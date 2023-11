Artur Mas sostiene que los casos de Laura Borràs y los Pujol caben en la Ley de Amnistía

Artur Mas, encausado en el Tribunal de Cuentas por la malversación de millones de euros en la difusión del proceso separatista en el extranjero, se ha mostrado absolutamente satisfecho con la ley de amnistía pactada entre el PSOE y los independentistas. Según Mas, la ley supone poner el contador a cero y abre una puerta para "resolver el conflicto que desde hace una pila de años entre Cataluña y el Estado español". "Esto que tenemos ahora de tener la sartén por el mango y tenerla cada día no se produce casi nunca", ha añadido en una entrevista en la emisora pública de la Generalidad, Catalunya Ràdio.

En cuanto a la ley de amnistía, ha señalado que "la gente cree que es un perdón y no es un perdón, el indulto es un perdón porque a ti te queda el delito, consta que lo has hecho según los que te han juzgado y te perdonan. La amnistía en el fondo dice que hay unas leyes que no se aplican en un caso concreto durante un periodo concreto. Eso es lo que dice esta ley".

Respecto a su caso, Mas ha indicado que "la causa del Tribunal de Cuentas entra de pleno en la amnistía porque tal como está redactada habla desde enero de 2012 hasta ahora mismo, noviembre de 2023. El Tribunal de Cuentas en aquella acción de represión que se diseñó por parte del Estado para castigarnos a todos lo que hizo fue decir no sólo juzgaré la primera consulta independentista, la del 9-N de 2014, no sólo juzgaré el referéndum del 1-O sino que además juzgaré la acción exterior de la Generalidad de Cataluña entre el 2012 y el 2017 porque consideran que esta acción exterior estaba al servicio del proyecto independentista y eso es lo que harán este día 17. Si se aprueba esta ley, eso decaerá aunque se juzgue porque no se puede aplicar ninguna norma sobre ese tipo de actos. Eso es lo que dice la ley de amnistía".

"Si Borràs no hubiera sido quien es"

El expresidente regional que inició el proceso independentista también se ha referido a la situación de Laura Borràs, sentenciada por corrupción, y de Jordi Pujol, pendiente de juicio en la Audiencia Nacional por los múltiples delitos económicos que se le atribuyen junto a su familia. Respecto a la presidenta de Junts per Catalunya (JxCat), Mas ha dicho que "creo que hay argumentos desde el punto de vista de la defensa de Laura Borràs como mínimo para intentar incluirla en la ley de amnistía. Es muy evidente que en una ley de amnistía no hay casos particulares porque no dice esta persona sí, esta persona no. Lo que introduce son conceptos y periodos de tiempo. El fraccionamiento de contratos es lo que se juzgó pero también es evidente que el caso de Laura Borràs habría sido distinto si ella no hubiera sido quien era y no hubiera representado lo que representaba. El argumento de la defensa es decir que en función del contenido de esta ley se puede considerar que el caso estaba dentro de lo que era una acción desproporcionada represiva del Estado porque Laura Borràs representaba lo que representaba. Y si no lo hubiera representado probablemente aquella acción no se habría llevado a cabo. Pero esto es un argumento de defensa, no quiere decir que necesariamente quede incluido en la amnistía".

La "policía patriótica"

Respecto a Jordi Pujol, Mas ha apuntado que "se ha podido demostrar que había una policía patriótica que actuaba de manera ilegal, de manera ilícita, inmoral, que usaban elementos del Estado y paraestatales para intentar influir sobre las elecciones y que todo iba en la misma dirección, intentar cargarse por una vía ilegal, ilícita e inmoral el proceso independentista. Dicho esto, en una ley no se pueden incorporar personas concretas e incorporar al president Pujol en esta ley tal cual seguramente no era factible desde un punto de vista del procedimiento jurídico. En la medida en que sea evidente que ha habido un abuso de poder por parte del Estado y que todo eso estaba orientado a desgastar a determinadas figuras políticas hay caminos para intentar defender su inclusión en la ley. Y creo que ese camino quedará abierto".

Mas también ha manifestado que "si el concepto de 'lawfare' no se ha incorporado como se podía haber incorporado es probablemente porque eso habría sido un elemento que habría evitado que esta ley se convirtiera en ley definitiva. Al final, para poner el contador a cero, esta ley tiene que pasar el filtro del Tribunal Constitucional. De todas maneras, se ha encontrado una fórmula en el acuerdo donde se dice que habrá unas comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados y las conclusiones de estas comisiones en aquello que se considere que ha podido haber 'lawfare' se pueden trasladar a la amnistía".