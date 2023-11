Campo se plantea votar en contra de la amnistía si el Tribunal Constitucional no aprueba su abstención

El magistrado izquierdista del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, se plantea votar en contra de la Ley de amnistía del 1-O si el Pleno del Tribunal de Garantías no aprueba su petición de abstención en la causa.

La semana pasada, el que fuera ministro de Justicia con el Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba su intención de apartarse en la futura deliberación sobre la amnistía con el objetivo de intentar preservar "la imparcialidad" del tribunal. Campo concedió como ministro los indultos a los golpistas del 1-O y se pronunció públicamente en contra de la amnistía.

Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Libertad Digital destacan que "Campo con su abstención ha intentado quitarse de en medio de cara a una futura deliberación, para evitar tener que votar en contra de la Ley de amnistía". Su propuesta de abstención se producía tras la presentación de un recurso de amparo formulado por un particular sobre la admisión parlamentaria de la Ley Orgánica de Amnistía.

Desde el Constitucional, matizaban entonces que dicho recurso de amparo "se encuentra todavía en una fase preliminar de subsanación de defectos procesales advertidos en la presentación de la demanda. En su momento, y si procediera por continuar adelante el recurso en el que se formula, el Pleno resolverá sobre la solicitud del magistrado".

"Si finalmente el TC no admite a trámite el recurso en el que se ha basado Campo para fundamentar su abstención, éste podría votar en contra de la Ley. Este escenario podría conllevar un resultado en el Pleno de 6 votos a 5, a favor del bloque izquierdista", añaden.

Tal y como publicó LD, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, no se quiere abstener en el Pleno sobre la amnistía porque no se fía de su vicepresidenta, la magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán. Conde-Pumpido considera que esta magistrada posee un escaso perfil jurídico y muy poco carisma. Por ello, se niega a abstenerse porque teme que si él no lidera la deliberación sobre la Ley, a Montalbán se le puede ir de las manos la votación.

Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que "la decisión de Campo de abstenerse no gustó nada a Conde-Pumpido, al que pilló con el pie cambiado. El mismo día que se conoció la decisión del magistrado, Conde-Pumpido convocó a todo el bloque izquierdista en su despacho y afeó al exministro de Justicia su decisión de abstenerse. A partir de ahora se ha abierto la veda de otras posibles abstenciones en el sector izquierdista y los focos apuntan hacia Conde-Pumpido".

Campo es juez en excedencia. Fue ministro de Justicia en el Gobierno de Sánchez entre enero 2020 y julio de 2021, diputado por Cádiz en el Congreso de los Diputados entre 2015 y 2020. También ejerció como secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía, director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta o secretario de Estado de Justicia. Además, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2001 y 2008.

El PP podría haber dado la vuelta a la votación

En la actualidad, el Constitucional está compuesto por 7 magistrados izquierdistas y 4 conservadores. Con la hipotética abstención de Conde-Pumpido y el voto en contra de Campo, se produciría un empate de 5 a 5, que obligaría a la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, a ejercer su voto de calidad para que el sector izquierdista avalase la constitucionalidad de la Ley de amnistía.

No obstante, en este hipotético escenario, los populares podrían haber incluso ganado la votación y tumbar la amnistía por 6 votos a 5, si hubiera exigido al PSOE elegir en el Senado al magistrado que le correspondía designar durante la última renovación del Constitucional y que aún no se ha designado.