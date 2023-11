Novena noche de protestas contra la amnistía de Pedro Sánchez a los golpistas del procés

7 / 9

Pancartas de DN en la manifestación de Ferraz

Carteles del partido de extrema derecha Democracia Nacional en la manifestación en Ferraz contra la amnistía. Como otras noches se han oído proclamas racistas como "moros no, España no es un zoo", o "España es cristiana, no musulmana", así como gritos contra Felipe VI, al que tildan de masón y de no defender la nación.