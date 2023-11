La "fruta podrida" de El País: a degüello contra Feijóo y mimitos a Moreno Bonilla

El Mundo



"Junts y ERC se vieron en secreto con los verificadores del final de ETA para su "proyecto"". Ya son ganas de liarla. "El discurso de Felipe VI marca el inicio de la legislatura de la impunidad para el 1-O". La última investidura de la democracia, si Dios no lo remedia, y Dios no parece estar por la labor de hacer el trabajo que los españoles no hicieron en las urnas.



Dice Federico Jiménez Losantos que "el precio de su investidura, que sobre la amnistía incluye la cacería de los jueces por soviets políticos, y la servidumbre de los españoles a Cataluña por 15.000 millones de euros al año, aboca al despotismo personal". Ahí es nada. No solo no echamos a Sánchez sino que le vamos a dejar que nos atraque. "Sánchez es lo único que tienen en común los enemigos de España, del partido de la ETA y el de las nueces al golpista catalán de izquierda y de derecha, y las 12 tribus comunistas. Por eso, su estadía en el poder, sin límites legales, es y sólo puede ser una dictadura. La base de su mayoría parlamentaria es el veto a la alternancia de poder, el muro que proclamó en su investidura. Sánchez estará en Moncloa el tiempo de desguazar el Estado para sus socios. Ni un día más". "Este abrezanjas, cavafosas y levantamuros destruyó el PSOE, ha dividido España y ahora la Unión Europea con su «reconocimiento unilateral del Estado de Palestina»". "Lo que reconoce Sánchez por su cuenta, como en el Sáhara, es la legitimidad del terrorismo contra Israel, al que Yolanda quiere juzgar, además, por genocidio. Esto ya no es Europa. Es la república bolivariana de Sánchez". Porque al igual que los españoles, Europa silba y mira al cielo.

El País

Miguel Barroso y Miguel Contreras, los que realmente mandan en el periódico ultra, hacen a la perfección el papel de Tullius Detritus, el cizañero de Asterix. Tampoco es la primera vez. "El nuevo portavoz del PP en el Congreso genera recelos en el partido". Bravo, Feijóo, si a El País no le gusta es que has dado en el clavo. "Dirigentes, exdirigentes y diputados dudan de la idoneidad de Tellado para la portavocía del Congreso por su "falta de experiencia parlamentaria" y su perfil de "fontanero puro y duro"", dice Elsa García de Blas, al dictado de los Migueles. Todo un acierto de Feijóo. Lo de perfil duro les encanta a los supuestos periodistas del panfletillo ultrasanchista. Elsa de los Migueles pone a caldo al pobre Tellado, que no vale para nada, que es un parlamentario pésimo, que no le llega a Sánchez a la suela del zapato, que no tiene ni idea de nada. Y eso que ni se ha estrenado. Hala, señor Tellado, bienvenido a la basura periodística, si tiene alguna duda sobre algo pregunte a Ayuso, ella ya está curtida en insultos y descalificaciones en el panfleto de Sánchez.



Y cómo no, no podía faltar en el relato la presidenta de Madrid, que es la única que sabe responder a la tropa mediática sanchista sin cortarse un pelo. "La elección de Tellado, pese a las dudas de sectores del partido, convence en cambio a los halcones del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió este martes que el nuevo portavoz es un "excelente político" y lo hará "muy bien"". Con seguir los pasos de Ayuso tiene el éxito asegurado.



El periódico sanchista está entregado en cuerpo y alma al equipo de Feijóo. "El Gobierno sale en tromba contra los cambios de Feijóo: "No vamos a alimentar esa fruta podrida"", dice Carlos Cué. Pero si la legislatura ni siquiera ha echado a andar, qué les pasa a estos. "El Gobierno cree que la oposición le está poniendo las cosas más fáciles de lo previsto al optar por una línea dura". Hombre, Cué, más duro que levatar un muro contra más de media España, insultar y llamar fascista a medio país. Es difícil superar en dureza a Sánchez y sus pregoneros. "Los primeros cambios en el equipo de Alberto Núñez Feijóo, en especial la decisión de poner a Miguel Tellado como portavoz parlamentario, son para el Ejecutivo una prueba clara de que el líder del PP está atrapado en su competición con Vox y con el ala dura de su partido, encabezada por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y eso limita mucho su tarea como jefe de la oposición". Claro, ya se ha visto el fracaso de Ayuso, que ha barrido al PSOE en Madrid. Que a Sánchez le iría peor con un "moderado como Moreno Bonilla que logró una inesperada mayoría absoluta", dice Cué. Y Ayuso, Cué, te informo de que la presidenta logró mayoría absoluta en Madrid, que por lo que veo no estás bien informado.



