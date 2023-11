"Podemos desaparece ¡sin rechistar! De asaltar los cielos, a la cola del paro"

El Mundo



"El Supremo deplora la sumisión al Gobierno del fiscal general". "García-Castellón frena el intento de la Fiscalía de desinflar la acusación a Puigdemont de terrorismo". Dice el editorial que "la anulación por parte del Tribunal Supremo (TS) del ascenso de Dolores Delgado constituye un duro varapalo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al tiempo que evidencia la importancia de contar con un sistema garantista capaz de fijar límites a la arbitrariedad del poder".



"La higiene institucional exige unos límites de ética pública que el Gobierno vulnera. Prueba de ello es el debate que hoy acoge la Eurocámara como consecuencia de la preocupación suscitada por la proposición de Ley de Amnistía. El riesgo de daño reputacional a la democracia española es ostensible". "En este clima de desconfianza, Félix Bolaños exigió ayer renovar el Poder Judicial. Resulta difícil apelar a acuerdos de Estado en medio de la creciente erosión de la justicia. Si algo demuestra la deriva iliberal del Gobierno es la necesidad de preservar el Estado de Derecho". Van a por todas.

Federico Jiménez Losantos dice que "Bolaños es, en realidad, el vicedictador del nuevo régimen, por si el dictador Sánchez falta -no sé, algún virus marroquí- y el proceso de demolición del Estado de Derecho y la nación española debe continuar. Bolaños no es el brazo armado de Sánchez sino su reemplazo". "Antes fue ministro de Memoria Democrática, para tapar Paracuellos. Delegada esa tarea en la ETA, mandará jueces a la guillotina. No parará". No pararán.

Raúl del Pozo se entretienen con los muertos de Podemos. "Los cainitas, que a Pedro Sánchez le provocaban insomnio, han sido expulsados al este del Edén, lejos del paraíso del poder. Cuando el líder total formó el último Gobierno, decidió su alejamiento para poder dormir a pierna suelta después de haberse podemizado y plagiar algunas de sus políticas sociales. Ahora es el señor absoluto de los escaños ; solo tiene que rendir cuentas a los separatistas sin tener que soportar el radicalismo de los izquierdistas. Pero aunque sean menos, con autonomía, coraje e imaginación pueden seguir siendo peligrosos en la venganza". No son nada, Raúl, nada. Y no pueden hacer nada, tal vez pudieron, pero el dinero pudo más.

El País

Varios titulares sobre la embestida contra los jueces. "Félix Bolaños en el traspaso de la cartera de Justicia: "Renovar el Consejo General del Poder Judicial no es una opción, es una obligación"". "El Supremo anula el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal". "El PP busca hoy internacionalizar la batalla contra la amnistía con el pleno que impulsó en el Parlamento Europeo". "El juez García-Castellón decide ahora enviar al Supremo la causa contra Puigdemont sin esperar a que resuelva la Audiencia". Puf, García Castellón. Le harán un Liaño.



JORGE MARIRRODRIGA implora ahora por que no dejemos de hablarnos. "En España hay dos grandes corrientes políticas, una más conservadora y una más progresista, cuyos representantes en casi todos los niveles —cada uno cargado de sus buenas razones, justificaciones y agravios que le ha hecho el otro— han optado por no escucharse". "No es verdad". Jorge, que ha sido Sánchez con el apoyo de El País el que ha levantado un muro entre españoles.



Entre los desatinos nombre el "hijo de puta" de Ayuso, pero olvida qué lo motivó. De las barrabasadas socialistas, como la chulería y agresividad de Sánchez, Puente o Patxi López, ni palabra, pero sí de las manifas en Ferraz.



"Los españoles estamos dejando de hablarnos. Y sobre todo de escucharnos". Y mucha culpa la tiene El País y sus columnistas, a los que no se les cae el facha de la boca.

