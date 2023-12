Sánchez colabora con el Grupo de Puebla junto a Delcy Rodríguez mientras ataca a Israel y se entrega a Junts y Bildu

Pedro Sánchez se vuelca sin miramientos en el Grupo de Puebla. Se trata del organismo impulsado por dictaduras comunistas como Cuba o Venezuela para difundidor el totalitarismo de izquierdas por todo el planeta. Y allí ha dejado su impronta Pedro Sánchez con su colaboración a lo largo del último mes de noviembre, justo mientras cerraba sus pactos con Bildu, ERC, Junts y Sumar y mientras lanzaba sus ataques a Israel "Vuestras aportaciones para lograr la igualdad, la prosperidad y la justicia social son fundamentales, más aún en este tiempo de desafíos globales que no se detienen ante frontera alguna". Se trata de las palabras dirigidas por Pedro Sánchez a un Grupo de Puebla en un documento en el que no faltan intervenciones de Delcy Rodríguez, Evo Morales o Alberto Fernández.

El boletín de noviembre emitido por el Grupo de Puebla ha sido dedicado a la celebración del IX Encuentro del Grupo de Puebla: y el progresismo demostró su fuerza en la región e hizo un llamado a la unidad, la estabilidad democrática y la justicia social". Se trata de la portada de un documento donde interviene distintas personas de la política de extrema izquierda. La portada recoge ya una foto de familia en la que no se esconden el ex juez prevaricador Baltasar Garzón, la ex ministra Irene Montero, Delcy Rodríguez -mano derecha del dictador Nicolás Maduro y persona que, en teoría, tiene prohibida su entrada en la UE por la violación de derechos humanos-, Rafael Correa -condenado a ocho años de prisión por cohecho en el Caso Sobornos- o Evo Morales -quien fuera denunciado por estupro por una relación con una menor de edad y que criticó la orden de detención contra Putin.

La publicación del Grupo de Puebla señala que este pasado mes de noviembre "las y los progresistas de Iberoamérica se reunieron para presentar su agenda de política internacional. En su declaración final, destacaron la necesidad de una integración regional, una transición energética e iniciar un proceso para concertar un cese temporal al fuego entre Rusia y Ucrania".

Y en el boletín que plasma esa cita clave para el Grupo de Puebla, Pedro Sánchez no ha querido estar ausente. Allí, el documento ha recogido las cariñosas palabras para todos los comunistas del presidente del Gobierno de España: ""Vuestras aportaciones para lograr la igualdad, la prosperidad y la justicia social son fundamentales, más aún en este tiempo de desafíos globales que no se detienen ante frontera alguna". De hecho, sus palabras figuran como la primera cita de las "Frases destacadas del encuentro".

La segunda de las dedicatorias es del recién derrotado Alberto Fernández, al que Javier Milei acaba de arrebatar en las urnas la presidencia de Argentina: "Demos un ejemplo de lo que podemos ser, seamos un ejemplo de lo que tenemos que hacer, levantemos la voz para que las injusticias terminen. El Grupo de Puebla ha formado un lugar importante para la voz de las naciones libres", asegura Fernández.

Pero la lista de alfiles del comunismo internacional no acaban ahí. Rafael Correa tampoco ha querido perderse el evento y señala: "Hoy demostramos que la izquierda disputa el poder y es exitosa, pero hoy es más urgente que nunca la unidad e integración de ciudadanos en Latinoamérica, no la integración de la derecha que es la integración del mercado".

Evo Morales se une: "Es nuestra tarea garantizar la diversidad de nuestros pueblos mediante estos espacios de integración y ampliar el proceso de liberación". También la dictadora venezolana Delcy Rodríguez: "Pensar en América Latina y el Caribe es entender qué es la doctrina de Bolívar, de la unión. La unión es lo que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración". O el canciller de la dictadura cubana, Bruno Rodríguez: "Es irrenunciable el compromiso de promover la causa de nuestros pueblos que es la integración solidaria y que se proponga eliminar la desigualdad, y que tenga justicia social y soberanía de nuestros recursos naturales. Una integración basada en la diversidad que se da en la unidad".

Todo ello antes de ver reseñas y fotografías plagadas de cariño hacia Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva o Andrés M. López Obrador. Y es que están todos. Todos los que defienden las dictaduras comunistas y el avance de su totalitarismo en el mundo.