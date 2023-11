La campaña de despedida de Irene Montero a costa de todos los contribuyentes

No hay más ciego que el que no quiere ver o al menos eso podría pensarse de los dirigentes de Podemos, pero ayer pareció que a Irene Montero y Ione Belarra se les cayó definitivamente la venda: "Pedro Sánchez y Yolanda Díaz van a echar a Podemos del Gobierno"; es decir, ellas dos no repetirán como ministras en el nuevo Ejecutivo. Pablo Iglesias hizo valer su poder dentro de la organización y, apretando mucho los puños, avanzó que la formación morada no volverá a ir en coalición con Sumar y actuará por libre en el Congreso.

Podemos volvió así a hacer luz de gas al frente cuya misión es ser dique de contención de la supuesta "ola reaccionaria" y trasladó el foco durante unos minutos fuera de la Cámara Alta. El espectáculo estaba servido y Alberto Núñez Feijóo lo utilizó en su réplica a Pedro Sánchez. "Con lo bien que lo han hecho en Igualdad y resulta que la señora Montero es una pésima ministra, es sorprendente. ¿El Gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad? (…) "Apriete por un ministerio o dos, sí se puede". Sus palabras hicieron sonreír a Montero, que asentía un poco sonrojada.

Pero la todavía ministra de Igualdad en funciones no había dicho su última palabra y este jueves mismo ha publicado una nueva campaña, a modo de autodespedida, a costa del contribuyente. Desde el Ministerio la enmarcan en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es el próximo 25 de noviembre. No obstante, el pasado año decidieron lanzarla el 21 de este mes, cinco días después.

Lleva por título Ahora España es otra y consiste en una reivindicación, poco velada, de todo lo realizado por Irene Montero y su equipo durante estos años. No mencionan, eso sí, la polémica ley del sólo sí es sí impulsada por su Ministerio y que ha provocado beneficios a cientos de agresores sexuales.

Se acabó Ahora ya no estás sola,#AhoraYaEspañaEsOtra pic.twitter.com/jLuh3x2kgw — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) November 16, 2023

La campaña, realizada por Ogilvy Madrid, "pretende mostrar el cambio que ha experimentado la sociedad española a lo largo de los años en cuanto a la impunidad de los actos de violencia machista, rompiendo con el silencio y acompañando y dando reparación a las mujeres que la han sufrido. Una sociedad que, a pesar de todo, ha evolucionado en la lucha contra las violencias machistas y que ya no está dispuesta a tolerar la falta de consentimiento", aseguran.

Ahora ya España es otra "se centra en mostrar cómo ha cambiado España y en señalar y detectar los actos de violencia machista, así como en dar una respuesta como sociedad. En ese sentido, la campaña busca transmitir un mensaje claro: nuestra sociedad ha avanzado, es feminista y no tolera ningún tipo de violencia machista", señalan desde La Moncloa.

La canción que se escucha y tararean las protagonistas del spot tampoco es baladí: Se acabó, de María Jiménez. Otra elección nada sutil para este vídeo de despedida a Irene Montero. "Una canción con un mensaje feminista y de lucha contra las violencias machistas, a la vez que llena de esperanza cuando canta ‘ahora ya mi mundo es otro’. Un mundo que no se queda callado y que trabaja para que ninguna mujer esté sola, rompiendo silencios y barreras en aquellos lugares en los que aún no ha llegado el ‘se acabó’", explican.

La campaña tendrá presencia "en televisión, radio, prensa, exterior y digital", informan desde Moncloa. A su vez, se proyectará en la XX entrega de los premios con motivo del 25N, "donde se reconocen a personas, proyectos e instituciones que durante 2023 han llevado a cabo diferentes trabajos y acciones de concienciación en la lucha contra las violencias machistas".