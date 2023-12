El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Dominguez, ha pasado por los micrófonos de esRadio en el programa especial de Es la Mañana de Federico desde Santa Cruz de Tenerife. El además presidente del PP regional, ha resaltado la situación de "desapego político" que sufre el archipiélago por parte del Gobierno de Sánchez, y como los canarios son los grandes olvidados a pesar de atravesar serias dificultades como la crisis migratoria o las huellas persistentes de la tragedia de La Palma.

Dominguez ha reconocido que el Ejecutivo canario, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, tiene una relación "muy saludable" a pesar de las discrepancias y desacuerdos que ha supuesto el apoyo de sus socios a la investidura del ahora presidente Pedro Sánchez, pero ha dejado claro que "es una decisión de una formación concreta" que nada tiene que ver con su Gobierno de coalición y que, en su opinión "se equivocan" porque "firmar con Pedro Sánchez no tiene ningún sentido, porque todos sabemos que no va a cumplir, que nos va a engañar como ya ha hecho".

En este punto, ha subrayado el incumplimiento del Estado en las subvenciones que iba a proporcionar para recuperar La Palma, y que siguen esperando "esos 100 millones que dijo que iba a dar para compensar las pérdidas", y que ahora además, miles de agricultores palmeros tendrán que devolver parte de las ayudas que en aquel momento recibieron, por un error de cálculo de la administración anterior, que además, ha dicho "nos ha dejado una deuda a pagar de 102 millones de euros que son las ayudas COVID, concedida en 2021, y que todavía, a 2023, no se ha pagado. Esto le está suponiendo a los canarios 8.000 euros diarios de intereses".

El presidente del Partido Popular canario, ha lamentado que todas las miradas "están puestas en Cataluña y el País Vasco", y que las islas, "están políticamente muy lejos" de los intereses del Gobierno central, y por ello no se explica como Ángel Víctor Torres Pérez, el secretario general del PSOE en Canarias, haya aceptado la cartera del Ministerio de e Política Territorial y Memoria Democrática desde 2023. "Entiendo que se le haya dado el ministerio porque es sumiso a Sanchez,pero no entiendo que lo haya aceptado". "A mi si me proponen ser miembro de un consejo que va a hacer más pobres a los canarios, que va a trabajar en una amnistía y que ha pactado con terroristas e independentistas, me extraña que hubiera aceptado".