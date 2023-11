Sindicatos policiales exigen a Vox que deje de "coaccionar" a los antidisturbios que protegen Ferraz

Los pequeños disturbios y las cargas policiales se están convirtiendo en los últimos días en algo habitual al finalizar las protestas que se están convocando en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid contra la Ley de Amnistía que los socialistas y los independentistas catalanes han pactado para investir a Pedro Sánchez. Unos incidentes en los que participa un grupo muy minoritario de los asistentes a estas convocatorias.

En este contexto, durante las protestas de la noche de ayer jueves, el diputado de Vox Javier Ortega Smith se presentó ante uno de los mandos responsables del dispositivo de seguridad para advertirle de que tanto él como otro diputado de su formación política iban a estar junto a varios personas con cámaras vigilando de la actuación policial para que no se produjeran extralimitaciones en el uso de la fuerza.

No aceptamos ni actitudes violentas de ningún manifestante, ni abuso de la autoridad por parte de ningún agente. La Ley nos obliga a todos. El derecho a manifestarse pacíficamente en defensa de España y la Libertad, no es contrario al respeto al orden público. pic.twitter.com/dh6Fe8Cui1 — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) November 16, 2023

La grabación de esa conversación fue hecha pública por Ortega Smith a través de su cuenta en la red social X (antes conocida como Twitter) y redifundida por varias cuentas asociadas al partido, entre ellas, la principal de Vox. Una conversación que no sentó nada bien entre los agentes del cuerpo y que ha cristalizado este viernes con la emisión de varios comunicados censurando al dirigente de Vox.

La Unión Federal de la Policía (UFP) ha denunciado que el parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, "en un tono amenazante y abusando de su condición de diputado, trató de dirigir y coaccionar las actuaciones policiales para acomodarlas a sus intereses" y ha recordado que "ningún diputado tiene autoridad para amenazar, coaccionar o intentar dirigir ningún trabajo de la Policía".

"Nos hubiera gustado ver al señor Ortega Smith presentarse con su acreditación de diputado en la Plaza Urquinaona de Barcelona o en las manifestaciones de Rodea el Congreso a arengarnos de la misma manera que lo hizo ayer, pero en aquellos casos, como ahora, la Policía le importa muy poco y solo trata de obtener beneficio político a nuestra costa", ha considerado el sindicato.

"Estos policías son los mismos que defendían a su jefe, el señor Abascal, cuando le apedreaban en un mitin en Vallecas, pero entonces éramos los buenos", ha añadido la UFP, que ha considerado que "instrumentalizar la labor de la Policía, según quién esté detrás de las pancartas, es un grave error" y que los policías "ni antes éramos los piolines de Fernández Díaz, ni ahora somos los esbirros de Grande-Marlaska".

El sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios dentro del cuerpo, también ha valorado las palabras de Ortega Smith a uno de los mandos del operativo: "Creemos que estuvo fuera de lugar, que habló de unos hechos y un tipo penal inexistente. Necesitamos precisamente lo contrario, un llamamiento a la calma.

En parecido términos se ha expresado también el Sindicato Unificado de Policía (SUP), otro de los sindicatos mayoritarios del cuerpo: "Pedimos a Ortega Smith que como diputado, haga llamamiento a la calma y no use como arma arrojadiza a los policías como hicieron los independentistas en Cataluña. El trabajo de nuestros compañeros es siempre difícil, pocas veces comprendido, menos apreciado, pero es necesario para controlar a los violentos".

La Confederación Española de Policía (CEP), por su parte, ha pedido a los presidentes del PP y Vox que "adopten las medidas necesarias para que aquellos miembros de ambos partidos que han cuestionado el trabajo de la Policía de una forma gratuita e irresponsable, desprovista de datos y sin respeto al principio de presunción de inocencia, cesen de inmediato en una práctica que cuestiona a una de las instituciones esenciales para garantizar la convivencia y la seguridad de todos los españoles".