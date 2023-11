Alegría se une a Óscar Puente en su destrozo de la argumentación socialista sobre la amnistía

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, reconoció este viernes que una amnistía para el proceso independentista catalán "seguramente no estaba" en sus planes antes del 23 de julio, pero el resultado obtenido en las elecciones generales les hizo incluirla.

"Seguramente en nuestra hoja de ruta no estaba para estos momentos, pero es que en la vida y en la política uno no elige los momentos", admitió en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, argumentando que el 23-J los ciudadanos fueron "muy claros" en las urnas y presentaron dos opciones: o gobernaba "la derecha con la ultraderecha" o continuaba el Gobierno "de progreso".

Seguía así Alegría la estela de Óscar Puente que hace dos días echó por tierra toda la argumentación socialista sobre esta cuestión. No es por concordia por lo que se lleva a cabo esta medida, es por la necesidad de permanecer en el poder. "Hacer de la necesidad virtud", tal y como afirma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro de Transportes admitió en una entrevista que "probablemente no" se hubiera redactado si no la necesitaran para la investidura. "A nadie se le oculta que adoptar esta medida en este momento se vincula con la formación de gobierno. Sin esta medida, la investidura no es posible", afirmó.

"¿Si no hubierais necesitado esto -en referencia a la amnistía- para la investidura lo hubierais adoptado?". "Probablemente no, pero estoy seguro que a lo largo de la legislatura la medida hubiera acabado imponiéndose", añadió también en una entrevista en el Canal 24 horas de TVE, recogida por Europa Press.

El ex alcalde de Valladolid defendió la necesidad de poner "luces largas" y "mirar el horizonte de los próximos años" porque, a su juicio, es mejor aplicar la amnistía en el "corto plazo" antes de que se produzcan "un montón de juicios, con una extradición de Puigdemont y que volvamos a la tensión del 2017".

De hecho, este viernes y ante el revuelo ocasionado por sus declaraciones, Puente ha puntualizado que se "trata de una polémica artificial" generada por el corte de unas declaraciones que no se difundieron de manera íntegra. Así, reiteró que la "amnistía ha sido necesaria o conveniente para llegar a un acuerdo pero también lo es para la convivencia de Cataluña. Y, por tanto, puede que no se hubiera hecho en este momento pero sin duda se hubiera hecho a lo largo del mandato", sostiene ahora. "Puedo hacer una comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida, podrían preguntar: oiga, ¿usted se habría casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo".