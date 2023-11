La rebelión de los pañales: a 'El País' le crecen los fachas

El Mundo



"Junts ya amenaza a los "jueces prevaricadores" antes de investir a Sánchez". "La formación de Puigdemont camufla el 'lawfare' en la ley de amnistía y advierte a los magistrados de que "estarán prevaricando" si no acatan". Los jueces van a tener que pedir amparo a Europa. España ya es una dictadura venezolana y están en peligro.



"Primera investidura en democracia con el Congreso blindado frente al clamor de la calle". Otra prueba del fin de la democracia. "No ha tenido empacho Marlaska en disponer un aparato de seguridad en torno al Congreso de los Diputados de 1.600 agentes de Policía, por si los ciudadanos españoles quisieran expresar su descontento por la ópera bufa que se estará desarrollando en el interior al investir a un tipo tan escasamente cualificado para el cargo que va ocupar y por el precio que sus infames aliados le han exigido para hacerla posible", dice Santiago González.



Federico Jiménez Losantos dice que "si Pumpido legaliza el golpe antes de juzgarlo es porque es suyo. No es que sea juez y parte, es que parte la ley por en medio, cuya larguísima exposición de motivos deja las huellas dactilares que lo delatan. Toda la primera parte es un intento de buscar motivos para no acabar en la cárcel. Sin embargo, además de confesar su autoría, da motivos para condenarlo. No es que Pumpido avale el golpe antes de darlo, es que el golpe lo da él". Él en compañía de Sánchez y todo el PSOE.



"La ley es la zafiedad al servicio de la mendacidad. Miente sobre los orígenes del golpismo catalán, copia todas las trolas del racismo catalán, oculta que, desde las leyes de desconexión, el golpe negó los derechos civiles de la población de Cataluña, y camufla con una zurupetez la amnistía a los terroristas "que no tengan sentencia firme". No sé quién llamó a Pumpido eximio jurista. Será extinto. Y en redacción, suspenso".

Hoy comienza la investidura. Dice Raúl del Pozo que "Pedro Sánchez formará Gobierno la próxima semana después firmar la Ley de Amnistía que, para normalizar Cataluña, está incendiando sus propias sedes. En el PSOE creen que la tensión y la bronca bajarán con el nuevo Gobierno, cuando lo lógico sería que aumentaran porque la medida de gracia invita a los separatistas a proclamar la independencia, deja maniatados a los jueces y choca contra la legislación de la UE, que la debatirá en el Europarlamento. Pretenden gobernar contra más de la mitad de los españoles, de todas las clases, que se ha echado a la calle o ha dejado bien claro que no se va a atacar a la separación de poderes en su nombre". Esta vez Sánchez ha ido demasiado lejos. Han escupido en la cara a más de la mitad de los españoles y eso los socialistas lo tiene que pagar.



Maite Rico recuerda que Sánchez "inició su ascenso político en 2016 con un intento de pucherazo y lo corona con una compra de votos. Como un viejo cacique. Siete años lleva, sembrando de indignidad la vida pública española". Y como hay tanto imbécil suelto no conseguimos quitárnoslo de encima.



Por culpa del PSOE y sus votantes, "vivimos los momentos más negros de nuestra democracia". "Ha sido un golpe a cámara lenta, postmoderno. Sin tricornio ni pistola, con sonrisa de plástico, mentiras y «resiliencia»".



Maite Rico no se resigna. "Las marchas están muy bien. Y el envío masivo de denuncias a la Comisión Europea. ¿Y si para la próxima campaña de IRPF nos montamos una insumisión fiscal, con el apoyo de los inspectores de Hacienda?". Oye, vale, que buena idea. "En fin, seamos realistas. De momento, el dique de contención son esos jueces y fiscales honestos a quienes hay que apoyar con denuedo". Sánchez los fusilará civilmente. Como a todos los que se opongan a Su Persona.

El País

"Sánchez afronta la investidura en un ambiente de alta tensión". La que él ha creado, no te amuelas. Los protagonistas del día, los jueces manifestándose contra el golpe. Ultras, para el periódico ultrasanchista. "Sánchez defenderá la amnistía y garantizará la estabilidad política ante la investidura más tensa". Defenderá su trasero en la Moncloa, no te digo. "Siete apoyos, 179 votos y 43 días: el precio de la investidura de Pedro Sánchez". El precio ha sido mucho más caro. Entregar España a sus enemigos y romper la convivencia. "Protestas en Ferraz: empanada de frases ultras". Que sí, que somos todos unos fachas, más de media España es facha, los empresarios, fachas, los jueces, todos fachas, los periodistas no serviles con la dictadura sanchista, fachas y ultras. Ladran, luego cabalgamos.



"Feijóo se apoyará en la protesta de la calle frente a la mayoría parlamentaria a favor de la amnistía". Otro facha ultra. "Interior moviliza 1.600 policías para la investidura de Sánchez, uno de los mayores dispositivos de seguridad en Madrid". Esto no es ultrafacha, es lo normal en una dictadura.



Claudi Pérez suelta una verdad como un templo en el periódico ultrasanchista. "No era factible la amnistía porque era inconstitucional hasta que hicieron falta los siete votos de Junts; ahora, lejos de ser imposible, "forma parte del pacto fundacional de la democracia española"". Sánchez vende España y su democracia por la Moncloa. El resto del artículo es, simplemente, una justificación de esta verdad para que no gobiernen los fachas.