"¿De verdad es más difícil para la socialdemocracia hablar con el centroderecha que con quienes dicen abiertamente que no aceptan la Constitución y que no quieren saber nada del resto de la sociedad? ¿De verdad el centroderecha considera una oferta de diálogo a la socialdemocracia un ultimátum modelo "o esto o nada"?". ¿Cuándo ha dicho Feijóo o esto o nada?, señor Marrirrodriga.

ABC

"El Supremo tumba el dedazo del fiscal general en el ascenso de Dolores Delgado". "El de García Ortiz al frente de la Fiscalía General es solo un eslabón más de la cadena de designaciones arbitrarias hechas al amparo de este Gobierno durante los últimos cinco años para copar el mayor número posible de altos cargos institucionales con personas afines, e incondicionales del Ejecutivo socialista", dice el editorial. Ya lo avisó Sánchez. "Si a eso se añade que los fiscales de Cataluña en bloque han censurado que un diputado de Junts en el Parlament acusase a un fiscal concreto de 'lawfare', o la carta de reproche de una veintena de fiscales del Supremo a García Ortiz por no defenderles ante esta deriva, el resultado es el de un vigoroso despertar de las esferas más relevantes del mundo jurídico contra los abusos que sigue cometiendo –y agravando– el Gobierno mediante sus pactos con el independentismo y su sometimiento". En España esto ya no tiene remedio. Veremos si a Europa le queda algo de vergüenza.



De Podemos se ríe con especial crueldad Ignacio Marco. "Siguen 22 ministerios, una cifra a todas luces exagerada y cumple el guion del feminismo, justo ahora que Irene Montero, ya exministra de Igualdad, pierde el empleo. Podemos desaparece del organigrama... ¡sin rechistar! De asaltar los cielos, a la cola del paro. Ni el santo Job mostró tamaña mansedumbre". Ya lo dice el refrán, perro ladrador, poco mordedor. Qué poca dignidad han demostrado.

La Razón

La Razón celebra con los Reyes su 25 aniversario. "El Supremo anula el ascenso de Dolores Delgado". Qué duda cabe de que es la noticia del día. Nos esperan semanas de duelo entre el Gobierno y los jueces. "Un Parlamento Europeo vigilante debate hoy sobre la ley de amnistía". Bueno, veremos si Europa da la talla.



Juan Ramón Lucas dice que "Sánchez vendió en la presentación de su nuevo equipo, en otra de esas inaceptables comparecencias sin preguntas que terminamos tragando, que este era un gobierno político. Más político que el anterior. No tengo muy claro qué quiere eso decir, pero según establece el buen entender de los compañeros analistas la cosa va de identificar política con orden partidario y acción política con no dar ni agua al oponente. O sea, hacer gobierno contra los contrarios y oposición a la oposición". "No sabemos lo que hará este Gobierno. Pero sí que mantendrá la cohesión y la voz única que requiere defender desde arriba el muro que el Gobierno va a levantar contra la mitad de los españoles". Peligrosísimo.



Y Pedro Narváez despide a Podemos. "Irene y Pablo hoy son el resultado de un fracaso personal, pero no de la buena nueva que vinieron a anunciar. Abrieron las puertas del más allá, hasta entonces guardadas por alguna criatura mítica, a la antipolítica, al más descarado de los populismos y, una vez de par en par, les dieron con la puerta en las narices. En esta legislatura «cabalgarán contradicciones», eso que tanto les gusta, que es fundamentalmente dar por saco".

"Creímos que en Galapagar mandaba el macho alfa cuando era ella la que imponía sus condiciones a todo el que se acercaba al círculo del poder marital. Irene impuso un matriarcado, perdedor, pero matriarcado. Es el único provecho que le sacó a ser ministra". Creímos que el peligro estaba en Podemos, que eran unos pobres pelagatos de universidad. Y no vimos venir a tiempo que el peligro mayor de la democracia estaba en Pedro Sánchez y el PSOE. Pagaremos nuestra ceguera.