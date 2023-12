La "hercúlea tarea" del pobre mediador: "Garantizar que Sánchez haga honor a la palabra dada"

El Mundo



"El PSOE aceptó incluir el terrorismo en la amnistía a última hora y tras advertir a Junts: "Europa nos lo puede tumbar"". "Los negociadores advirtieron a Junts pero lo terminaron aceptando para poder cerrar el pacto. Se manejaron 18 borradores de la ley y Puigdemont recibió a Oriol Pujol en Waterloo para ver si podía incluir a la familia". Y todo por siete votos. Sánchez, eres una puñetera vergüenza para este país. Ah, y ya tenemos mediador.Un salvadoreño. Dice Santiago González que "el sanchismo tuvo varias posibilidades para elegir verificador", pero todos tenían "demasiado nivel para Sánchez. A él le iba más un verificador tercermundista, a tono con las partes contratantes y con sus representantes: Santos Cerdán y Miriam Nogueras. El Salvador no era una mala opción. Pudieron sentar en la mesa a la Mara Salvatrucha para que hiciera juego con los delincuentes del PSOE y Junts, pero les bastó con elegir a un diplomático salvadoreño, Francisco Galindo".



Según el editorial, "el perfil del mediador en las negociaciones secretas del PSOE y Junts -un diplomático salvadoreño experto en derechos humanos, refugiados y conflictos guerrilleros- confirma que el Gobierno se ha plegado por completo al falaz relato independentista, según el cual España es una democracia imperfecta en proceso de pacificación. Solo así se explica que, a la estrafalaria escenificación de la cita en Ginebra, se sumara el arbitraje de un verificador, Francisco Galindo, con experiencia en crisis como la de los refugiados en Tayikistán o los acuerdos de paz en Colombia". Vamos de locura en locura.



Federico Jiménez Losantos dice que el tal Galindo "es el mediador o celestino para rendir España al prófugo Puigdemont y su amigo Putin". "Galindo negocia amnistías entre Estados con «escuadrones de la muerte» y narcoterroristas que roban, matan y secuestran para imponer una dictadura a la cubana. La clave es equiparar al Estado con los sediciosos, y poner al mismo nivel moral e institucional al soldado regular y al terrorista violador. A partir de ahí se negocia, obviamente, la rendición del Estado y el triunfo terrorista".



"España no tiene «escuadrones de la muerte», salvo la ETA. Tiene unas Fuerzas Armadas, una Guardia Civil y una policía que, con la ley en la mano, se jugaron -y cientos perdieron- la vida luchando contra el terrorismo. Tenemos un Estado que no es Suiza. Tenemos unos jueces que no son, aún, subversivos comunistas, ni laufaros. Y tenemos una democracia que hizo la Transición en las Cortes, no en la Habana. Pero tenemos a un Pedrito Banana dispuesto a quedarse en el poder humillándonos a todos. Lo está consiguiendo". Sí, lo está consiguiendo, Pedrito Banana y un peligrosísimp Partido Socialista que se está cargando el país.

El País

El periódico del régimen se atreve a publicar encuestas, totalmente desacreditadas desde el rotundo fracaso del 23J. "La derecha alcanzaría la mayoría absoluta por primera vez desde el 23-J". Para creérselo. "El PSOE se resiente de los pactos con el independentismo, pero no se desploma, según el barómetro de diciembre de EL PAÍS y la SER". Encuestas, ya se sabe, cobran una pasta y no dan ni una.

Anabel Díez nos cuenta la estrategia de Sánchez. "Las dos líneas divergentes en las que trabajan la parte socialista del Gobierno y el PP son evidentes, pero no excluyen otras. El Ejecutivo de Pedro Sánchez desgranará en breve una panoplia de iniciativas, la mayor parte preanunciadas, de carácter socioeconómico. El PP tratará de no confrontar con ellas, aunque sean controvertidas. Su asunto es la amnistía, cuya tramitación en las Cortes se convertirá en una mascletà continua. Por necesidad, por calendario electoral y porque España no puede quedar petrificada en las negociaciones con los independentistas catalanes, los socialistas dedicarán muchas energías al resto del país". Y como la borreguita sanchista obediente que es, Anabel se traslada a Galicia y al País Vasco. "Los socialistas y Sumar, muy por separado, se preparan para ir a las urnas en Galicia en el primer trimestre; y no mucho más tarde en el País Vasco". Pues muy bien.



"La apuesta del PSE es Eneko Andueza, que ayer oficializó su candidatura a lehendakari", sobradamente conocido por todo el mundo. "En paralelo, el PSdG entroniza a José Ramón Gómez Besteiro como candidato a la Xunta de Galicia". Ese es más conocido, estuvo metido en varios casos de corrupción que no llegaron a nada, como casi todos los del PP, y en especial, el de Díaz Ayuso a la que calumnia Sánchez amparado en la inmunidad parlamentaria.