Manuel Jabois también dice una verdad. "Gente instalada en el poder que, haciendo uso de su coche y su despacho oficial, se dedicó a hurtar dinero público de los servicios básicos a la construcción de un procés abocado al fracaso, y es eso, su posición privilegiada y su fracaso, lo que les ha hecho merecedores del perdón. Parece ser, por tanto, que esto no solo se ha producido atentando contra los famosos y muy prestigiados principios de igualdad de la izquierda (todos los españoles son iguales ante la ley, salvo si alguno de ellos tiene algo que ofrecerme) sino para salvaguardar, precisamente, un gobierno de izquierdas frente a otro sostenido por la extrema derecha". Esa es la excusa, Jabois. La izquierda lleva años llamando extrema derecha a cualquiera que no sea de extrema izquierda. Recordemos el trifachito.

"Quien desde el PSOE se consuele señalando a los que rezan enfebrecidos en la calle, gritan fascistadas o ejecutan esa misión tan delicada de hacer que los votantes de izquierda piensen "ni tan mal la amnistía antes de esta recua" cometerá una temeridad. Y sí, puede que salga bien. Y no, no es el apocalipsis ni se va a romper nada. Pero el precio está por determinar dentro de unos años. Prueba de ello es que, llegados a un punto de la negociación hace unos días, la repetición electoral era inasumible ya. Por algo sería". Sánchez tenía en su mano otra opción: un referéndum. Pero ahí no quiso ser audaz, porque en esa consulta todos los votos valen lo mismo.

Ignacio Sánchez Cuenca dice que todo es culpa del PP, que "ha venido oponiéndose a todos los cambios de cierto calado político". Mire usted, no le pongo una a una todas las declaraciones de los socialistas oponiéndose a la amnistía porque no tengo ganas ni tiempo y cualquiera lo puede encontrar con una búsqueda en Google. El PP, dice este siervo de Sánchez, "se niega a negociar con los partidos nacionalistas vascos y catalanes". Perdone, señor embustero, el PP ha pactado con CiU y el PNV (hasta la traición de los nacionalistas vascos). Y en esta ocasión, ha sido el PNV el que ha dado un portazo a Feijóo. Es que mienten con un desparpajo en el periódico ultra, que es de no creer. Por lo demás, el resto del artículo de dedica a llamar fachas a los que se oponen a la amnistía... el PSOE, hasta que necesitó los votos de Junts.



Sergio del Molino se rebela contra toda esta basura. Tiene motivos. "En 2011, yo estaba en una planta del hospital Vall d’Hebron de Barcelona, donde mi hijo esperaba un trasplante de médula, cuando nos anunciaron que racionaban los pañales y otros suministros básicos para los niños hospitalizados. Un gestor encargado de los recortes sanitarios más salvajes que se habían visto en democracia decidió que Cataluña no disponía de recursos para la higiene de los niños con cáncer". Mientras, los ahora progresistas socios de Sánchez gastaban dinero a espuertas para la independencia.



"Por lo visto, sí había dinero para financiar actos patrióticos. Nada de eso se recuerda en el acuerdo entre PSOE y Junts. ¿A quién le importaba el culo de un puñado de niños moribundos cuando estaban en juego los decretos de Nueva Planta de 1714?". "¿Cómo puede llamarse progresista un bloque parlamentario que depende de los votos de unos narcisistas entregados a su utopía antiborbónica?". Pues ya ves, Sergio, a tu periódico no se le cae de la boca.



"No niego el diálogo, no me vengan con esas. Yo dialogo hasta con los que le racionaron los pañales a mi hijo, pero no me cuenten que todo esto es por nuestro bien". Al periódico ultra le ha salido un facha. Cada día somos más.

ABC

"A la calle por el ataque del PSOE a la división de poderes". Con la foto de los jueces. "Feijóo endurecerá el tono contra el «fraude» de un presidente «en libertad vigilada»".

"La penúltima extravagancia salida del fecundo magín del Gobierno consiste en mandar policías a un prófugo de la justicia… para protegerlo", dice Ignacio Camacho. "La cuestión es chusca, marginal si se quiere, pero significativa de una mentalidad imbuida de delirio de poder, ebria de hegemonía". Ya no nos sorprendemos de nada. "Tengo un voto más que tú y mando sin otro límite que mi capricho arbitrario. No me vengas con zarandajas sobre separación de poderes o mecanismos de contrapeso democrático. Aquí no hay más voluntad que la mía, la del amo y señor del Estado, y el Parlamento, los tribunales y todas las instituciones de cualquier clase o ámbito son simples extensiones de mi liderazgo sometidas a mi caudillaje soberano. Y en todo caso, al de los aliados a quienes debo el cargo". Sánchez y el PSOE todo entero.



La Razón

"Todo listo para que el PP «internacionalice» la amnistía". "Tienen la mayoría en el Parlamento Europeo y la presidencia de la Comisión Europea, con Úrsula von der Leyen". ¿Úrsula? ¿La que mira enbobada al chulo que castiga? Pues estamos listos. "Han preparado toda una batería de acusaciones para dar contenido al eslogan «HelpSpain». «Igual que las oposiciones latinoamericanas tienen que gritar en el exterior en busca de ayudas, la de España también», desarrollan como argumento en el comité de dirección del PP", cuenta Carmen Morodo. Suerte, la van a necesitar. La UE no es más que un grupete de funcionarios a los que pagamos un dineral para que vivan como marajás y no quieren problemas.