo mejor para España". Y ahí estáis vosotros, para ayudar.

El PSOE "les ha dejado a sus simpatizantes la papeleta de hacer cabriolas argumentales", "la papeleta de justificar p erdonarle la malversación a la derecha rancia catalana para no ir a unas elecciones en las que podría gobernar la derecha rancia española. De hacer como que Pedro Sánchez no dijo hace un año que la amnistía no era una opción , y de creerse que por algún motivo que no sabe concretar muy bien, de repente es necesaria para la concordia". Es lo que vende tu periódico todos los días.

" La anomalía no es que "los cayetanos" protesten solo ahora, sino que la mayoría de la izquierda propicie, aplauda o asista impasible a que las élites nacionalistas catalanas vayan a ser amnistiadas por sisar dinero de los trabajadores españoles". Los cayetanos. ¿Es que la izquierda cabreada no es capaz de dejar se ser sectarios ni cuando reconocen que no tiene razón? Seguro que esta señora no protestará en la calle, no sea que le tiznen las derechas. Esto dice Berna González Harbour: "Algún amigo incómodo me preguntaba: "¿No hay algún sitio donde manifestarse sin fachas?". Los fachas y los rojos. Y Franco. Así nos va. Y alguna jeta tocada del ala todavía se atreve a decir que el PP quiere destruir al PSOE.

ABC

"Page renuncia a dar el paso". Menuda noticia. A ver si aclaramos una cosa. Page solo tiene un diputado leal, Sergio Gutiérrez, que es su número dos. El resto son exalcaldes caídos en las municipales e impuestos por Sánchez. Y también está Isabel Rodríguez, no digo más. No son diputados de Page, son diputados de Sánchez.

"La contradicción existente entre las palabras de Page y su inacción permanente invitan a pensar que su posición pública es un ejercicio de retórica interna más que un posicionamiento político real", dice el editorial. Sorpresa, no hay socialistas buenos. "Resulta decepcionante que quienes podrían encabezar una oposición en el marco del socialismo democrático renuncien a ejercerla de forma eficaz. Las palabras pudieron ser útiles en otro momento. En estos momentos, y conociendo ya el alcance del desafío, es una responsabilidad de los militantes y dirigentes socialistas obrar en conciencia e intentar reconciliar la acción del PSOE con sus valores clásicos". Y dale molinos, que no hay socialistas buenos, a ver si en ABC se enteran de una vez.

Peláez se encomienda a la UE, otros que tal bailan. "Pueden reírse lo que quieran, pero el PSOE ha abandonado el Estado de derecho y la separación de poderes y habilita abiertamente a Sánchez para que tenga bajo su mando los tres poderes del Estado, como un Rey Sol que solo diera sombra. Por supuesto que puede pasar aquí. De hecho, está pasando. No somos mejores que los argentinos o los venezolanos. Simplemente tenemos detrás a la Unión Europea. El PSOE está acabando con el Estado de derecho y nos lleva de cabeza al club de Polonia y Hungría. Esperemos que tanto el Consejo como la Comisión intervengan para evitar, también aquí, ese retroceso democrático". Pues que se haga con un buen sofá para esperar sentado. En Ikea son más baratos.

La Razón

"La reacción judicial a la amnistía mira a la Justicia europea". Que miren, que miren. "El TJUE tendrá que decidir si la medida de gracia puede amparar delitos de terrorismo y malversación y tumbar la euroorden contra Puigdemont si ya ha sido reactivada". Tal vez el haya alguna resolución a lo largo del siglo XXII.

"A medida que se conocen los detalles y se desgranan las novedades sobre las maniobras de Pedro Sánchez para atar la investidura y el poder, crece, se multiplica, la certeza de que el inquilino de La Moncloa ha decidido la voladura del régimen constitucional y la democracia que emergió de la gesta que fue la transición, especialmente agitada por un ensañamiento contra la Justicia y la división de poderes", denuncia el editorial.

"Aunque somos conscientes del panorama crítico, el peor y más amenazador de la historia de la democracia, y de que Sánchez, la izquierda y su orfeón mediático ya celebran el triunfo, la otra cara de la moneda es que la oposición a este movimiento de subversión del orden constitucional no para de crecer, con colectivos nucleares del Estado empeñados en la defensa de la libertad y la igualdad, con el matiz singular de su transversalidad ideológica". Nada, unos fachas franquistas todos, según la izquierda.

"Y Europa. Este será un frente complicado. La doctrina comunitaria rechaza ámbitos de impunidad para la corrupción y el terrorismo en los estados miembros, por lo que la ley de amnistía sería contraria al derecho europeo". Sánchez se lo pasará por el forro y cuando Europa diga algo, si lo dice, ya será tarde. "Sánchez será investido, pero gobernar contra el pueblo y sin el pueblo carece de futuro". Sánchez será investido. Punto. Y el pueblo tragará como se tragó todas sus mentiras el 23J.