"No hay razones, sino todo lo contrario, para que el PP varíe su estrategia de ataque a discreción a Pedro Sánchez. Pero el curso acaba de empezar. Este miércoles, en el 45º cumpleaños de la Constitución, se disputará el primer asalto de una pugna por ver quién la ama y respeta más. No se prevé una celebración amable". Lo mismo porque desde que Pedro Sánchez llegó a la política no hay nada que celebrar. Y ya, como el periódico del régimen no quiere hablar de lo que pasa en España da para poco.

ABC

"Feijóo mantiene el pulso de la calle y anticipa más protestas". Sí, es curioso, pero la furia ciudadana no decae. "La falta de coordinación entre Moncloa y Exteriores aviva los errores diplomáticos de Sánchez". "El balance de estos últimos años sitúa a España como un país errático en política exterior, militante contra países socios y preso de las ocurrencias de su Gobierno. En tres años han sido llamados a consultas los embajadores en España de Marruecos, Argelia e Israel", dice el editorial. Sí, se está luciendo. Y estamos a un paso de romper con Italia por el bocachanclas de Moncloa.



"A Sánchez ya se le ha tomado la medida en Europa, no solo por la mediocridad de la presidencia europea, sino también por la contaminación de su posición institucional con un activismo ideológico que no tiene nada de socialdemócrata". Ya era hora, a ver si Úrsula deja de mirarle como a un tío guapo y se fija un poco en su parte política.



"Y aún queda abierto el capítulo de la proposición de ley de amnistía y el papel lamentable del ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras disfrazarse de portavoz del comisario Reynders y anunciar la «cero preocupación» de Bruselas por el Estado de derecho en España. Poco tardó la Comisión en desmentir que no le preocupe la amnistía que se tramita en España y que Reynders vinculó en la Eurocámara con el artículo 2 del Tratado de la UE, en el que –tome nota el ministro de Justicia– se menciona expresamente el Estado de derecho como fundamento de la Unión". Y Bolaños, en un alarde de diplomacia, llamo embustero a Reynders, que p'a chulo yo. "España deambula por el concierto internacional como un país extravagante y cada día menos fiable". Sánchez cree que puede maltratar a todo el mundo como hace con más de media España.



José F. Peláez responde a Víctor Manuel, que dice que que "el problema de España es que tenemos una derecha «muy burra y cateta»". "Es posible que en la derecha haya mucho cafre. Pero la izquierda se ha convertido en algo aún peor, porque a la oscuridad intelectual, al silencio de los corderos ante los ataques del lobo y a su sumisión lanar al poder se le une un sectarismo deshumanizador, fanático y fundamentalista que niega hasta el dolor ajeno. Y es lógico: de aquellos polvos, estos lodos. Y de los muros, las paredes". Y ya de paso, aprovecho para poner aquí la letra de la canción que Víctor Manuel le dedicó a Franco, ese "gran hombre". "Hay un país que la guerra marcó sin piedad. Ese país, de cenizas logró resurgir. Años costó, su tributo a la guerra pagar. Hoy consiguió, que se admire y respete su paz. No, no conocí, el azote de aquella invasión. Vivo feliz, en la tierra que aquél levantó. Gracias le doy, al gran hombre que supo alejar, esa invasión, que la senda venía a cambiar. Otros vendrán, que el camino no habrán de labrar. Él lo labró, a los otros les toca sembrar. Otros vendrán, que el camino más limpio hallarán. Deben seguir por la senda que aquél nos marcó. No han de ocultar, hacia el hombre que trajo esta paz. Su admiración, Y por favor, pido, siga esta paz". Este sí que es un burro cateto. O algo más.

La Razón

"Feijóo endurece la oposición como respuesta al mediador". Marhuenda lo llama "la técnica del felpudo. Te tiras al suelo para ser pisoteado como muestra de pleitesía y sumisión infinita. En estos tiempos de hombres pequeños ética, moral y políticamente, nada mejor que enviar a Santos Cerdán como embajador plenipotenciario del sanchismo. Ahora podemos hacer una ucronía e imaginar cuál hubiera sido la reacción de la izquierda política y su poderoso aparato mediático. La ofensiva, como sucedió en tiempos de Rajoy, sería inmisericorde. Hubieran puesto la máquina de triturar en marcha. Lo hubieran aderezado con una brutal ofensiva institucional y judicial en España y la UE".

Dice Alfredo Semprúm que "hay cosas que es mejor tomárselas a rechifla para no acabar hecho un mar de lágrimas". Y es que el pobre mediador Galindo le da mucha penilla. "El embajador Galindo no debe ser consciente de que está amparando una negociación a espaldas de un Parlamento elegido democráticamente y fuera de los límites del ordenamiento jurídico de una democracia plena. Que una minoría, menos del 6 por ciento de los electores, tratan de imponer sus condiciones a la inmensa mayoría de los ciudadanos". Pero eso no es lo peor. "Se enfrenta a una tarea hercúlea: garantizar que Sánchez haga honor a la palabra dada". No le arriendo las ganancias.