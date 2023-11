Los mensajes internos de Junts: "La unilateralidad no se negocia. La unilateralidad es"

Mientras Pedro Sánchez asegura en su investidura que lo mejor para "el bien de España" es amnistiar golpistas y pactar con todos los separatistas y proetarras que quieren acabar con España, los mensajes internos de los canales de las bases de Junts no dejan lugar a dudas de la verdadera intención de los aliados necesarios del PSOE: "La unilateralidad no se negocia. La unilateralidad es". El nuevo golpe ya ha empezado a prepararse.

Algunos de los mensajes de esos chats son tan obvios que llegan al campo de la obscenidad. "El hecho de que los partidos independentistas hayan tenido un papel central en las negociaciones que se han producido durante los últimos meses, ha generado el lógico debate sobre el alcance, las consecuencias y los réditos políticos de los acuerdos a los que se ha llegado para realizar lo posible". Y, "ley de amnistía aparte, uno de los aspectos que ha concentrado más polémica ha sido lo que han llamado la ‘renuncia a la unilateralidad’, renuncia que no aparece en ningún punto del acuerdo", señala el texto.

"¿Unilateralidad por parte de quién?", se pregunta el comunicado que circula entre simpatizantes y bases de Junts. "Como podemos ver estos días, cuestionar la unidad de España es un anatema. Un hecho sagrado que para amplísimos sectores de la sociedad española es más importante que la democracia o los derechos y libertades de los ciudadanos, innegociable". "El dilema está claro: o hablar o combatir. Por lo tanto, si el intento de negociación que ha iniciado Junts con el PSOE a partir del Acuerdo de Bruselas firmado el pasado 9 de noviembre fracasa, la unilateralidad de la parte catalana estará plenamente justificada", sentencia sin miramientos.

Traducido: que, o hay referéndum pactado, o habrá declaración unilateral de independencia por parte de los separatistas de Carles Puigdemont. "Es muy diferente que una negociación haya fracasado, vía reuniones bilaterales en Ginebra con mediadores internacionales de por medio, que no saber qué ocurre porque no se ha intentado. Porque la unilateralidad ni se programa ni se renuncia. La unilateralidad es. Es una forma de acción o decisión con la que se avanza de forma independiente y no cooperativa con otros actores o instituciones políticas, y que no necesariamente debe estar impulsada por las instituciones", señala. "Sabemos que los actos unilaterales no son generalmente aceptados por la comunidad internacional de forma automática, pero también sabemos que la forma en que reacciona depende de varios factores, como su justificación. O su éxito", añade.