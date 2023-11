Miguel Tellado: "La culpa no la tienen los independentistas, la tiene quien les da poder"

En el grupo parlamentario del PP habrá un cambio en su portavocía que será anunciado en los próximos días tras el paso atrás de Cuca Gamarra y uno de los principales candidatos a sucederle es el actual vicesecretario de Organización del PP y diputado por La Coruña es Miguel Tellado. El parlamentario ha analizado la situación política que vive España en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio asegurando que es "inédita" como "no habíamos vivido en 45 años de democracia".

Tellado ha afirmado que "un elemento esencial de la democracia como es la separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y que todos los españoles tienen que ser iguales ante la Ley no es respetado, no por un partido sino por un Gobierno y se convierte en moneda de cambio para que quien ha perdido las elecciones pueda gobernar secuestrado por un grupo de partidos que lo que quieren es debilitar el Estado para llevar adelante su proyecto secesionista".

"Desde el PP tenemos que asumir esta legislatura no sólo como la defensa de lo que los 8 millones de españoles que nos han dado su confianza reivindican y quieren sino como el partido que tenemos la obligación de defender al constitucionalismo del que ha desertado el PSOE", ha asegurado el vicesecretario de Organización de los populares que ha puesto como ejemplo la intervención de la socialista Iratxe García en el Parlamento Europeo. Ha dicho que el PSOE "ha tenido que desdecirse de todo lo que ha dicho en los últimos años cuando iba a Europa a pedir que se entregue Puigdemont" y ahora dice "que no pasa nada y esto es para mejorar la convivencia en España".

El vicesecretario de Organización del PP ha dicho que "aquí no hay mejora de la convivencia. Esto se trata, y lo ha explicado muy bien ayer torpemente Óscar Puente, realmente lo que han hecho es comprar siete votos que hacían falta para la investidura de Pedro Sánchez y a un precio altísimo para la democracia en nuestro país". Miguel Tellado ha asegurado que "si se ataca la separación de poderes y a los jueces, España ya no es una democracia como son el resto de países de nuestro entorno comunitario". "Por lo tanto nuestra postura tiene que ser dura, contundente, firme, serena, pero tenemos que llamar a las cosas por su nombre", ha añadido.

"Los debates en el Parlamento Europeo son ágiles y breves y es muy difícil profundizar, pero la realidad es que hemos conseguido que Europa fije su atención en esto. Y hemos conseguido internacionalizar el problema que tenemos en España y que Europa sepa que antes o después va a tener que actuar porque el Estado de Derecho de un Estado miembro está en peligro y quien lo pone en peligro es el Gobierno de la nación y esto es tremendamente grave. Eso obliga además a que Europa actúe sin ninguna duda y el que pone en peligro el Estado de Derecho en España es el presidente de turno del Consejo, que no es cosa menor", ha destacado Miguel Tellado sobre el pleno sobre la amnistía en el Parlamento Europeo celebrado el pasado miércoles.

Votantes socialistas arrepentidos y el "cinismo" de Page

Miguel Tellado ha destacado que "la victoria electoral del 28 de mayo es una victoria sin precedentes. Había elecciones autonómicas en doce CCAA y gobernamos en nueve. Le hemos dado un baño al PSOE y por eso Pedro Sánchez se vio obligado el 29 de mayo a convocar unas elecciones generales para tratar de salvar los muebles. Lamentablemente los salvó, pero los salvó por cuatro votos porque el PP ganó las elecciones cincuenta días después y hay que recordar de donde veníamos".

Ha añadido que "de las cincuenta capitales de provincia de España el PP gobierna en treinta y el PSOE se ha quedado en la menor dosis de poder territorial de toda su historia. Lamentablemente Pedro Sánchez ha conseguido salvar los muebles pactando con todos los partidos que quieren debilitar el Estado y esa es la situación tremendamente grave en la que estamos y al PP le toca hacer una oposición responsable y seria y ser la voz de la gran mayoría de gente que no quiere un Gobierno de Sánchez incluso de los votantes de Sánchez que se sienten engañados".

"Hay mucho votante socialista que se siente traicionado. Otra cosa son los cargos y los líderes del PSOE que forman parte de la gran mentira de Pedro Sánchez", ha destacado el vicesecretario de Organización del PP. "No me vale el discurso de Emiliano García Page. Es un cinismo absoluto que tiene un recorrido muy corto porque puedes decir una cosa, pero en el momento que haces la contraria demuestras que tu palabra no vale de nada. Al final es lo mismo que Sánchez", ha explicado.

"La culpa no la tienen los independentistas"

El vicesecretario de Organización del PP ha hablado de las manifestaciones que su partido está dirigiendo desde septiembre y del éxito de las mismas. Ha sacado pecho por la organización de las 52 manifestaciones simultáneas en toda España que sacaron a "2 millones de españoles a la calle". Cree, sin embargo, que tienen "que actuar en todos los ámbitos: institucional, internacional y social" y que "hay que llamar a la sociedad civil a que se movilice" porque "lo que está pasando en España es tremendamente grave".

Miguel Tellado ha señalado que "no le podemos dar carta de naturaleza y normalidad a lo que está haciendo Pedro Sánchez porque no es normal. Porque el Estado de Derecho no puede ser moneda de cambio para una investidura; porque atacar la independencia judicial es algo inasumible en una democracia moderna y es lo que está haciendo Pedro Sánchez, amedrentando a los jueces". El vicesecretario de Organización del PP ha añadido que "esto no lo está liderando el PP" sino que lo hace "la sociedad civil y que hay mucha gente que está alzando la voz". "Estamos consiguiendo que la ciudadanía y la sociedad civil alcen la voz contra algo que es una amenaza a la democracia de nuestro país", ha dicho Tellado que ha dicho que "la culpa no la tienen los independentistas, siempre han estado ahí y hoy tienen menos representación parlamentaria que en otros momentos. La culpa la tiene quien les da poder que es Pedro Sánchez".

¿Portavoz parlamentario?

Tellado ha evitado responder a la pregunta de si le gustaría ser el portavoz del Grupo Popular en el Congreso. El diputado por Coruña ha dicho que se ve "donde siempre, al servicio de un proyecto político que es el de Feijóo, primero en Galicia y, luego, a nivel nacional". Ha aplaudido el recorrido del expresidente de la Xunta como líder del PP, ya que "hemos sido capaces de devolverle la moral a todo un partido, las ganas de ganar", y ha manifestado el deseo de "ser capaces, más pronto que tarde, de echar a Pedro Sánchez".

Sobre una antigua portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, sí que se ha pronunciado con mayor claridad: "Es un activo de nuestro partido y es un activo irrenunciable. Está en las listas porque aporta talento y es una persona a la que hay que escuchar".

Relación PP-Vox

Tras aplaudir la victoria de Milei –"es una gran noticia para Argentina, un soplo de aire fresco fundamental"–, el vicesecretario de Organización del PP ha dicho que la relación de su partido con Vox es la "normal" entre dos formaciones que "comparten un espacio", aunque "ellos son un proyecto más conservador que el nuestro".

Tellado ha señalado que "la izquierda y Sánchez han decidido convertir a Vox en la excusa para que le voten como un mar menor", rememorando aquello que dijo Sánchez en su discurso de investidura de que hay que "levantar un muro y dividir España en dos": "Si Vox dedica parte de su tiempo a criticar al PP, se equivoca. El objetivo de cualquier demócrata es acabar con el Gobierno de Sánchez".

El diputado gallego ha indicado también que "Vox ha sido el resorte electoral que ha utilizado Sánchez para agitar al electorado" y, centrándose en Galicia, ha recordado que "el voto que no se traduce en escaños, es un voto estéril. Un voto que al PSOE le interesa". "Hay que hilar fino para sostener esa mayoría y mantenerla. Vox no tiene posibilidades en ninguna de las cuatro provincias de sacar un escaño. (…) Para Galicia, y después, para España, sería una tragedia un gobierno del PSOE y BNG", ha agregado.

"Sánchez debería avergonzarse"

En la sección de los oyentes de Es la Mañana de Federico el vicesecretario de Organización del PP ha asegurado que en su partido se sienten "orgullosos" de "todos los pactos de Gobierno que hemos suscrito" y que no renuncian "a la legitimidad de nuestros pactos". Ha advertido: "no aceptamos ninguna lección de quien ha pactado con Bildu o quien pacta con un prófugo de la Justicia fuera de España".

Además ha destacado que "Sánchez debería avergonzarse de cómo ha llegado a la presidencia del Gobierno y cómo se va a mantener" y ha recordado que "no ha habido arrepentimiento" en los golpistas que el PSOE pretende amnistiar sino que tienen "voluntad" de volverlo a hacer. Cree que la amnistía es "un insulto a la inteligencia de todo un país" del que se pretende "reescribir su historia".

Miguel Tellado también ha dicho respecto al pacto de investidura de Sánchez con los golpistas que "lo importante no es que te roben un Gobierno o no sino que no se ha respetado la voluntad mayoritaria" y que "en este país los más engañados en este momento son los que han votado a Pedro Sánchez. En campaña todos los socialistas negaban la amnistía".