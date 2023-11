Pedro Sánchez ha conseguido "incendiar España y amotinar al pueblo contra él"

El Mundo

"Sánchez borra el 1-O de la Historia para que Puigdemont regrese libre". ¿Lo sabe Page o está escondido debajo de la cama? Qué bochorno de hombre. "La proposición de Ley de Amnistía registrada por el Grupo Socialista en el Congreso constituye el mayor ejemplo de arbitrariedad y de consagración de la mentira institucional que ha conocido nuestro país en las últimas décadas", dice el editorial. La consagración de Pedro Sánchez. "Ni una de sus frases puede leerse sin recordar las palabras con las que Pedro Sánchez reconoció que la amnistía era la «condición» para su supervivencia política". Que no se cansen, no van a convencer a nadie de que es para otra cosa, por mucho que los periodistas sanchistas berren. "No es convivencia lo que se genera, sino una discordia y un envenenamiento de las relaciones personales que recuerdan a los peores momentos del procés". Pero le permite a Sánchez seguir en Moncloa que es lo que importa. Ande yo caliente... Ya somos Venezuela.



Dice Raúl del Pozo que "el Partido Socialista ha renunciado a todos los principios por continuar unos meses en el poder. La insolencia y las bravuconadas de Pedro Sánchez, esta vez, están quemando las calles". El PSOE ha dado un golpe de Estado. "Es la rendición de España ante sus enemigos, en secreto, por seguir trincando sin doblar el tirante". "Sánchez pide cordura y mesura al PP después de meter al país en una de las más peligrosas crisis de su historia". Un loco por el poder se carga su país y pide cordura a la oposición. "Ahora va a ser muy difícil parar la revuelta y el motín porque ha despertado a la gente que se siente despreciada". ¿Así que era más peligroso Vox que Sánchez? Vamos a pagarlo todos, pero dan ganas de matar a los que votaron bajo este mantra.



Jorge Bustos ha acuñado una nueva "teoría filosófica" que define a la perfección el pensamiento del déspota de Moncloa. Se llama "sudapollismo".

El País

"Sánchez alumbra la amnistía". Y ha sido un parto sin dolor. "Una norma de borrón y cuenta nueva" para que el chulo que castiga pueda seguir en Moncloa. Pepa Bueno le lía a nombrarnos leyes y más leyes para convencernos que la cacicada sanchista es legal, que el golpe de Estado está perfectamente justificado. Es más, tiene la cara dura de decir que "en el preámbulo de la ley puede verse reflejada una amplia mayoría de españoles, incluidos los catalanes no independentistas". Pepa, obedece a tu jefe, pero procura no caer en la indignidad. Esa ley sólo representa el ansia de poder del dictador Sánchez, los socialistas y sus socios. A nadie más.

"Ahora que ya se conocen su articulado y su factura técnica, sería un error que el Gobierno renunciara a explicar a fondo la oportunidad y la finalidad última de la medida, así como el alcance de sus consecuencias". Qué pesada eres, Pepa, pero qué pesada, que ya lo ha explicado, necesita los votos golpistas para seguir en Moncloa y evitar la democrática alternancia de poder. Un golpe de Estado moderno, un Franco del siglo XXI. Chavismo puro y duro. Sánchez es un dictador y España, Venezuela. Pepa sigue erre que erre con "hipérbole apocalíptica" de la derecha, todos esos fachas que salen a las calles. Están los que se pliegan al dictador y los que no. Tu y tu periódico estáis con la dictadura sanchista, y los ciudadanos que se manifiestan en las calles, la judicatura, las fuerzas de seguridad y una parte del periodismo estamos en contra. Sánchez ha dividido en dos a la sociedad española. Como en el 36.



Y ese mal bicho de Xavier Vidal Folch, que solo sabe insultar a todo el que discrepa de él y los suyos, pide "que lean la ley de amnistía con ojos limpios". Qué sabrá este siervo de limpieza. Si a este fanático sectario le gusta, y le gusta todo lo que proviene de Sánchez y sus socios, es que es un ataque a la democracia. Con Sánchez no hay nada limpio. Todo es violencia y chulería. Con Sánchez y su ejército mediático, claro.