"Frente a las cámaras, el Gobierno ha decidido recibir los cambios en el PP con extrema dureza". ¿Les ha llamado fachas? ¿Que va a levantar un muro? ¿Les ha difamado? Sánchez en estado puro. "Pilar Alegría dejó muy claro desde el primer momento que ahora que ya no estamos en periodo electoral el equipo de Sánchez sí piensa utilizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros para responder a las acusaciones más duras de la oposición". Vamos, lo que ha hecho siempre, y también en periodo electoral.



"El Ejecutivo entra al choque con el PP, pero sostiene que lo hará de manera diferente. "No vamos a perder la calma, no vamos a discurrir por la senda de los insultos y la crispación. No vamos a alimentar a los jóvenes con esa fruta podrida", remató Alegría". La fruta podrida están en el Consejo de Ministros y sus colegas del lado del muro. Muro que solo levantará Sánchez para que el PP le entregue el CGPJ. Dèja vu.



Y el editorial, más de lo mismo. El acuerdo de Doñana es "un ejemplo de colaboración responsable entre administraciones gestionadas por partidos de distinto signo", no como la pérfida Ayuso, que es muy mala, una bruja, y tal, y tal. No envuelvan el pescado con esta basura llamada periódico que se les puede pudrir.

Pero ahí no acaba la cosa, no. Pablo Ordaz dice que "la tarea más urgente para el líder del PP es redefinir su perfil: o conciliador como Juan Manuel Moreno o radical como Isabel Díaz Ayuso". Conciliar con quien levanta un muro, te difama y te insulta a todas horas es complicado. Muy preocupados deben estar en El País para dedicar a los cambios de Feijóo todo el periódico.

ABC

"La Guardia Civil reconoce en un informe que usa balizas prohibidas". "Ester Muñoz, Noelia Núñez, Paloma Martin y Ana Alós entran en la cúpula de Feijóo para reforzar el marcaje al Gobierno". Pero como dice Ignacio Camacho, más allá de los nombres, "el tiempo dirá si ha acertado, pero más allá de ese entorno inmediato quedan pendiente tres trabajos. Elaborar un discurso claro, definir la relación con Vox y levantar un proyecto programático". Sobre todo lo de Vox, que es un grano en dicha sea la parte. "La propaganda sanchista sabe sacar partido de las vacilaciones y dispone de fuerza suficiente para agrandar cualquier brecha. El ímpetu, a menudo hiperbólico, de Vox no admite distancias medias. O se está lejos o se está cerca. Y conviene encontrar pronto la manera de que se sepa". Es hora de abordar ese problema al que Sánchez se aferra como un clavo ardiendo.



"No habrá proyecto hasta definir con claridad qué relación quiere tener con Vox. Ahí desbarraron antes de las generales", dice Teodoro León Gross. A Teodoro, antes columnista de El País, no le mola nada Tellado. "Si colocar a Tellado de portavoz es el símbolo de esta revolución, poco recorrido va a tener. Se necesita algo más que un estilo. Y quienes elogian a Tellado por su «puño de hierro en guante de seda» aún deberían aprender a distinguir la seda del poliéster áspero". O sea, Feijóo, Ayuso, Federico. Hay una larga lista de políticos y columnistas que no distinguen la seda del poliéster áspero. Deberían llamar a este señor para que se lo explique.



"En definitiva, puede tener buenos nombres para un plan, pero un buen plan no son los nombres. Y esa es la inmadurez del proyecto de Feijóo, inviable ante un rival sin escrúpulos con una idea clara de lo que está dispuesto a hacer: todo". Ese es el problema, señor Teodoro, que para ser como Sánchez te tiene que gustar mucho, pero mucho, la fruta. Y eso es muy complicado para cualquier persona mínimamente normal.

La Razón

"Dudas sobre la validez del informe de la amnistía". "Letrados cuestionan el documento de los servicios jurídicos para avalar el trámite de la proposición de ley por ocultar a sus autores". Preocupado, está Sánchez.



Marhuenda también le da vueltas a la estrategia de Feijóo. "Con el arranque de la legislatura se plantea qué tiene que hacer Feijóo. El poderoso aparato del sanchismo mediático no para de aconsejarle sobre cuál debe ser su estrategia. En las tertulias, las columnas y las declaraciones más variopintas escuchamos que tiene que apoyar la ley de amnistía y entender las cesiones hechas a los independentistas, aunque estos no hayan renunciado a nada". "No les gusta la elección de Tellado. Es demasiado combativo. En las catalanas y vascas, su papel es ayudar. Esto, según la izquierda mediática que tanto quiere a Feijóo, le permitirá llegar a la Tierra Prometida dentro de algunas centurias". Pobre Feijóo, le van a volver tarumba. Nadie sabe cómo vencer a Sánchez. Y la ley electoral y la existencia de Vox no mejoran las cosas.