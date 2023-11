El PSOE ofrece cartera ministerial al comunista Nacho Álvarez y se encuentra con el veto de Podemos por "traidor"

Las peleas intestinas no han acabado en Podemos-Sumar, Sumar-Podemos. La última la ha protagonizado uno de los aceptados por Pedro Sánchez para ser ministro: Nacho Álvarez. Se trata de uno de los antiguos miembros de Podemos más que reconocido por su radicalidad comunista en materia económica. Pero para Pablo Iglesias y Podemos es un "traidor". Y el PSOE se ha encontrado con la oposición de los de Ione Belarra.

Podemos no está dispuesto a que personas como Nacho Álvarez ocupen cargos ministeriales tras jurar lealtad a Yolanda Díaz. Los de Ione Belarra siguen reclamando su cuota morada y no quieren que Nacho Álvarez la cubra. Y el argumento no es que no sea lo suficientemente radical o comunista. No. Es que el miembro de la ejecutiva de Podemos, que ejerce como portavoz de Sumar, no puede llegar a ese cargo por su lealtad a Yolanda Díaz.

El área pensada para él por el PSOE es la del Ministerio de Derechos Sociales, justo la cartera que ahora ocupa Ione Belarra. Y eso ha sido interpretado por los podemitas más puros como un segundo insulto. Hay que recordar que el cartel de Álvarez como "traidor" a ojos de Pablo Iglesias e Irene Montero se fraguó ya en campaña electoral, momento en el que Yolanda Díaz decidió distinguirlo como portavoz económico de Sumar.

Además, en plenas negociaciones de formación de Gobierno con el PSOE, Álvarez fue nada menos que el elegido por Yolanda Díaz como coordinador de los pactos junto al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Hay que recordar que Nacho Álvarez es uno de los impulsores más decididos de "un impuesto a las grandes fortunas de forma permanente, reforzando además su progresividad, hasta llegar a tipos impositivos de al menos el 4% para los patrimonios más elevados", como ha afirmado ya. Es, igualmente, un abanderado de "reformar en profundidad el impuesto de sociedades para aumentar la contribución, en especial, de las grandes empresas".

También, de gastar "sostenidamente, durante diez años, el 1% del PIB en construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda para generar un verdadero parque de alquiler protegido, social, sostenible y asequible de más dos millones de viviendas protegidas en los siguientes diez años". Es decir, público. Defiende que no se puede abordar, bajo ningún concepto, un "incremento de la edad de jubilación. Quien plantea estas cosas no ha estado ocho horas en un mostrador, en la caja de un supermercado o subido a un andamio". Por supuesto, defiende el "compromiso de actualizar las pensiones con el IPC. El PP no lo dice en su programa. ¿Se plantean entonces volver al 0,25 de Rajoy?", ha denunciado.

Y, todo ello, cargado a impuestos, claro está. A unos impuestos cuya recaudación se ha disparado con Sánchez en más de 100.000 millones de euros.