ABC

ABC lleva en su portada un largo editorial. "No debemos". "El texto de la proposición de ley registrado por el PSOE para conceder una amnistía total que dé por cancelados todos los delitos cometidos por el independentismo catalán desde 2012 supone un fracaso colectivo del Estado. Todos aquellos que delinquieron durante más de una decena de años con una declaración unilateral de independencia, dos consultas ilegales, la proclamación de numerosas normas inconstitucionales, el incendio de las calles con actos violentos considerados penalmente como terroristas, y la malversación de dinero público para financiar su agresión al Estado de derecho, quedarán impunes. Sin antecedentes, sin delitos, sin penas y completamente rehabilitados. La proposición de ley implica el inédito reconocimiento del Estado de que nunca debió combatir punitivamente una embestida contra la unidad territorial, y lleva implícito el reconocimiento de un perdón colectivo a aquellos que fueron condenados por su sedición. Por ese motivo, ABC dice 'no' a una ley de amnistía que amplía la fractura social, que debilita al Estado, y que premia a quienes se han declarado públicamente adversarios hostiles de España".



"El texto elude que el único interés que se preserva es el del presidente del Gobierno". Pues si elude eso, es como no decir nada. García Cuartango, que la última semana solo se le veía contrariado con los manifestantes, deja claro que "la amnistía es el precio que el presidente paga por siete escaños. Todo el mundo sabe que no hay otra justificación por mucho que se envuelva la medida en un ropaje legal". Así que no nos cansen, que nos dejen en paz, no vamos a comulgar con ruedas de molino.



"El Gobierno ha roto normas no escritas y que ha utilizado su mayoría para vulnerar principios como el de la igualdad ante la ley. Y lo ha hecho en provecho propio y no por «el interés general», como dice el preámbulo. La democracia es hoy más débil que ayer". No, la democracia no existe en España, Sánchez se la ha cargado. Como mucho, nos dejará votar cada cuatro años, pero al no reconocer el derecho a la derecha a existir, hará lo que sea para seguir en Moncloa, lo hemos visto. "Sánchez ha abusado de su poder, pero nadie ni nada nos da derecho para combatir esa arbitrariedad con medios que no sean legales o éticos", dice Cuartango, no vaya a ser que Ferreras deje de considerarle un moderado.



La Razón



"La amnistía sanchista borra once años de procés independentista". Lo que borra es el Estado de Derecho, la separación de poderes y la democracia. Ha nacido una dictadura y un caudillo. "El nivel del despropósito es impresionante y la exposición de motivos un ejercicio de voluntarismo deleznable", dice Marhuenda. "Lo que no podemos aceptar es un fraude de ley de estas dimensiones sustentado en la necesidad que tiene el candidato de comprar los votos de Puigdemont y Junqueras". "Sánchez dinamitará la separación de poderes y será la ley de la impunidad para la casta política de los amigos del sanchismo". Sánchez no, el PSOE en su totalidad.



Anson hoy no grita vivas a Sánchez. Hoy, "el PSOE sanchista, liderado por la codicia de poder de Pedro Sánchez, ha demostrado estar dispuesto a postrarse de hinojos ante el rebenque secesionista y ceder en cuanto le exijan". Sánchez está "dispuesto a conceder todo lo que le pidan con tal de seguir en el machito, debilitando la economía nacional y engordando la deuda pública hasta situar a la nación al borde del precipicio y en medio de una crisis política sin precedentes". Adiós al bien por Sánchez. El déspota ha perdido un admirador.



Nadie se traga lo de la concordia, en realidad ni los propios socialistas lo creen. Dice Abel Hernández que "sólo los militares y el Rey, defensores de la Constitución y la unidad de España, se ven obligados a guardar silencio. (A Sánchez le quedan Prisa, azote de la derecha y verdadero sostén del sanchismo , y los sindicatos, más verticales que nunca)". "Pocos se creen que tan descomunal desatino se hace para apaciguar Cataluña. Por lo pronto Pedro Sánchez ha conseguido, movido por su ambición de poder, incendiar España y amotinar al pueblo contra él". ¿Y? Aquí viene al pelo atenerse al pensamiento político de Sánchez, según Bustos. Puro "sudapollismo".